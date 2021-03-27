Станом на 27 березня в Україні підтверджено понад 17 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 17 424 людей. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 4 747 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 290 людей. За весь час епідемії померли 31 751 людина. Одужали за добу 7 124 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 297 тис. 282 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 632 131 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 123 500 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 945 тис. 044 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ –1 226 випадків за добу; всього виявлено 158 993 випадки – 3274 пацієнта померли, 104 617 одужали;

• Вінницька область – 724 випадки за добу; всього зафіксовано 55 438 випадків – 979 людей померли, 34 165 одужали;

• Волинська область – 370 випадків за добу; всього підтверджено 45 780 випадків – 743 пацієнта померли, 40 275 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 171 випадок за добу; за весь час діагностовано 88 719 випадків – 2306 пацієнтів померли, 73 755 одужали;

• Донецька область – 802 випадки за добу; за час епідемії виявлено 56 982 випадки – 1250 людей померли, 47 018 одужали;

• Житомирська область – 813 випадків за добу; всього зафіксовано 69 071 випадок – 1133 пацієнта померли, 50 574 одужали;

• Закарпатська область – 353 випадки за добу; всього підтверджено 53 016 випадків – 1266 людей померли, 39 677 одужали;

• Запорізька область – 599 випадків за добу; всього діагностовано 76 998 випадків – 1383 пацієнта померли, 68 729 одужали;

• Івано-Франківська область – 373 випадки за добу; всього виявлено 78 170 випадків – 1657 людей померли, 60 833 одужали;

• Київська область – 1 273 випадки за добу; всього зафіксовано 92 672 випадки – 1548 людей померли, 76 664 одужали;

• Кіровоградська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 12 753 випадки – 455 людей померли, 8944 одужали;

• Луганська область – 167 випадків за добу; за весь час діагностовано 16 960 випадків – 513 пацієнтів померли, 14 828 одужали;

• Львівська область – 1 407 випадків за добу; всього виявлено 100 151 випадок – 2581 пацієнт помер, 77 751 одужав;

• Миколаївська область – 454 випадки за добу; всього зафіксовано 50 749 випадків – 998 людей померли, 41 770 одужали;

• Одеська область – 1 282 випадки за добу; всього діагностовано 104 610 випадків – 1725 людей померли, 82 833 одужали;

• Полтавська область – 673 випадки за добу; за весь час підтверджено 53 910 випадків – 1120 людей померли, 45 679 одужали;

• Рівненська область – 553 випадки за добу; за час епідемії виявлено 56 363 випадки – 724 пацієнта померли, 50 382 одужали;

• Сумська область – 567 випадків за добу; всього зафіксовано 56 603 випадки – 795 людей померли, 49 036 одужали;

• Тернопільська область – 628 випадків за добу; всього підтверджено 52 750 випадків – 729 людей померли, 43 974 одужали;

• Харківська область – 1 132 випадки за добу; всього діагностовано 100 322 випадки – 1893 пацієнта померли, 83 501 одужав;

• Херсонська область – 174 випадки за добу; за час епідемії виявлено 23 707 випадків – 695 людей померли, 21 142 одужали;

• Хмельницька область – 822 випадки за добу; за весь час зафіксовано 61 501 випадок – 1087 людей померли, 49 587 одужали;

• Черкаська область – 548 випадків за добу; всього підтверджено 56 094 випадки – 737 людей померли, 49 049 одужали;

• Чернівецька область – 516 випадків за добу; всього діагностовано 68 648 випадків – 1317 людей померли, 49 223 одужали;

• Чернігівська область – 625 випадків за добу; всього виявлено 41 171 випадок – 843 пацієнта померли, 33 276 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 26 березня в Україні було щеплено 17 939 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 192 264 людини. З них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 26 березня:

м. Київ – 1 650 щеплень;

Вінницька область – 830 щеплень;

Волинська область – 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;

Донецька область – 770 щеплень;

Житомирська область – 690 щеплень;

Закарпатська область – 420 щеплень;

Запорізька область – 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 629 щеплень;

Київська область – 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 460 щеплень;

Луганська область – 340 щеплень;

Львівська область – 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 600 щеплень;

Одеська область – 400 щеплень;

Полтавська область – 700 щеплень;

Рівненська область – 650 щеплень;

Сумська область – 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 590 щеплень;

Харківська область – 390 щеплень;

Херсонська область – 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 640 щеплень;

Черкаська область – 710 щеплень;

Чернівецька область – 270 щеплень;

Чернігівська область – 510 щеплень.

Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.

Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 356 308 людей.