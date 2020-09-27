Станом на 27 вересня в Україні підтверджено 3 130 нових випадків коронавірусу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

За минулу добу:

захворіло – 3 130 осіб, із них 195 дітей та 116 медпрацівників;

госпіталізовано 537 осіб;

56 летальних випадків;

одужало 1 009 осіб.

Загалом за добу здійснено 28 835 тестувань, у тому числі 24 049 досліджень методом ПЛР, а також 4 786 — методом ІФА.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області (494, в м. Харків — 414), м. Києві (323), Дніпропетровській (186), Львівській (148), Київській (143) та Одеській (142) областях.

Ситуація по областях України наступна: