Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони та Міністерства охорони здоров’я.
Наразі в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальних, а 56 138 пацієнтів одужали.
За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 2481, з них 127 дітей та 120 медичних працівників. Госпіталізовано 450 осіб, померла 41 особа. Одужало 1055 пацієнтів.
Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170) та Чернівецькій (142) областях.
За попередню добу здійснено 42 828 тестувань, з них 22 469 досліджень методом ПЛР, а також 20 359 – методом ІФА.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область – 3 872 випадки; з них 80 летальних; 2 778 пацієнтів одужали;
- Волинська область – 5 370 випадків; 117 осіб померли, 3 846 одужали;
- Дніпропетровська область – 2 236 випадків; з них 46 летальних; 1193 пацієнти одужали;
- Донецька область – 1 369 випадків; в тому числі 20 летальних; 871 пацієнт одужав;
- Житомирська область – 3 155 випадків; 61 людина померла, 1 837 одужали;
- Закарпатська область – 7 385 випадків; 259 людей померло, 3 220 одужали;
- Запорізька область – 1 520 випадків; з них 25 летальних; 883 пацієнти одужали;
- Івано-Франківська область – 8 843 випадки; 212 людей померли, 3 197 одужали;
- Кіровоградська область – 795 випадків; 45 осіб померли, 686 одужали;
- місто Київ – 12 984 випадки; 193 особи померли, 4 228 одужали;
- Київська область – 5 489 випадків; з них 95 летальних; 3 612 пацієнтів одужали;
- Львівська область – 14 168 випадків; 386 людей померли, 4 281 одужав;
- Луганська область – 295 випадків; в тому числі 2 летальних; 185 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область – 1 118 випадків; з них 25 летальних; 581 пацієнт одужав;
- Одеська область – 6 921 випадок; 102 людини померли, 1 787 одужали;
- Полтавська область – 738 випадків; з них 20 летальних; 495 пацієнтів одужали;
- Рівненська область – 9 019 випадків; 127 пацієнтів померли, 6 463 одужали;
- Сумська область – 1 398 випадків; з них 24 летальних; 654 пацієнти одужали;
- Тернопільська область – 5 705 випадків; 66 людей померли, 2 986 одужали;
- Харківська область – 8 691 випадок; 199 осіб померли, 3 111 одужали;
- Херсонська область – 386 випадків; з них 11 летальних; 261 пацієнт одужав;
- Хмельницька область – 2 297 випадків; 43 людини померли, 1 309 одужали;
- Чернівецька область – 9 997 випадків; 274 особи померли, 6 161 одужав;
- Черкаська область – 1 482 випадки; 38 людей померли, 949 одужало;
- Чернігівська область – 1 745 випадків; з них 22 летальних; 564 пацієнти одужали.
- Напередодні Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.