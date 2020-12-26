Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 7 709 людей: з них 366 дітей і 198 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Протягом доби померла 121 людина. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 702 людини.

Одужали за добу 5 145 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 651 917 пацієнтів.