Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
За минулу добу:
- захворіло – 3 130 осіб, із них 195 дітей та 116 медпрацівників;
- госпіталізовано 537 осіб;
- 56 летальних випадків;
- одужало 1 009 осіб.
Загалом за добу здійснено 28 835 тестувань, у тому числі 24 049 досліджень методом ПЛР, а також 4 786 — методом ІФА.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області (494, в м. Харків — 414), м. Києві (323), Дніпропетровській (186), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область — 5 900 випадків;
- Волинська область — 7 632 випадки;
- Дніпропетровська область — 5 285 випадків;
- Донецька область — 3 016 випадків;
- Житомирська область — 5 656 випадків;
- Закарпатська область — 9 632 випадки;
- Запорізька область — 3 663 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 335 випадків;
- Кіровоградська область — 1 074 випадки;
- м. Київ — 21 815 випадків;
- Київська область — 8 714 випадків;
- Львівська область — 19 784 випадки;
- Луганська область — 974 випадки;
- Миколаївська область — 2 980 випадків;
- Одеська область — 12 876 випадків;
- Полтавська область — 1 910 випадків;
- Рівненська область — 12 032 випадки;
- Сумська область — 3 672 випадки;
- Тернопільська область — 12 986 випадків;
- Харківська область — 17 364 випадки;
- Херсонська область — 1 049 випадків;
- Хмельницька область — 5 622 випадки;
- Чернівецька область — 14 009 випадків;
- Черкаська область — 3 694 випадки;
- Чернігівська область — 3 960 випадків.