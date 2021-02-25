Станом на 25 лютого в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і вдвоє менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 8147 людей: зокрема, захворіли 483 дитини і 301 медик.

До лікарень госпіталізували ще 2770 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) областях, м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Протягом доби померли 135 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 25 596 осіб. Одужали за добу 3889 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 159 тис. 311 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 325 841 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 86 926 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 809 тис. 165 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 652 випадки за добу; всього виявлено 136 328 випадків – 2620 осіб померли, 92 841 одужали;

• Вінницька область – 639 випадків за добу; всього зафіксовано 34 622 випадки – 638 осіб померли, 27 091 одужали;

• Волинська область – 193 випадки за добу; всього підтверджено 39 500 випадків – 631 пацієнт помер, 36 593 одужали;

• Дніпропетровська область – 316 випадків за добу; за час епідемії виявлено 72 602 випадки – 1970 осіб померли, 67 173 одужали;

• Донецька область – 218 випадків за добу; за весь час діагностовано 46 857 випадків – 1054 пацієнти померли, 43 800 одужали;

• Житомирська область – 711 випадків за добу; всього виявлено 49 621 випадок – 826 осіб померли, 44 054 одужали;

• Закарпатська область – 654 випадки за добу; всього зафіксовано 38 694 випадки – 869 осіб померли, 30 325 одужали;

• Запорізька область – 132 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 69 218 випадків – 1108 осіб померли, 64 825 одужали;

• Івано-Франківська область – 711 випадків за добу; всього виявлено 61 950 випадків – 1141 пацієнт помер, 48 247 одужали;

• Київська область – 318 випадків за добу; всього зафіксовано 74 343 випадки – 1233 людини померли, 67 938 одужали;

• Кіровоградська область – 63 випадки за добу; всього виявлено 10 492 випадки – 366 осіб померли, 7976 одужали;

• Луганська область – 47 випадків за добу; всього підтверджено 14 896 випадків – 457 осіб померли, 13 611 одужали;

• Львівська область – 432 випадки за добу; за час епідемії виявлено 77 349 випадків – 2254 людини померли, 68 249 одужали;

• Миколаївська область – 194 випадки за добу; всього зафіксовано 41 684 випадки – 779 осіб померли, 35 119 одужали;

• Одеська область – 268 випадків за добу; за весь час діагностовано 85 166 випадків – 1417 осіб померли, 78 503 одужали;

• Полтавська область – 210 випадків за добу; всього виявлено 45 805 випадків – 967 осіб померли, 42 300 одужали;

• Рівненська область – 187 випадків за добу; всього виявлено 48 504 випадки – 617 пацієнтів померли, 46 228 одужали;

• Сумська область – 219 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 48 161 випадок – 665 осіб померли, 45 501 одужали;

• Тернопільська область – 332 випадки за добу; за весь час виявлено 41 329 випадків – 591 пацієнт помер, 38 248 одужали;

• Харківська область – 432 випадки за добу; всього виявлено 82 806 випадків – 1 559 осіб померли, 76 217 одужали;

• Херсонська область – 52 випадки за добу; всього зафіксовано 21 598 випадків – 633 пацієнти померли, 20 172 одужали;

• Хмельницька область – 285 випадків за добу; всього виявлено 47 354 випадки – 870 осіб померли, 44 016 одужали;

• Черкаська область – 160 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 48 345 випадків – 620 осіб померли, 44 962 одужали;

• Чернівецька область – 561 випадок за добу; всього виявлено 53 075 випадків – 974 пацієнти померли, 44 419 одужали;

• Чернігівська область – 161 випадок за добу; за весь час діагностовано 35 542 випадки – 737 осіб померли, 30 903 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.