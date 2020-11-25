Станом на 25 листопада в Україні підтверджено понад 13,8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 13 882 особи: з них 684 дитини і 615 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в Дніпропетровській області (1255), Запорізькій області (1086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Протягом доби померли 229 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 11 492 людини. Одужали за добу 8420 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 307 778 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 661 858 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 75 396 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 45 438, а методом ІФА – 29 958).

За весь час було проведено 4 млн 324 тис. 463 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 62 620 випадків; 1196 осіб померли, 21 437 одужали;

• Вінницька область – 15 984 випадки; 277 пацієнтів померли, 9005 одужали;

• Волинська область – 22 516 випадків; 412 людей померли, 14 892 одужали;

• Дніпропетровська область – 31 861 випадок; з них 787 летальних; 13 092 пацієнта одужали;

• Донецька область – 20 868 випадків; 376 людей померли, 10 131 одужали;

• Житомирська область – 27 368 випадків; 467 пацієнтів померли, 16 438 одужали;

• Закарпатська область – 22 150 випадків; 512 людей померли, 12 476 одужали;

• Запорізька область – 26 328 випадків; 267 осіб померли, 4374 одужали;

• Івано-Франківська область – 33 409 випадків; 589 людей померли, 13 027 одужали;

• Київська область – 33 262 випадки; з них 644 летальних; 11 673 пацієнта одужали;

• Кіровоградська область – 4557 випадків; з них 143 летальних; 2168 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 5793 випадки; 152 людини померли, 3497 одужали;

• Львівська область – 42 874 випадки; 1183 людини померли, 27 590 одужали;

• Миколаївська область – 16 229 випадків; з них 283 летальних; 5150 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 39 742 випадки; 529 осіб померли, 8769 одужали;

• Полтавська область – 19 679 випадків; 412 пацієнтів померли, 9930 одужали;

• Рівненська область – 28 860 випадків; 362 людини померли, 21 589 одужали;

• Сумська область – 24 811 випадків; 332 людини померли, 9158 одужали;

• Тернопільська область – 26 329 випадків; 363 людини померли, 20 522 одужали;

• Харківська область – 52 538 випадків; 723 людини померли 25 081 одужали;

• Херсонська область – 9141 випадок; з них 186 летальних; 3987 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 27 114 випадків; 410 людей померли, 15 454 одужали;

• Черкаська область – 19 826 випадків; з них 176 летальних; 8484 пацієнта одужали;

• Чернівецька область – 32 067 випадків; 620 осіб померли, 14 446 одужали;

• Чернігівська область – 15 932 випадки; з них 91 летальний; 5408 пацієнтів одужали.