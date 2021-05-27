Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 3 509 людей. Серед них – 193 дитини та 82 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 1 402 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 183 людини. За весь час епідемії померли 50 076 людей.
Одужали за добу 16 867 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 006 тис. 918 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 193 тис. 367 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 67 564 тестування на коронавірус (з них методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 105 тис. 901 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 454 випадки за добу; всього виявлено 205 517 випадків – 5055 людей померли, 157 728 одужали;
• Вінницька область – 76 випадків за добу; всього зафіксовано 70 353 випадки – 1658 людей померли, 64 449 одужали;
• Волинська область – 100 випадків за добу; всього підтверджено 60 996 випадків – 1138 людей померли, 56 652 одужали;
• Дніпропетровська область – 284 випадки за добу; всього діагностовано 132 582 випадки – 4051 пацієнт помер, 119 503 одужали;
• Донецька область – 132 випадки за добу; за весь час виявлено 88 798 випадків – 2214 пацієнтів померли, 82 217 одужали;
• Житомирська область – 120 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 399 випадків – 1733 пацієнта померли, 83 258 одужали;
• Закарпатська область – 30 випадків за добу; всього підтверджено 61 511 випадків – 1582 пацієнта померли, 58 779 одужали;
• Запорізька область – 187 випадків за добу; всього діагностовано 102 276 випадків – 2313 пацієнтів померли, 94 167 одужали;
• Івано-Франківська область – 71 випадок за добу; всього виявлено 86 020 випадків – 2051 пацієнт помер, 82 479 одужали;
• Київська область – 194 випадки за добу; за весь час зафіксовано 124 578 випадків – 2662 пацієнта померли, 117 178 одужали;
• Кіровоградська область – 33 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 188 випадків – 788 людей померли, 16 536 одужали;
• Луганська область – 59 випадків за добу; всього діагностовано 25 983 випадки – 880 людей померли, 23 483 одужали;
• Львівська область – 278 випадків за добу; всього виявлено 135 329 випадків – 3546 людей померли, 127 834 одужали;
• Миколаївська область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 68 075 випадків – 1789 людей померли, 64 552 одужали;
• Одеська область – 84 випадки за добу; всього підтверджено 139 128 випадків – 2882 пацієнта померли, 126 528 одужали;
• Полтавська область – 111 випадків за добу; всього діагностовано 76 689 випадків – 1774 пацієнта померли, 72 970 одужали;
• Рівненська область – 163 випадки за добу; за весь час підтверджено 77 735 випадків – 1163 пацієнта померли, 74 296 одужали;
• Сумська область – 81 випадок за добу; всього зафіксовано 76 610 випадків – 1284 пацієнта померли, 73 018 одужали;
• Тернопільська область – 79 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 69 241 випадок – 1165 людей померли, 65 136 одужали;
• Харківська область – 233 випадки за добу; всього діагностовано 146 244 випадки – 3221 пацієнт помер, 131 837 одужали;
• Херсонська область – 138 випадків за добу; всього виявлено 34 554 випадки – 1055 людей померли, 30 511 одужали;
• Хмельницька область – 122 випадки за добу; всього зафіксовано 87 719 випадків – 1791 пацієнт помер, 82 086 одужали;
• Черкаська область – 91 випадок за добу; всього підтверджено 80 289 випадків – 1225 людей померли, 72 963 одужали;
• Чернівецька область – 89 випадків за добу; всього діагностовано 79 051 випадок – 1756 людей померли, 75 865 одужали;
• Чернігівська область – 159 випадків за добу; за час епідемії виявлено 56 502 випадки – 1300 людей померли, 52 893 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 26 травня в Україні було щеплено 15 131 людину. Одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані – 10 133 людини.
Вакцинацію здійснювали 276 мобільних бригад та 343 пункти щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 1 млн 099 тис. 713 щеплень.
Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи.
Станом на 27 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 593 041 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).