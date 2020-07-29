В Україні продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусною інфекцією, лише за минулу добу виявлено понад 1000 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1022 особи: з них 59 дітей та 74 медики.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 149, Києві – 132, Івано-Франківській області– 118.

За добу померла 21 особа. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1650 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 650 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 37 394 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 67 тисяч 597 осіб: в тому числі 4781 дітей та 8509 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2660 випадків; з них 49 летальних; 1994 пацієнти одужали;

2660 випадків; з них 49 летальних; 1994 пацієнти одужали; Волинська область — 3694 випадки; 84 людини померли; 2659 одужали;

3694 випадки; 84 людини померли; 2659 одужали; Дніпропетровська область — 1364 випадки; з них 27 летальних; 1074 пацієнти одужали;

1364 випадки; з них 27 летальних; 1074 пацієнти одужали; Донецька область — 861 випадок; з них 12 летальних; 612 пацієнтів одужали;

861 випадок; з них 12 летальних; 612 пацієнтів одужали; Житомирська область — 1764 випадки; 36 людей померли, 1431 одужала;

1764 випадки; 36 людей померли, 1431 одужала; Закарпатська область — 5008 випадків; 176 людей померли, 1923 одужали;

5008 випадків; 176 людей померли, 1923 одужали; Запорізька область — 767 випадків; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали;

767 випадків; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали; Івано-Франківська область — 4342 випадки; 136 осіб померли, 1539 одужали;

4342 випадки; 136 осіб померли, 1539 одужали; Кіровоградська область — 697 випадків; з них 34 летальних; 630 пацієнтів одужали;

697 випадків; з них 34 летальних; 630 пацієнтів одужали; Київ — 7932 випадки; 132 особи померли, 2877 одужали;

7932 випадки; 132 особи померли, 2877 одужали; Київська область — 3629 випадків; 60 людей померли, 2602 одужали;

3629 випадків; 60 людей померли, 2602 одужали; Львівська область — 9248 випадків; 249 людей померли, 2185 одужали;

9248 випадків; 249 людей померли, 2185 одужали; Луганська область — 122 випадки; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали;

122 випадки; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 563 випадки; з них 14 летальних; 439 пацієнтів одужали;

563 випадки; з них 14 летальних; 439 пацієнтів одужали; Одеська область — 3104 випадки; з них 44 летальні; 1246 пацієнтів одужали;

3104 випадки; з них 44 летальні; 1246 пацієнтів одужали; Полтавська область — 414 випадків; 15 осіб померли, 324 одужали;

414 випадків; 15 осіб померли, 324 одужали; Рівненська область — 5837 випадків; 92 людини померли, 4489 одужали;

5837 випадків; 92 людини померли, 4489 одужали; Сумська область — 467 випадків; з них 7 летальних; 335 пацієнтів одужали;

467 випадків; з них 7 летальних; 335 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 2852 випадки; 39 людей померли, 1736 одужали;

2852 випадки; 39 людей померли, 1736 одужали; Харківська область — 3556 випадків; 124 людини померли, 2061 одужала;

3556 випадків; 124 людини померли, 2061 одужала; Херсонська область — 224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;

224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав; Хмельницька область — 1086 випадків; з них 24 летальних; 903 пацієнти одужали;

1086 випадків; з них 24 летальних; 903 пацієнти одужали; Чернівецька область — 5751 випадок; 216 людей померли, 4279 одужали;

5751 випадок; 216 людей померли, 4279 одужали; Черкаська область — 910 випадків; 37 людей померли, 681 одужала;

910 випадків; 37 людей померли, 681 одужала; Чернігівська область —745 випадків; з них 18 летальних; 503 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 29 липня становить 28 553. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (271,4) Закарпатській (232) областях та в м. Київ (165).

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,9%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях.

За добу досліджено 14 939 зразків методом ПЛР. Усього проведено 998 299 ПЛР-дослідженнь.