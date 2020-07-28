В Україні продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусною інфекцією, лише за минулу добу виявлено 919 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 919 осіб: з них 61 дитина та 55 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 147, Києві – 110, Івано-Франківській області – 103, Рівненській області – 83 та Одеській області – 71.

За добу померли 13 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1629 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 622 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 36 744 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 66 тисяч 575 осіб: в тому числі 4722 дітей та 8435 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2627 випадків; з них 47 летальних; 1969 пацієнтів одужали;

2627 випадків; з них 47 летальних; 1969 пацієнтів одужали; Волинська область — 3648 випадків; 84 людини померли; 2586 одужали;

3648 випадків; 84 людини померли; 2586 одужали; Дніпропетровська область — 1334 випадки; з них 27 летальних; 1073 пацієнти одужали;

1334 випадки; з них 27 летальних; 1073 пацієнти одужали; Донецька область — 852 випадки; з них 12 летальних; 580 пацієнти одужали;

852 випадки; з них 12 летальних; 580 пацієнти одужали; Житомирська область — 1744 випадки; 35 людей померли, 1406 одужали;

1744 випадки; 35 людей померли, 1406 одужали; Закарпатська область — 4940 випадків; 172 людини померли, 1904 одужали;

4940 випадків; 172 людини померли, 1904 одужали; Запорізька область — 753 випадки; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали;

753 випадки; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали; Івано-Франківська область — 4224 випадки; 135 осіб померли, 1524 одужали;

4224 випадки; 135 осіб померли, 1524 одужали; Кіровоградська область — 697 випадків; з них 34 летальних; 629 пацієнтів одужали;

697 випадків; з них 34 летальних; 629 пацієнтів одужали; Київ — 7800 випадків; 130 осіб померли, 2829 одужали;

7800 випадків; 130 осіб померли, 2829 одужали; Київська область — 3590 випадків; 60 людей померли, 2574 одужали;

3590 випадків; 60 людей померли, 2574 одужали; Львівська область — 9099 випадків; 245 людей померли, 2118 одужали;

9099 випадків; 245 людей померли, 2118 одужали; Луганська область — 121 випадок; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали;

121 випадок; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 562 випадки; з них 13 летальних; 434 пацієнти одужали;

562 випадки; з них 13 летальних; 434 пацієнти одужали; Одеська область — 3031 випадок; з них 44 летальні; 1229 пацієнтів одужали;

3031 випадок; з них 44 летальні; 1229 пацієнтів одужали; Полтавська область — 401 випадок; 14 осіб померли, 321 одужала;

401 випадок; 14 осіб померли, 321 одужала; Рівненська область — 5784 випадки; 92 людини померли, 4464 одужали;

5784 випадки; 92 людини померли, 4464 одужали; Сумська область — 454 випадки; з них 7 летальних; 331 пацієнт одужав;

454 випадки; з них 7 летальних; 331 пацієнт одужав; Тернопільська область — 2822 випадки; 39 людей померли, 1720 одужали;

2822 випадки; 39 людей померли, 1720 одужали; Харківська область — 3478 випадків; 122 людини померли, 2003 одужали;

3478 випадків; 122 людини померли, 2003 одужали; Херсонська область — 221 випадок; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;

221 випадок; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав; Хмельницька область — 1069 випадків; з них 23 летальних; 896 пацієнтів одужали;

1069 випадків; з них 23 летальних; 896 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 5692 випадки; 215 людей померли, 4170 одужали;

5692 випадки; 215 людей померли, 4170 одужали; Черкаська область — 906 випадків; 36 людей померли, 666 одужали;

906 випадків; 36 людей померли, 666 одужали; Чернігівська область —726 випадків; з них 18 летальних; 446 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 28 липня становить 28 202. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (268,2) Закарпатській (228,5) областях та в м. Київ (163).

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,9%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях.

За добу досліджено 12 655 зразків методом ПЛР. Усього проведено 983 350 ПЛР-досліджень.