Станом на 28 вересня в Україні підтверджено 2671 новий випадок коронавірусу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

За минулу добу:

захворіло 2 671 особа, із них 164 дитини та 122 медпрацівника;

госпіталізовано 472 особи;

37 летальних випадків;

одужав 571 пацієнт.

Загалом за добу здійснено 20 312 тестувань, у тому числі 16 533 дослідження методом ПЛР, а також 3 779 — методом ІФА.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії в Україні сьогодні перетнула позначку у 200 тисяч осіб.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано на Харківщині (339), у м. Київ (328), Одеській (203) Тернопільській (153) та Волинській (143) областях.