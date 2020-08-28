Про це повідомили на сторінці МОЗ.

За минулу добу захворіли 2438 осіб, з них 112 дітей та 122 медпрацівники.

Госпіталізовано 497 осіб.

За добу в країні зафіксовано 48 летальних випадків, а одужали – 866 пацієнтів.

За попередню добу здійснено 41 747 тестувань, з них 21 507 досліджень методом ПЛР і 20 240 – методом ІФА.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня 2020 року до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на COVID-19.

Що стосується захворюваності серед дітей, то станом на 27 серпня в Україні на COVID-19 захворіло 7504 дитини. Госпіталізовано з підтвердженим діагнозом 920 дітей. Для порівняння, у США частота госпіталізацій дітей з коронавірусною хворобою у понад 20 разів нижча, ніж дорослих, при цьому кожна третя дитина перебувала у відділеннях інтенсивної терапії.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано в місті Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176) та Чернівецькій (155) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3800 випадків;

Волинська область — 5320 випадків;

Дніпропетровська область — 2162 випадки;

Донецька область — 1318 випадків;

Житомирська область — 3063 випадки;

Закарпатська область — 7302 випадки;

Запорізька область — 1487 випадків;

Івано-Франківська область — 8661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12 719 випадків;

Київська область — 5397 випадків;

Львівська область — 13 978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1077 випадків;

Одеська область — 6751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8921 випадок;

Сумська область — 1361 випадок;

Тернопільська область — 5478 випадків;

Харківська область — 8444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2194 випадки;

Чернівецька область — 9855 випадків;

Черкаська область — 1390 випадків;

Чернігівська область — 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що стосується завантаженості лікарень, то всього в країні є 35 тисяч лікарняних ліжок, підготовлених МОЗ до прийому пацієнтів з COVID-19. З них зайнято 6544 ліжка. Однак, через загальну кількість нових випадків інфікування, зростає й кількість госпіталізацій.

Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що при недотриманні протиепідемічних заходів та рекомендацій МОЗ медичні заклади не зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19 через переповненість.

Окрім цього, напередодні Державна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки. “Червоний” рівень встановлено у 21 адміністративно-територіальній одиниці. Місто Самбір Львівської області перейшло з “червоного” рівня в “помаранчевий” завдяки обмеженням, які діяли там 14 днів.