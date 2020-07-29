Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1022 особи: з них 59 дітей та 74 медики.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 149, Києві – 132, Івано-Франківській області– 118.
За добу померла 21 особа. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1650 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 650 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 37 394 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 67 тисяч 597 осіб: в тому числі 4781 дітей та 8509 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2660 випадків; з них 49 летальних; 1994 пацієнти одужали;
- Волинська область —3694 випадки; 84 людини померли; 2659 одужали;
- Дніпропетровська область —1364 випадки; з них 27 летальних; 1074 пацієнти одужали;
- Донецька область —861 випадок; з них 12 летальних; 612 пацієнтів одужали;
- Житомирська область —1764 випадки; 36 людей померли, 1431 одужала;
- Закарпатська область —5008 випадків; 176 людей померли, 1923 одужали;
- Запорізька область —767 випадків; з них 21 летальний; 582 пацієнти одужали;
- Івано-Франківська область —4342 випадки; 136 осіб померли, 1539 одужали;
- Кіровоградська область —697 випадків; з них 34 летальних; 630 пацієнтів одужали;
- Київ —7932 випадки; 132 особи померли, 2877 одужали;
- Київська область —3629 випадків; 60 людей померли, 2602 одужали;
- Львівська область —9248 випадків; 249 людей померли, 2185 одужали;
- Луганська область —122 випадки; з них 1 летальний; 89 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —563 випадки; з них 14 летальних; 439 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3104 випадки; з них 44 летальні; 1246 пацієнтів одужали;
- Полтавська область —414 випадків; 15 осіб померли, 324 одужали;
- Рівненська область —5837 випадків; 92 людини померли, 4489 одужали;
- Сумська область —467 випадків; з них 7 летальних; 335 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —2852 випадки; 39 людей померли, 1736 одужали;
- Харківська область —3556 випадків; 124 людини померли, 2061 одужала;
- Херсонська область —224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;
- Хмельницька область —1086 випадків; з них 24 летальних; 903 пацієнти одужали;
- Чернівецька область —5751 випадок; 216 людей померли, 4279 одужали;
- Черкаська область —910 випадків; 37 людей померли, 681 одужала;
- Чернігівська область —745 випадків; з них 18 летальних; 503 пацієнти одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 29 липня становить 28 553. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (271,4) Закарпатській (232) областях та в м. Київ (165).
Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,9%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях.
За добу досліджено 14 939 зразків методом ПЛР. Усього проведено 998 299 ПЛР-дослідженнь.
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