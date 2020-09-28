Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
За минулу добу:
- захворіло 2 671 особа, із них 164 дитини та 122 медпрацівника;
- госпіталізовано 472 особи;
- 37 летальних випадків;
- одужав 571 пацієнт.
Загалом за добу здійснено 20 312 тестувань, у тому числі 16 533 дослідження методом ПЛР, а також 3 779 — методом ІФА.
Загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії в Україні сьогодні перетнула позначку у 200 тисяч осіб.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано на Харківщині (339), у м. Київ (328), Одеській (203) Тернопільській (153) та Волинській (143) областях.
- З 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.