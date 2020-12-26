Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 7 709 людей: з них 366 дітей і 198 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Протягом доби померла 121 людина. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 702 людини.
Одужали за добу 5 145 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 651 917 пацієнтів.
Всього в Україні зафіксовано 1 млн 019 тис. 876 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 31 482 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 24 621, а методом ІФА – 6 861).
За весь час було проведено 5 млн 453 тис. 446 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 106 486 випадків; 1829 людей померли, 37 130 одужали;
• Вінницька область – 21 858 випадків; 375 людей померли, 14 161 одужали;
• Волинська область – 32 300 випадків; 499 осіб померли, 26 650 одужали;
• Дніпропетровська область – 56 356 випадків; 1329 осіб померли, 42 908 одужали;
• Донецька область – 34 586 випадків; 678 осіб померли, 25 164 одужали;
• Житомирська область – 38 219 випадків; 632 пацієнти померли, 30 412 одужали;
• Закарпатська область – 27 754 випадки; 625 осіб померли, 22 332 одужали;
• Запорізька область – 51 250 випадків; 530 осіб померли, 17 701 одужали;
• Івано-Франківська область – 42 725 випадків; 793 людини померли, 25 325 одужали;
• Київська область – 56 942 випадки; 931 пацієнт помер, 31 124 одужали;
• Кіровоградська область – 8205 випадків; 239 осіб померли, 3819 одужали;
• Луганська область – 9906 випадків; 267 осіб померли, 6771 одужали;
• Львівська область – 59 551 випадок; 1709 людей померли, 43 854 одужали;
• Миколаївська область – 29 117 випадків; 485 людей померли, 13 533 одужали;
• Одеська область – 68 447 випадків; 996 осіб померли, 34 903 одужали;
• Полтавська область – 34 341 випадок; 711 осіб померли, 25 844 одужали;
• Рівненська область – 40 195 випадків; 494 людини померли, 35 200 одужали;
• Сумська область – 39 848 випадків; 513 осіб померли, 32 324 одужали;
• Тернопільська область – 33 328 випадків; 450 осіб померли, 29 263 одужали;
• Харківська область – 67 655 випадків; 1047 осіб померли, 53 612 одужали;
• Херсонська область – 16 917 випадків; 405 осіб померли, 7337 одужали;
• Хмельницька область – 38 333 випадки; 643 людини померли, 31 349 одужали;
• Черкаська область – 37 321 випадок; 354 пацієнти померли, 19 781 одужали;
• Чернівецька область – 39 293 випадки; 761 пацієнт помер, 27 060 одужали;
• Чернігівська область – 28 943 випадки; 407 людей померли, 14 360 одужали.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.