Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 5 529 людей: зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медиків.
До лікарень госпіталізували ще 1941 людину.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: у Львівській області (454), в м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Протягом доби померли 149 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 351 людина.
Одужали за добу 11 946 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 992 031 пацієнт.
Всього в Україні було виявлено 1 206 412 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 48 736 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За час епідемії в Україні здійснено 6 184 320 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 396 випадків за добу; всього виявлено 127 472 випадки – 2326 людей померли, 63 987 одужали;
• Вінницька область – 255 випадків за добу; всього виявлено 26 432 випадки – 496 осіб померли, 22 274 одужали;
• Волинська область – 159 випадків за добу; всього зафіксовано 36 442 випадки – 571 пацієнт помер, 33 881 одужали;
• Дніпропетровська область – 296 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 66 930 випадків – 1786 людей померли, 58 841 одужали;
• Донецька область – 201 випадок за добу; за весь час виявлено 43 564 випадки – 848 осіб померли, 38 924 одужали;
• Житомирська область – 263 випадки за добу; всього виявлено 44 003 випадки – 737 осіб померли, 40 695 одужали;
• Закарпатська область – 247 випадків за добу; всього підтверджено 31 145 випадків – 711 пацієнтів померли, 27 573 одужали;
• Запорізька область – 249 випадків за добу; всього зафіксовано 65 130 випадків – 812 пацієнтів померли, 50 345 одужали;
• Івано-Франківська область – 262 випадки за добу; за весь час виявлено 47 501 випадок – 923 людини померли, 42 470 одужали;
• Київська область – 163 випадки за добу; всього виявлено 68 381 випадок – 1122 особи померли, 54 857 одужали;
• Кіровоградська область – 45 випадків за добу; всього виявлено 9719 випадків – 320 пацієнтів померли, 6617 одужали;
• Луганська область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 13 745 випадків – 393 пацієнти померли, 11 402 одужали;
• Львівська область – 454 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 70 245 випадків – 2059 людей померли, 59 448 одужали;
• Миколаївська область – 308 випадків за добу; всього виявлено 38 501 випадок – 657 осіб померли, 24 431 одужали;
• Одеська область – 171 випадок за добу; за весь час виявлено 80 787 випадків – 1306 людей померли, 70 830 одужали;
• Полтавська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 42 771 випадок – 875 осіб померли, 38 665 одужали;
• Рівненська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 45 498 випадків – 565 осіб померли, 42 513 одужали;
• Сумська область – 175 випадків за добу; всього виявлено 45 537 випадків – 606 пацієнтів померли, 42 071 одужали;
• Тернопільська область – 213 випадків за добу; всього виявлено 37 396 випадків – 521 пацієнт помер, 34 368 одужали;
• Харківська область – 313 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 222 випадки – 1349 людей померли, 68 100 одужали;
• Херсонська область – 102 випадки за добу; всього виявлено 20 551 випадок – 566 осіб померли, 16 704 одужали;
• Хмельницька область – 242 випадки за добу; всього підтверджено 43 671 випадок – 782 пацієнти померли, 40 143 одужали;
• Черкаська область – 103 випадки за добу; за весь час виявлено 45 345 випадків – 535 осіб померли, 39 757 одужали;
• Чернівецька область – 285 випадків за добу; всього виявлено 44 955 випадків – 863 пацієнти померли, 37 833 одужали;
• Чернігівська область – 199 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 33 469 випадків – 622 пацієнти померли, 25 302 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.