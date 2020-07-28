Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 919 осіб: з них 61 дитина та 55 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 147, Києві – 110, Івано-Франківській області – 103, Рівненській області – 83 та Одеській області – 71.
За добу померли 13 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1629 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 622 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 36 744 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 66 тисяч 575 осіб: в тому числі 4722 дітей та 8435 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2627 випадків; з них 47 летальних; 1969 пацієнтів одужали;
- Волинська область —3648 випадків; 84 людини померли; 2586 одужали;
- Дніпропетровська область —1334 випадки; з них 27 летальних; 1073 пацієнти одужали;
- Донецька область —852 випадки; з них 12 летальних; 580 пацієнти одужали;
- Житомирська область —1744 випадки; 35 людей померли, 1406 одужали;
- Закарпатська область —4940 випадків; 172 людини померли, 1904 одужали;
- Запорізька область —753 випадки; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали;
- Івано-Франківська область —4224 випадки; 135 осіб померли, 1524 одужали;
- Кіровоградська область —697 випадків; з них 34 летальних; 629 пацієнтів одужали;
- Київ —7800 випадків; 130 осіб померли, 2829 одужали;
- Київська область —3590 випадків; 60 людей померли, 2574 одужали;
- Львівська область —9099 випадків; 245 людей померли, 2118 одужали;
- Луганська область —121 випадок; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —562 випадки; з них 13 летальних; 434 пацієнти одужали;
- Одеська область —3031 випадок; з них 44 летальні; 1229 пацієнтів одужали;
- Полтавська область —401 випадок; 14 осіб померли, 321 одужала;
- Рівненська область —5784 випадки; 92 людини померли, 4464 одужали;
- Сумська область —454 випадки; з них 7 летальних; 331 пацієнт одужав;
- Тернопільська область —2822 випадки; 39 людей померли, 1720 одужали;
- Харківська область —3478 випадків; 122 людини померли, 2003 одужали;
- Херсонська область —221 випадок; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;
- Хмельницька область —1069 випадків; з них 23 летальних; 896 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —5692 випадки; 215 людей померли, 4170 одужали;
- Черкаська область —906 випадків; 36 людей померли, 666 одужали;
- Чернігівська область —726 випадків; з них 18 летальних; 446 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 28 липня становить 28 202. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (268,2) Закарпатській (228,5) областях та в м. Київ (163).
Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,9%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях.
За добу досліджено 12 655 зразків методом ПЛР. Усього проведено 983 350 ПЛР-досліджень.
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