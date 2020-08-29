Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекорд кількості нових хворих за добу.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони та Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в Україні 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 492 летальних, а 56 138 пацієнтів одужали.

За минулу добу захворіла рекордна кількість осіб – 2481, з них 127 дітей та 120 медичних працівників. Госпіталізовано 450 осіб, померла 41 особа. Одужало 1055 пацієнтів.

Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано у місті Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170) та Чернівецькій (142) областях.

За попередню добу здійснено 42 828 тестувань, з них 22 469 досліджень методом ПЛР, а також 20 359 – методом ІФА.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 3 872 випадки; з них 80 летальних; 2 778 пацієнтів одужали;

Волинська область – 5 370 випадків; 117 осіб померли, 3 846 одужали;

Дніпропетровська область – 2 236 випадків; з них 46 летальних; 1193 пацієнти одужали;

Донецька область – 1 369 випадків; в тому числі 20 летальних; 871 пацієнт одужав;

Житомирська область – 3 155 випадків; 61 людина померла, 1 837 одужали;

Закарпатська область – 7 385 випадків; 259 людей померло, 3 220 одужали;

Запорізька область – 1 520 випадків; з них 25 летальних; 883 пацієнти одужали;

Івано-Франківська область – 8 843 випадки; 212 людей померли, 3 197 одужали;

Кіровоградська область – 795 випадків; 45 осіб померли, 686 одужали;

місто Київ – 12 984 випадки; 193 особи померли, 4 228 одужали;

Київська область – 5 489 випадків; з них 95 летальних; 3 612 пацієнтів одужали;

Львівська область – 14 168 випадків; 386 людей померли, 4 281 одужав;

Луганська область – 295 випадків; в тому числі 2 летальних; 185 пацієнтів одужали;

Миколаївська область – 1 118 випадків; з них 25 летальних; 581 пацієнт одужав;

Одеська область – 6 921 випадок; 102 людини померли, 1 787 одужали;

Полтавська область – 738 випадків; з них 20 летальних; 495 пацієнтів одужали;

Рівненська область – 9 019 випадків; 127 пацієнтів померли, 6 463 одужали;

Сумська область – 1 398 випадків; з них 24 летальних; 654 пацієнти одужали;

Тернопільська область – 5 705 випадків; 66 людей померли, 2 986 одужали;

Харківська область – 8 691 випадок; 199 осіб померли, 3 111 одужали;

Херсонська область – 386 випадків; з них 11 летальних; 261 пацієнт одужав;

Хмельницька область – 2 297 випадків; 43 людини померли, 1 309 одужали;

Чернівецька область – 9 997 випадків; 274 особи померли, 6 161 одужав;

Черкаська область – 1 482 випадки; 38 людей померли, 949 одужало;

Чернігівська область – 1 745 випадків; з них 22 летальних; 564 пацієнти одужали.