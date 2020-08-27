Станом на 27 серпня в Україні зафіксовано понад 1,9 тис. нових випадків коронавірусу і рекордну кількість смертей у результаті ускладнень від COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 1974 людини: в тому числі 65 дітей і 137 медиків.

Найбільше нових випадків виявили: в Києві (220), Харківській області (218), Львівській області (203), Одеській області (185), Чернівецькій області (159), Івано-Франківській області (164), Тернопільській області (141), Київської області (94).

За добу померли 49 осіб. Це рекордний показник з початку спалаху в нашій країні. З початку епідемії через ускладнення COVID-19 в Україні померли 2403 людини. Одужали за добу 763 пацієнта. В цілому з початку спалаху коронавірус подолали 54 тис. 217 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 112 тисяч 59 осіб: з них 7504 дитини та 10 тис. 842 медика.

За минулу добу було здійснено 41 тис. 294 тестування на коронавірус: з них 20 тис. 730 досліджень методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні провели 1 млн 472 тис. 736 ПЛР-досліджень.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3736 випадків; з них 77 летальних; 2698 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 5268 випадків; 116 осіб померли, 3766 одужали;

• Дніпропетровська область – 2095 випадків; з них 44 летальних; 1193 пацієнта одужали;

• Донецька область – 1278 випадків; в тому числі 20 летальних; 857 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 2998 випадків; 61 людина померла, 1794 одужали;

• Закарпатська область – 7225 випадків; 252 людини померли, 3125 одужали;

• Запорізька область – 1454 випадки; з них 25 летальних; 818 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 8485 випадків; 204 людини померли, 3098 одужали;

• Кіровоградська область – 780 випадків; 45 осіб померли, 677 одужали;

• місто Київ – 12 468 випадків; 178 осіб померли, 3975 одужали;

• Київська область – 5305 випадків; з них 91 летальний; 3507 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 13 763 випадки; 374 людини померли, 4061 одужала;

• Луганська область – 264 випадки; в тому числі 2 летальних; 167 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 1040 випадків; з них 22 летальних; 560 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 6537 випадків; 93 людини померли, 1689 одужали;

• Полтавська область – 695 випадків; з них 18 летальних; 483 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 8818 випадків; 124 пацієнта померли, 6211 одужали;

• Сумська область – 1302 випадки; з них 20 летальних; 570 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 5245 випадків; 61 людина померла, 2882 одужали;

• Харківська область – 8202 випадки; 196 осіб померли, 3094 одужали;

• Херсонська область – 363 випадки; з них 9 летальних; 247 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 2102 випадки; 41 людина померла, 1240 одужали;

• Чернівецька область – 9700 випадків; 270 осіб померли, 6029 одужали;

• Черкаська область – 1318 випадків; 38 людей померли, 912 одужали;

• Чернігівська область – 1618 випадків; з них 22 летальних; 564 пацієнта одужали.