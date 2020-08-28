Про це повідомили на сторінці МОЗ.
За минулу добу захворіли 2438 осіб, з них 112 дітей та 122 медпрацівники.
Госпіталізовано 497 осіб.
За добу в країні зафіксовано 48 летальних випадків, а одужали – 866 пацієнтів.
За попередню добу здійснено 41 747 тестувань, з них 21 507 досліджень методом ПЛР і 20 240 – методом ІФА.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.
Що стосується захворюваності серед дітей, то станом на 27 серпня в Україні на COVID-19 захворіло 7504 дитини. Госпіталізовано з підтвердженим діагнозом 920 дітей. Для порівняння, у США частота госпіталізацій дітей з коронавірусною хворобою у понад 20 разів нижча, ніж дорослих, при цьому кожна третя дитина перебувала у відділеннях інтенсивної терапії.
Найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано в місті Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176) та Чернівецькій (155) областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3800 випадків;
- Волинська область — 5320 випадків;
- Дніпропетровська область — 2162 випадки;
- Донецька область — 1318 випадків;
- Житомирська область — 3063 випадки;
- Закарпатська область — 7302 випадки;
- Запорізька область — 1487 випадків;
- Івано-Франківська область — 8661 випадок;
- Кіровоградська область — 790 випадків;
- м. Київ — 12 719 випадків;
- Київська область — 5397 випадків;
- Львівська область — 13 978 випадків;
- Луганська область — 274 випадки;
- Миколаївська область — 1077 випадків;
- Одеська область — 6751 випадок;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Рівненська область — 8921 випадок;
- Сумська область — 1361 випадок;
- Тернопільська область — 5478 випадків;
- Харківська область — 8444 випадки;
- Херсонська область — 374 випадки;
- Хмельницька область — 2194 випадки;
- Чернівецька область — 9855 випадків;
- Черкаська область — 1390 випадків;
- Чернігівська область — 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Що стосується завантаженості лікарень, то всього в країні є 35 тисяч лікарняних ліжок, підготовлених МОЗ до прийому пацієнтів з COVID-19. З них зайнято 6544 ліжка. Однак, через загальну кількість нових випадків інфікування, зростає й кількість госпіталізацій.
Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що при недотриманні протиепідемічних заходів та рекомендацій МОЗ медичні заклади не зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19 через переповненість.
Окрім цього, напередодні Державна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки. “Червоний” рівень встановлено у 21 адміністративно-територіальній одиниці. Місто Самбір Львівської області перейшло з “червоного” рівня в “помаранчевий” завдяки обмеженням, які діяли там 14 днів.
- Напередодні Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.