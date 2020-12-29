Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 6 988 людей: з них 324 дитини і 337 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Протягом доби померли 232 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 081 людина.
Одужали за добу 16 106 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 681 835 пацієнтів.
Всього в Україні зафіксовано 1 037 362 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 43 585 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 25 965, а методом ІФА – 17 620).
За весь час було проведено 5 млн 511 тис. 179 ПЛР-досліджень.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 109 008 випадків; 1875 осіб померли, 38 017 одужали;
• Вінницька область – 22 078 випадків; 386 осіб померли, 14 803 одужали;
• Волинська область – 32 626 випадків; 507 осіб померли, 27 768 одужали;
• Дніпропетровська область – 57 632 випадки; 1347 осіб померли, 44 329 одужали;
• Донецька область – 35 562 випадки; 684 людини померли, 25 973 одужали;
• Житомирська область – 38 554 випадки; 647 осіб померли, 30 976 одужали;
• Закарпатська область – 27 974 випадки; 632 пацієнти померли, 22 865 одужали;
• Запорізька область – 52 689 випадків; 553 людини померли, 18 676 одужали;
• Івано-Франківська область – 42 949 випадків; 798 осіб померли, 27 347 одужали;
• Київська область – 57 912 випадків; 941 пацієнт помер, 32 341 одужав;
• Кіровоградська область – 8248 випадків; 247 осіб померли, 3943 одужали;
• Луганська область – 10 054 випадки; 279 осіб померли, 7124 одужали;
• Львівська область – 60 560 випадків; 1 747 людей померли, 45 842 одужали;
• Миколаївська область – 30 300 випадків; 500 пацієнтів померли, 13 598 одужали;
• Одеська область – 69 863 випадки; 1025 осіб померли, 42 176 одужали;
• Полтавська область – 35 487 випадків; 730 осіб померли, 26 490 одужали;
• Рівненська область – 40 459 випадків; 510 осіб померли, 36 076 одужали;
• Сумська область – 40 170 випадків; 518 осіб померли, 33 285 одужали;
• Тернопільська область – 33 622 випадки; 452 пацієнти померли, 29 831 одужали;
• Харківська область – 68 395 випадків; 1069 осіб померли, 55 253 одужали;
• Херсонська область – 17 327 випадків; 411 пацієнтів померли, 7950 одужали;
• Хмельницька область – 38 471 випадок; 657 осіб померли, 32 083 одужали;
• Черкаська область – 38 302 випадки; 366 осіб померли, 21 284 одужали;
• Чернівецька область – 39 662 випадки; 774 людини померли, 27 978 одужали;
• Чернігівська область – 29 458 випадків; 426 пацієнтів померли, 15 827 одужали.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.