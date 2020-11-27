Станом на 27 листопада в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 16 218 осіб: з них 666 дітей і 655 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в Дніпропетровській області (1773), м. Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Протягом доби померли 192 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 11 909 людей. Одужали за добу 8 843 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 326 238 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 693 407 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 72 789 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 46 005, а методом ІФА – 26 784).

За весь час було проведено 4 млн 419 тис. 791 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 65 539 випадків; 1253 людини померли, 22 317 одужали;

• Вінницька область – 16 710 випадків; 283 людини померли, 9298 одужали;

• Волинська область – 23 273 випадки; 422 людини померли, 15 551 одужали;

• Дніпропетровська область – 34 888 випадків; 852 людини померли, 15 440 одужали;

• Донецька область – 21 786 випадків; 385 пацієнтів померли, 10 924 одужали;

• Житомирська область – 28 481 випадок; 478 людей померли, 17 717 одужали;

• Закарпатська область – 22 748 випадків; 522 людини померли, 13 187 одужали;

• Запорізька область – 28 229 випадків; 291 пацієнт помер, 4784 одужали;

• Івано-Франківська область – 34 696 випадків; 607 осіб померли, 13 321 одужали;

• Київська область – 35 235 випадків; 667 осіб померли, 12 096 одужали;

• Кіровоградська область – 4824 випадки; 147 пацієнтів померли, 2245 одужали;

• Луганська область – 6061 випадок; 157 пацієнтів померли, 3843 одужали;

• Львівська область – 44 509 випадків; 1209 осіб померли, 28 419 одужали;

• Миколаївська область – 17 167 випадків; 294 людини померли, 5311 одужали;

• Одеська область – 41 501 випадок; 548 осіб померли, 8939 одужали;

• Полтавська область – 20 701 випадок; 437 пацієнтів померли, 10 923 одужали;

• Рівненська область – 29 875 випадків; 374 людини померли, 22 576 одужали;

• Сумська область – 26 590 випадків; 353 людини померли, 9982 одужали;

• Тернопільська область – 27 050 випадків; 369 людей померли, 21 193 одужали;

• Харківська область – 54 028 випадків; 736 осіб померли 28 277 одужали;

• Херсонська область – 9633 випадки; 198 пацієнтів померли, 4240 одужали;

• Хмельницька область – 28 350 випадків; 424 людини померли, 16 095 одужали;

• Черкаська область – 21 402 випадки; 185 пацієнтів померли, 8812 одужали;

• Чернівецька область – 33 018 випадків; 627 осіб померли, 14 823 одужали;

• Чернігівська область – 17 113 випадків; 91 пацієнт помер, 5925 одужали.