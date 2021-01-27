Станом на 27 січня в Україні було зафіксовано понад 3,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже в 4 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3 776 людей: зокрема, захворіли 115 дітей і 172 медика.

До лікарень госпіталізували ще 2 430 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Протягом доби померли 145 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 202 особи. Одужали за добу 14 250 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 980 085 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 200 883 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 47 120 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 152 тис. 298 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 437 випадків за добу; всього виявлено 127 076 випадків – 2308 людей померли, 62 353 одужали;

• Вінницька область – 158 випадків за добу; всього виявлено 26 177 випадків – 496 осіб померли, 22 112 одужали;

• Волинська область – 76 випадків за добу; всього підтверджено 36 283 випадки – 568 осіб померли, 33 842 одужали;

• Дніпропетровська область – 188 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 66 634 випадки – 1778 людей померли, 57 640 одужали;

• Донецька область – 143 випадки за добу; за весь час зафіксовано 43 363 випадки – 828 осіб померли, 38 569 одужали;

• Житомирська область – 107 випадків за добу; всього виявлено 43 740 випадків – 734 пацієнти померли, 40 527 одужали;

• Закарпатська область – 86 випадків за добу; всього підтверджено 30 898 випадків – 709 осіб померли, 27 485 одужали;

• Запорізька область – 204 випадки за добу; всього зафіксовано 64 881 випадок – 807 осіб померли, 49 185 одужали;

• Івано-Франківська область – 167 випадків за добу; за час епідемії виявлено 47 239 випадків – 916 осіб померли, 42 412 одужали;

• Київська область – 276 випадків за добу; за весь час підтверджено 68 218 випадків – 1117 осіб померли, 54 090 одужали;

• Кіровоградська область – 48 випадків за добу; всього виявлено 9674 випадки – 317 осіб померли, 6478 одужали;

• Луганська область – 49 випадків за добу; всього зафіксовано 13 640 випадків – 390 осіб померли, 11 262 одужали;

• Львівська область – 221 випадок за добу; всього виявлено 69 791 випадок – 2053 людини померли, 58 694 одужали;

• Миколаївська область – 174 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 38 193 випадки – 649 осіб померли, 23 688 одужали;

• Одеська область – 185 випадків за добу; всього виявлено 80 616 випадків – 1 301 пацієнт помер, 70 177 одужали;

• Полтавська область – 116 випадків за добу; всього зафіксовано 42 620 випадків – 869 осіб померли, 38 374 одужали;

• Рівненська область – 164 випадки за добу; всього виявлено 45 326 випадків – 564 людини померли, 42 318 одужали;

• Сумська область – 85 випадків за добу; за весь час діагностовано 45 362 випадки – 604 особи померли, 41 871 одужали;

• Тернопільська область – 96 випадків за добу; за час епідемії виявлено 37 183 випадки – 519 осіб померли, 34 211 одужали;

• Харківська область – 238 випадків за добу; всього підтверджено 76 909 випадків – 1341 пацієнт помер, 67 048 одужали;

• Херсонська область – 64 випадки за добу; всього виявлено 20 449 випадків – 564 людини померли, 16 493 одужали;

• Хмельницька область – 169 випадків за добу; всього зафіксовано 43 429 випадків – 778 осіб померли, 39 944 одужали;

• Черкаська область – 126 випадків за добу; всього підтверджено 45 242 випадки – 521 пацієнт помер, 39 282 одужали;

• Чернівецька область – 169 випадків за добу; всього виявлено 44 670 випадків – 858 осіб померли, 37 438 одужали;

• Чернігівська область – 30 випадків за добу; за весь час підтверджено 33 270 випадків – 613 людей померли, 24 592 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.