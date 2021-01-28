Станом на 28 січня в Україні підтверджено понад 5,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5 529 людей: зокрема, захворіли 248 дітей і 236 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1941 людину.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: у Львівській області (454), в м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Протягом доби померли 149 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 351 людина. Одужали за добу 11 946 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 992 031 пацієнт.

Всього в Україні було виявлено 1 206 412 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 48 736 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За час епідемії в Україні здійснено 6 184 320 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 396 випадків за добу; всього виявлено 127 472 випадки – 2326 людей померли, 63 987 одужали;

• Вінницька область – 255 випадків за добу; всього виявлено 26 432 випадки – 496 осіб померли, 22 274 одужали;

• Волинська область – 159 випадків за добу; всього зафіксовано 36 442 випадки – 571 пацієнт помер, 33 881 одужали;

• Дніпропетровська область – 296 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 66 930 випадків – 1786 людей померли, 58 841 одужали;

• Донецька область – 201 випадок за добу; за весь час виявлено 43 564 випадки – 848 осіб померли, 38 924 одужали;

• Житомирська область – 263 випадки за добу; всього виявлено 44 003 випадки – 737 осіб померли, 40 695 одужали;

• Закарпатська область – 247 випадків за добу; всього підтверджено 31 145 випадків – 711 пацієнтів померли, 27 573 одужали;

• Запорізька область – 249 випадків за добу; всього зафіксовано 65 130 випадків – 812 пацієнтів померли, 50 345 одужали;

• Івано-Франківська область – 262 випадки за добу; за весь час виявлено 47 501 випадок – 923 людини померли, 42 470 одужали;

• Київська область – 163 випадки за добу; всього виявлено 68 381 випадок – 1122 особи померли, 54 857 одужали;

• Кіровоградська область – 45 випадків за добу; всього виявлено 9719 випадків – 320 пацієнтів померли, 6617 одужали;

• Луганська область – 105 випадків за добу; всього підтверджено 13 745 випадків – 393 пацієнти померли, 11 402 одужали;

• Львівська область – 454 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 70 245 випадків – 2059 людей померли, 59 448 одужали;

• Миколаївська область – 308 випадків за добу; всього виявлено 38 501 випадок – 657 осіб померли, 24 431 одужали;

• Одеська область – 171 випадок за добу; за весь час виявлено 80 787 випадків – 1306 людей померли, 70 830 одужали;

• Полтавська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 42 771 випадок – 875 осіб померли, 38 665 одужали;

• Рівненська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 45 498 випадків – 565 осіб померли, 42 513 одужали;

• Сумська область – 175 випадків за добу; всього виявлено 45 537 випадків – 606 пацієнтів померли, 42 071 одужали;

• Тернопільська область – 213 випадків за добу; всього виявлено 37 396 випадків – 521 пацієнт помер, 34 368 одужали;

• Харківська область – 313 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 222 випадки – 1349 людей померли, 68 100 одужали;

• Херсонська область – 102 випадки за добу; всього виявлено 20 551 випадок – 566 осіб померли, 16 704 одужали;

• Хмельницька область – 242 випадки за добу; всього підтверджено 43 671 випадок – 782 пацієнти померли, 40 143 одужали;

• Черкаська область – 103 випадки за добу; за весь час виявлено 45 345 випадків – 535 осіб померли, 39 757 одужали;

• Чернівецька область – 285 випадків за добу; всього виявлено 44 955 випадків – 863 пацієнти померли, 37 833 одужали;

• Чернігівська область – 199 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 33 469 випадків – 622 пацієнти померли, 25 302 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.