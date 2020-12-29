Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 6 988 людей: з них 324 дитини і 337 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Протягом доби померли 232 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 081 людина.

Одужали за добу 16 106 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 681 835 пацієнтів.