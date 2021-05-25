Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 2 608 людей. Серед них – 129 дітей та 76 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 854 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 249 людей. За весь час епідемії померли 49 685 людей.
Одужали за добу 17 504 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 975 тис. 064 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 186 тис. 463 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 52 279 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 045 тис. 897 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 402 випадки за добу; всього виявлено 204 678 випадків – 5035 людей померли, 150 195 одужали;
• Вінницька область – 47 випадків за добу; всього зафіксовано 70 180 випадків – 1651 пацієнт помер, 63 267 одужали;
• Волинська область – 92 випадки за добу; всього підтверджено 60 832 випадки – 1134 пацієнта померли, 55 877 одужали;
• Дніпропетровська область – 168 випадків за добу; всього діагностовано 132 021 випадок – 3993 пацієнта померли, 118 451 одужали;
• Донецька область – 75 випадків за добу; за весь час виявлено 88 517 випадків – 2160 людей померли, 80 145 одужали;
• Житомирська область – 33 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 87 225 випадків – 1724 пацієнта померли, 82 158 одужали;
• Закарпатська область – 38 випадків за добу; всього підтверджено 61 398 випадків – 1578 людей померли, 58 565 одужали;
• Запорізька область – 206 випадків за добу; всього діагностовано 101 870 випадків – 2270 людей померли, 93 311 одужали;
• Івано-Франківська область – 38 випадків за добу; всього виявлено 85 895 випадків – 2046 людей померли, 82 224 одужали;
• Київська область – 170 випадків за добу; всього зафіксовано 124 176 випадків – 2649 людей померли, 116 286 одужали;
• Кіровоградська область – 25 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 082 випадки – 778 людей померли, 16 036 одужали;
• Луганська область – 56 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 856 випадків – 870 людей померли, 23 082 одужали;
• Львівська область – 214 випадків за добу; всього виявлено 134 879 випадків – 3533 пацієнта померли, 125 849 одужали;
• Миколаївська область – 139 випадків за добу; всього зафіксовано 67 780 випадків – 1781 пацієнт помер, 64 140 одужали;
• Одеська область – 75 випадків за добу; всього підтверджено 138 963 випадки – 2868 людей померли, 121 424 одужали;
• Полтавська область – 112 випадків за добу; всього діагностовано 76 517 випадків – 1764 пацієнта померли, 72 668 одужали;
• Рівненська область – 138 випадків за добу; за весь час виявлено 77 387 випадків – 1159 людей померли, 73 706 одужали;
• Сумська область – 32 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 76 436 випадків – 1272 пацієнта померли, 72 657 одужали;
• Тернопільська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 69 094 випадки – 1160 людей померли, 64 688 одужали;
• Харківська область – 153 випадки за добу; всього діагностовано 145 683 випадки – 3178 людей померли, 130 146 одужали;
• Херсонська область – 22 випадки за добу; за час епідемії виявлено 34 240 випадків – 1046 людей померли, 29 783 одужали;
• Хмельницька область – 118 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 504 випадки – 1782 пацієнта померли, 81 323 одужали;
• Черкаська область – 106 випадків за добу; всього діагностовано 80 093 випадки – 1215 людей померли, 71 614 одужали;
• Чернівецька область – 39 випадків за добу; всього підтверджено 78 908 – 1751 пацієнт помер, 75 248 одужали;
• Чернігівська область – 57 випадків за добу; всього виявлено 56 249 випадків – 1288 людей померли, 52 221 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).