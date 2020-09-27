Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

За минулу добу:

  • захворіло – 3 130 осіб, із них 195 дітей та 116 медпрацівників;
  • госпіталізовано 537 осіб;
  • 56 летальних випадків;
  • одужало 1 009 осіб.

Загалом за добу здійснено 28 835 тестувань, у тому числі 24 049 досліджень методом ПЛР, а також 4 786 — методом ІФА.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області (494, в м. Харків — 414), м. Києві (323), Дніпропетровській (186), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область — 5 900 випадків;
  • Волинська область — 7 632 випадки;
  • Дніпропетровська область — 5 285 випадків;
  • Донецька область — 3 016 випадків;
  • Житомирська область — 5 656 випадків;
  • Закарпатська область — 9 632 випадки;
  • Запорізька область — 3 663 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 335 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 074 випадки;
  • м. Київ — 21 815 випадків;
  • Київська область — 8 714 випадків;
  • Львівська область — 19 784 випадки;
  • Луганська область — 974 випадки;
  • Миколаївська область — 2 980 випадків;
  • Одеська область — 12 876 випадків;
  • Полтавська область — 1 910 випадків;
  • Рівненська область — 12 032 випадки;
  • Сумська область — 3 672 випадки;
  • Тернопільська область — 12 986 випадків;
  • Харківська область — 17 364 випадки;
  • Херсонська область — 1 049 випадків;
  • Хмельницька область — 5 622 випадки;
  • Чернівецька область — 14 009 випадків;
  • Черкаська область — 3 694 випадки;
  • Чернігівська область — 3 960 випадків.