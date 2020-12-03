Станом на 3 грудня в Україні другий день поспіль за добу одужало від коронавірусу COVID-19 більше людей, ніж захворіло.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 14 496 осіб: з них 745 дітей та 614 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Протягом доби померли 243 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 12 960 людей. Одужали за добу 15 372 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 384 426 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 772 760 випадків зараження коронавірусом.

За добу було здійснено 72 678 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 47 172, а методом ІФА – 25 506).

За весь час було проведено 4 млн 654 тис. 206 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 75 376 випадків; 1 369 людей померли, 24 275 одужали;

• Вінницька область – 17 988 випадків; 306 людей померли, 10 130 одужали;

• Волинська область – 25 121 випадок; 444 пацієнта померли, 17 744 одужали;

• Дніпропетровська область – 40 966 випадків; 947 осіб померли, 23 558 одужали;

• Донецька область – 24 175 випадків; 439 пацієнтів померли, 14 111 одужали;

• Житомирська область – 30 630 випадків; 521 пацієнт помер, 20 740 одужали;

• Закарпатська область – 23 880 випадків; 544 людини померли, 14 650 одужали;

• Запорізька область – 33 615 випадків; 327 осіб померли, 5691 одужали;

• Івано-Франківська область – 38 080 випадків; 663 людини померли, 14 303 одужали;

• Київська область – 40 427 випадків; 719 осіб померли, 13 898 одужали;

• Кіровоградська область – 5701 випадок; 169 осіб померли, 2439 одужали;

• Луганська область – 6610 випадків; 178 пацієнтів померли, 4655 одужали;

• Львівська область – 48 144 випадки; 1301 пацієнт помер, 31 485 одужали;

• Миколаївська область – 19 894 випадки; 323 людини померли, 7193 одужали;

• Одеська область – 47 920 випадків; 609 осіб померли, 12 062 одужали;

• Полтавська область – 23 926 випадків; 511 пацієнтів померли, 13 689 одужали;

• Рівненська область – 32 223 випадки; 397 осіб померли, 25 315 одужали;

• Сумська область – 31 184 випадки; 393 людини померли, 13 389 одужали;

• Тернопільська область – 28 673 випадки; 388 осіб померли, 22 673 одужали;

• Харківська область – 57 267 випадків; 777 осіб померли, 35 785 одужали;

• Херсонська область – 11 087 випадків; 215 осіб померли, 5126 одужали;

• Хмельницька область – 30 943 випадки; 455 осіб померли, 18 820 одужали;

• Черкаська область – 24 776 випадків; 216 пацієнтів померли, 10 095 одужали;

• Чернівецька область – 34 432 випадки; 658 осіб померли, 16 132 одужали;

• Чернігівська область – 19 722 випадки; 91 пацієнт помер, 6468 одужали.