Станом на 28 травня в Україні підтверджено понад 3,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3 306 людей. Серед них – 169 дітей та 77 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 402 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 156 людей. За весь час епідемії померли 50 232 людини. Одужали за добу 13 298 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 020 тис. 216 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 196 тис. 673 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 60 563 тестування на коронавірус (з них методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 131 тис. 355 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 384 випадки за добу; всього виявлено 205 901 випадок – 5070 людей померли, 161 908 одужали;

• Вінницька область – 63 випадки за добу; всього зафіксовано 70 416 випадків – 1660 людей померли, 65 167 одужали;

• Волинська область – 104 випадки за добу; всього підтверджено 61 100 випадків – 1142 пацієнта померли, 56 920 одужали;

• Дніпропетровська область – 280 випадків за добу; всього діагностовано 132 862 випадки – 4082 пацієнта померли, 120 014 одужали;

• Донецька область – 228 випадків за добу; за час епідемії виявлено 89 026 випадків – 2220 людей померли, 82 675 одужали;

• Житомирська область – 74 випадки за добу; за весь час зафіксовано 87 473 випадки – 1734 пацієнта померли, 83 575 одужали;

• Закарпатська область – 38 випадків за добу; всього діагностовано 61 549 випадків – 1584 пацієнта померли, 58 859 одужали;

• Запорізька область – 195 випадків за добу; всього виявлено 102 471 випадок – 2323 пацієнта померли, 94 730 одужали;

• Івано-Франківська область – 51 випадок за добу; за весь час зафіксовано 86 071 випадок – 2053 пацієнта померли, 82 588 одужали;

• Київська область – 221 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 124 799 випадків – 2670 людей померли, 117 862 одужали;

• Кіровоградська область – 47 випадків за добу; всього діагностовано 20 235 випадків – 790 людей померли, 16 753 одужали;

• Луганська область – 46 випадків за добу; всього виявлено 26 029 випадків – 881 пацієнт помер, 23 681 одужав;

• Львівська область – 251 випадок за добу; всього зафіксовано 135 580 випадків – 3553 пацієнта померли, 128 284 одужали;

• Миколаївська область – 154 випадки за добу; всього підтверджено 68 229 випадків – 1792 пацієнта померли, 64 802 одужали;

• Одеська область – 114 випадків за добу; всього діагностовано 139 242 випадки – 2885 людей померли, 127 317 одужали;

• Полтавська область – 78 випадків за добу; за час епідемії виявлено 76 767 випадків – 1782 пацієнта померли, 73 244 одужали;

• Рівненська область – 177 випадків за добу; за весь час підтверджено 77 912 випадків – 1167 людей померли, 74 575 одужали;

• Сумська область – 98 випадків за добу; всього зафіксовано 76 708 випадків – 1288 людей померли, 73 213 одужали;

• Тернопільська область – 77 випадків за добу; всього діагностовано 69 318 випадків – 1171 пацієнт помер, 65 360 одужали;

• Харківська область – 191 випадок за добу; всього виявлено 146 435 випадків – 3245 людей померли, 132 647 одужали;

• Херсонська область – 69 випадків за добу; всього зафіксовано 34 623 випадки – 1056 людей померли, 30 761 одужали;

• Хмельницька область – 106 випадків за добу; всього підтверджено 87 825 випадків – 1794 пацієнта померли, 82 573 одужали;

• Черкаська область – 135 випадків за добу; всього діагностовано 80 424 випадки – 1229 людей померли, 73 509 одужали;

• Чернівецька область – 68 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 119 випадків – 1761 пацієнт помер, 76 023 одужали;

• Чернігівська область – 57 випадків за добу; за весь час зафіксовано 56 559 випадків – 1300 людей померли, 53 176 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 27 травня в Україні було щеплено 16 293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.

Вакцинацію здійснювали 254 мобільні бригади та 1485 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 1 млн 116 тис. 006 щеплень. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 116 934 особи.

Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 595 635 людей.

Як зазначили в МОЗ України, завтра, 29 травня, відкриються перші пілотні центри масової вакцинації населення проти COVID-19 у трьох містах:

• Києві на базі Міжнародного виставкового центру;

• Львові на базі стадіону “Арена Львів”;

• Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Ці центри працюватимуть у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ.

Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком.

Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не буде можливості (використовуватимуть ту вакцину, яка є в наявності в Україні).

З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.