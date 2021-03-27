Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 17 424 людей. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 4 747 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 290 людей. За весь час епідемії померли 31 751 людина.
Одужали за добу 7 124 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 297 тис. 282 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 1 632 131 випадок зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 123 500 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 945 тис. 044 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ –1 226 випадків за добу; всього виявлено 158 993 випадки – 3274 пацієнта померли, 104 617 одужали;
• Вінницька область – 724 випадки за добу; всього зафіксовано 55 438 випадків – 979 людей померли, 34 165 одужали;
• Волинська область – 370 випадків за добу; всього підтверджено 45 780 випадків – 743 пацієнта померли, 40 275 одужали;
• Дніпропетровська область – 1 171 випадок за добу; за весь час діагностовано 88 719 випадків – 2306 пацієнтів померли, 73 755 одужали;
• Донецька область – 802 випадки за добу; за час епідемії виявлено 56 982 випадки – 1250 людей померли, 47 018 одужали;
• Житомирська область – 813 випадків за добу; всього зафіксовано 69 071 випадок – 1133 пацієнта померли, 50 574 одужали;
• Закарпатська область – 353 випадки за добу; всього підтверджено 53 016 випадків – 1266 людей померли, 39 677 одужали;
• Запорізька область – 599 випадків за добу; всього діагностовано 76 998 випадків – 1383 пацієнта померли, 68 729 одужали;
• Івано-Франківська область – 373 випадки за добу; всього виявлено 78 170 випадків – 1657 людей померли, 60 833 одужали;
• Київська область – 1 273 випадки за добу; всього зафіксовано 92 672 випадки – 1548 людей померли, 76 664 одужали;
• Кіровоградська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 12 753 випадки – 455 людей померли, 8944 одужали;
• Луганська область – 167 випадків за добу; за весь час діагностовано 16 960 випадків – 513 пацієнтів померли, 14 828 одужали;
• Львівська область – 1 407 випадків за добу; всього виявлено 100 151 випадок – 2581 пацієнт помер, 77 751 одужав;
• Миколаївська область – 454 випадки за добу; всього зафіксовано 50 749 випадків – 998 людей померли, 41 770 одужали;
• Одеська область – 1 282 випадки за добу; всього діагностовано 104 610 випадків – 1725 людей померли, 82 833 одужали;
• Полтавська область – 673 випадки за добу; за весь час підтверджено 53 910 випадків – 1120 людей померли, 45 679 одужали;
• Рівненська область – 553 випадки за добу; за час епідемії виявлено 56 363 випадки – 724 пацієнта померли, 50 382 одужали;
• Сумська область – 567 випадків за добу; всього зафіксовано 56 603 випадки – 795 людей померли, 49 036 одужали;
• Тернопільська область – 628 випадків за добу; всього підтверджено 52 750 випадків – 729 людей померли, 43 974 одужали;
• Харківська область – 1 132 випадки за добу; всього діагностовано 100 322 випадки – 1893 пацієнта померли, 83 501 одужав;
• Херсонська область – 174 випадки за добу; за час епідемії виявлено 23 707 випадків – 695 людей померли, 21 142 одужали;
• Хмельницька область – 822 випадки за добу; за весь час зафіксовано 61 501 випадок – 1087 людей померли, 49 587 одужали;
• Черкаська область – 548 випадків за добу; всього підтверджено 56 094 випадки – 737 людей померли, 49 049 одужали;
• Чернівецька область – 516 випадків за добу; всього діагностовано 68 648 випадків – 1317 людей померли, 49 223 одужали;
• Чернігівська область – 625 випадків за добу; всього виявлено 41 171 випадок – 843 пацієнта померли, 33 276 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 26 березня в Україні було щеплено 17 939 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 192 264 людини. З них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 26 березня:
- м. Київ – 1 650 щеплень;
- Вінницька область – 830 щеплень;
- Волинська область – 280 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;
- Донецька область – 770 щеплень;
- Житомирська область – 690 щеплень;
- Закарпатська область – 420 щеплень;
- Запорізька область – 590 щеплень;
- Івано-Франківська область – 629 щеплень;
- Київська область – 1 170 щеплень;
- Кіровоградська область – 460 щеплень;
- Луганська область – 340 щеплень;
- Львівська область – 1 060 щеплень;
- Миколаївська область – 600 щеплень;
- Одеська область – 400 щеплень;
- Полтавська область – 700 щеплень;
- Рівненська область – 650 щеплень;
- Сумська область – 1 080 щеплень;
- Тернопільська область – 590 щеплень;
- Харківська область – 390 щеплень;
- Херсонська область – 1 190 щеплень;
- Хмельницька область – 640 щеплень;
- Черкаська область – 710 щеплень;
- Чернівецька область – 270 щеплень;
- Чернігівська область – 510 щеплень.
Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.
Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 356 308 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб. Про це повідомила експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ.