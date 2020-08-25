Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 1658 осіб: в тому числі 95 дітей і 73 медики.
Найбільше нових випадків виявили: в Чернівецькій області (204), Івано-Франківській області (179), Харківській області (173), Тернопільській області (158), Львівській області (136), Києві (130), Одеській області (112).
За добу померли ще 25 осіб. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2318 осіб.
При цьому одужали за добу 346 пацієнтів. В цілому з початку спалаху коронавірус подолали 52 тисячі 870 осіб.
За весь час епідемії в Україні захворіли 108 тисяч 415 осіб: в тому числі 7362 дитини та 10 тис. 614 медиків.
За добу було проведено 13 тисяч 426 тестувань зразків на коронавірус: з них 10 тис. 855 – методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні провели 1 млн 436 тисяч 206 ПЛР-дослідження.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 3649 випадків; з них 74 летальних; 2636 пацієнтів одужали;
• Волинська область – 5187 випадків; 113 осіб померли, 3662 одужали;
• Дніпропетровська область – 2050 випадків; з них 42 летальних; 1192 пацієнти одужали;
• Донецька область – 1238 випадків; в тому числі 20 летальних; 855 осіб одужали;
• Житомирська область – 2923 випадки; 60 осіб померли, 1753 одужали;
• Закарпатська область – 7063 випадки; 248 осіб померли, 3051 одужала;
• Запорізька область – 1407 випадків; з них 24 людини померли; 767 одужали;
• Івано-Франківська область – 8154 випадки; 196 осіб померли, 3025 одужали;
• Кіровоградська область – 769 випадків; 45 осіб померли, 674 одужали;
• місто Київ – 12 153 випадки; 172 людини померли, 3853 одужали;
• Київська область – 5115 випадків; з них 84 летальних; 3384 людини одужали;
• Львівська область – 13 389 випадків; 364 людини померли, 3871 одужала;
• Луганська область – 244 випадки; з них 1 летальний; 153 пацієнти одужали;
• Миколаївська область – 1004 випадки; з них 19 летальних; 538 пацієнтів одужали;
• Одеська область – 6166 випадків; 88 осіб померли, 1689 одужали;
• Полтавська область – 677 випадків; з них 17 летальних; 464 пацієнти одужали;
• Рівненська область – 8644 випадки; 119 осіб померли, 6072 одужали;
• Сумська область – 1 246 випадків; з них 20 летальних; 520 пацієнтів одужали;
• Тернопільська область – 4923 випадки; 60 осіб померли, 2837 одужали;
• Харківська область – 7807 випадків; 186 осіб померли, 3049 одужали;
• Херсонська область – 337 випадків; з них 8 летальних; 236 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 2047 випадків; 38 людей померли, 1202 одужали;
• Чернівецька область – 9371 випадок; 261 людина померла, 5920 одужали;
• Черкаська область – 1300 випадків; з них 37 летальних; 903 пацієнти одужали;
• Чернігівська область – 1552 випадки; 22 людини померли, 564 одужали.
Станом на 25 серпня в Україні виявлено 53 тис. 227 активних хворих на COVID-19.
Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
На стаціонарному лікуванні перебувають 6209 осіб, з них 166 осіб підключені до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).
Летальність по країні становить 2,1 %. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,9 %), Закарпатській (3,5 %) і Черкаській (2,8 %) областях.
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