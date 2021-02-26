Станом на 26 лютого в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 8003 людей: зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2762 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській області (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Протягом доби померли 146 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 25 742 людини. Одужали за добу 4244 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 163 тис. 555 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 333 844 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 78 264 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 845 тис. 974 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 748 випадків за добу; всього виявлено 137 076 випадків – 2635 осіб померли, 93 402 одужали;

• Вінницька область – 738 випадків за добу; всього зафіксовано 35 360 випадків – 645 осіб померли, 27 243 одужали;

• Волинська область – 219 випадків за добу; всього виявлено 39 719 випадків – 636 осіб померли, 36 639 одужали;

• Дніпропетровська область – 421 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 73 023 випадки – 1979 людей померли, 67 481 одужали;

• Донецька область – 136 випадків за добу; за весь час діагностовано 46 993 випадки – 1054 людини померли, 43 974 одужали;

• Житомирська область – 455 випадків за добу; всього виявлено 50 076 випадків – 827 пацієнтів померли, 44 173 одужали;

• Закарпатська область – 515 випадків за добу; всього зафіксовано 39 209 випадків – 885 осіб померли, 30 396 одужали;

• Запорізька область – 120 випадків за добу; за весь час виявлено 69 338 випадків – 1122 пацієнта померли, 64 927 одужали;

• Івано-Франківська область – 857 випадків за добу; всього підтверджено 62 807 випадків – 1153 пацієнта померли, 48 563 одужали;

• Київська область – 548 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 74 891 випадок – 1242 пацієнта померли, 68 330 одужали;

• Кіровоградська область – 43 випадки за добу; всього виявлено 10 535 випадків – 369 осіб померли, 8004 одужали;

• Луганська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 14 927 випадків – 460 осіб померли, 13 754 одужали;

• Львівська область – 474 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 823 випадки – 2257 осіб померли, 68 349 одужали;

• Миколаївська область – 150 випадків за добу; всього підтверджено 41 834 випадки – 782 пацієнта померли, 35 189 одужали;

• Одеська область – 319 випадків за добу; всього виявлено 85 485 випадків – 1422 пацієнта померли, 78 729 одужали;

• Полтавська область – 111 випадків за добу; за весь час діагностовано 45 916 випадків – 972 пацієнта померли, 42 358 одужали;

• Рівненська область – 133 випадки за добу; всього виявлено 48 637 випадків – 618 осіб померли, 46 402 одужали;

• Сумська область – 160 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 48 321 випадок – 666 осіб померли, 45 786 одужали;

• Тернопільська область – 305 випадків за добу; всього підтверджено 41 634 випадки – 593 пацієнта померли, 38 357 одужали;

• Харківська область – 331 випадок за добу; всього діагностовано 83 137 випадків – 1568 осіб померли, 76 344 одужали;

• Херсонська область – 32 випадки за добу; за весь час виявлено 21 630 випадків – 636 осіб померли, 20 189 одужали;

• Хмельницька область – 262 випадки за добу; всього зафіксовано 47 616 випадків – 871 пацієнт помер, 44 160 одужали;

• Черкаська область – 127 випадків за добу; всього виявлено 48 472 випадки – 628 осіб померли, 45 243 одужали;

• Чернівецька область – 638 випадків за добу; за весь час діагностовано 53 713 випадків – 980 осіб померли, 44 616 одужали;

• Чернігівська область – 130 випадків за добу; всього підтверджено 35 672 випадки – 742 пацієнта померли, 30 947 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.