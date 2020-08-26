Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 1670 осіб: у тому числі 77 дітей і 91 медик.
Найбільше нових випадків виявили: в Одеській області (186), Тернопільській області (181), Харківській області (177), Львівській області (171), Чернівецькій області (170), Івано-Франківській області (167), Київській області (96), Києві (95).
За добу померли ще 36 осіб. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2354 людини.
Одужали за добу ще 584 пацієнта. В цілому з початку спалаху коронавірус подолали 53 тис. 454 пацієнта.
За весь час епідемії в Україні захворіли 110 тисяч 85 осіб: в тому числі 7439 дітей і 10 тис. 705 медиків.
За добу було проведено 33 тис. 222 тестування на коронавірус: з них 15 тис. 800 досліджень методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні провели 1 млн 452 тис. 6 ПЛР-досліджень.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 3677 випадків; з них 76 летальних; 2666 пацієнтів одужали;
• Волинська область – 5221 випадок; 114 осіб померли, 3713 одужали;
• Дніпропетровська область – 2055 випадків; з них 42 летальних; 1192 пацієнти одужали;
• Донецька область – 1256 випадків; з них 20 летальних; 855 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 2959 випадків; 60 осіб померли, 1777 одужали;
• Закарпатська область – 7143 випадки; 249 осіб померли, 3088 одужали;
• Запорізька область – 1439 випадків; 24 людини померли, 783 одужали;
• Івано-Франківська область – 8321 випадок; 200 осіб померли, 3056 одужали;
• Кіровоградська область – 771 випадок; з них 45 летальних; 674 пацієнти одужали;
• м. Київ – 12 248 випадків; 174 людини померли, 3907 одужали;
• Київська область – 5211 випадків; 85 осіб померли, 3441 одужала;
• Львівська область – 13 560 випадків; 367 осіб померли, 3955 одужали;
• Луганська область – 247 випадків; з них 2 летальних; 153 пацієнти одужали;
• Миколаївська область – 1023 випадки; в тому числі 21 летальний; 550 пацієнтів одужали;
• Одеська область – 6352 випадки; 90 осіб померли, 1689 одужали;
• Полтавська область – 684 випадки; з них 17 летальних; 468 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 8737 випадків; 121 людина померла, 6116 одужали;
• Сумська область – 1269 випадків; з них 20 летальних; 547 пацієнтів одужали;
• Тернопільська область – 5104 випадки; 61 людина померла, 2849 одужали;
• Харківська область – 7984 випадки; 191 людина померла, 3059 одужали;
• Херсонська область – 346 випадків; з них 9 летальних; 243 пацієнти одужали;
• Хмельницька область – 2062 випадки; 41 людина померла, 1237 одужали;
• Чернівецька область – 9541 випадок; 265 осіб померли, 5964 одужали;
• Черкаська область – 1305 випадків; 38 людей померли, 908 одужали;
• Чернігівська область – 1570 випадків; з них 22 летальних; 564 пацієнти одужали.
- Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів сьогодні ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.