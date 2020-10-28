Станом на 28 жовтня в Україні зафіксовано понад 7,4 тис. випадків коронавірусу і рекордну кількість смертей серед пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 7474 людини: серед них 300 дітей і 475 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (635), Одеській області (567), Києві (563), Дніпропетровській області (497), Львівській області (398), Чернівецькій області (392), Запорізькій області (389), Хмельницькій області (383), Івано-Франківській області (332), Київській області (309).

За добу померли 165 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 6755 осіб.

При цьому одужали за добу 3306 осіб, що також є рекордним показником. У цілому коронавірус вже подолали 148 642 пацієнта.

За весь час в Україні було виявлено 363 075 випадків коронавірусу. Захворіли, зокрема, 21 143 дитини, а також 22 287 медиків.

За добу було проведено 70 592 тестування на коронавірус (з них 41 947 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 9697 випадків; 171 людина померла, 5982 одужали;

• Волинська область – 12 871 випадок; 255 осіб померли, 7339 одужали;

• Дніпропетровська область – 13 915 випадків; 335 осіб померли, 5469 одужали;

• Донецька область – 9024 випадки; в тому числі 89 летальних; 1483 пацієнти одужали;

• Житомирська область – 13 154 випадки; 226 пацієнтів померли, 6971 одужав;

• Закарпатська область – 13 571 випадок; 359 осіб померли, 6152 одужали;

• Запорізька область – 8852 випадки; в тому числі 110 летальних; 2076 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 19 247 випадків; 425 осіб померли, 9432 одужали;

• Кіровоградська область – 2212 випадків; в тому числі 84 летальних; 1158 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 35 450 випадків; 721 людина померла, 12 146 одужали;

• Київська область – 15 465 випадків; 357 осіб померли, 7762 одужали;

• Львівська область – 28 484 випадки; 815 людей померли, 11 220 одужали;

• Луганська область – 3416 випадків; в тому числі 68 летальних; 1163 пацієнти одужали;

• Миколаївська область – 7317 випадків; 146 осіб померли, 1775 одужали;

• Одеська область – 23 207 випадків; 351 людина померла, 3272 одужали;

• Полтавська область – 8639 випадків; 167 осіб померли, 3334 одужали;

• Рівненська область – 18 299 випадків; 232 людини померли, 13 959 одужали;

• Сумська область – 10 974 випадки; 171 людина померла, 3412 одужали;

• Тернопільська область – 19 818 випадків; 247 осіб померли, 14 760 одужали;

• Харківська область – 34 441 випадок; 515 осіб померли, 6497 одужали;

• Херсонська область – 3454 випадки; в тому числі 72 летальних; 1442 пацієнти одужали;

• Хмельницька область – 14 228 випадків; 213 осіб померли, 6189 одужали;

• Чернівецька область – 20 509 випадків; 446 осіб померли, 10 189 одужали;

• Черкаська область – 8539 випадків; в тому числі 92 летальних; 3894 пацієнти одужали;

• Чернігівська область – 8292 випадки; 88 осіб померли, 1566 одужали.