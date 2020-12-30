Станом на 30 грудня в Україні підтверджено майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і рекордну кількість одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 7 986 людей: з них 272 дитини і 453 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Протягом доби померли 243 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 324 людини. Одужали за добу 16 355 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку епідемії коронавірус подолали 698 190 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 52 746 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 35 504, а методом ІФА – 17 242).

За весь час було проведено 5 млн 546 тис. 683 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 110 139 випадків; 1897 людей померли, 38 856 одужали;

• Вінницька область – 22 242 випадки; 393 людини померли, 15 022 одужали;

• Волинська область – 32 735 випадків; 510 осіб померли, 28 203 одужали;

• Дніпропетровська область – 58 094 випадки; 1378 осіб померли, 44 565 одужали;

• Донецька область – 35 905 випадків; 695 пацієнтів померли, 26 808 одужали;

• Житомирська область – 38 720 випадків; 651 пацієнт помер, 31 718 одужали;

• Закарпатська область – 28 065 випадків; 634 людини померли, 23 172 одужали;

• Запорізька область – 53 428 випадків; 574 людини померли, 19 351 одужали;

• Івано-Франківська область – 43 072 випадки; 801 пацієнт помер, 28 332 одужали;

• Київська область – 58 535 випадків; 955 осіб померли, 33 996 одужали;

• Кіровоградська область – 8345 випадків; 251 пацієнт помер, 4085 одужали;

• Луганська область – 10 218 випадків; 287 осіб померли, 7412 одужали;

• Львівська область – 60 923 випадки; 1 751 пацієнт помер, 46 097 одужали;

• Миколаївська область – 30 500 випадків; 505 осіб померли, 13 928 одужали;

• Одеська область – 70 592 випадки; 1 045 пацієнтів померли, 44 416 одужали;

• Полтавська область – 35 788 випадків; 737 осіб померли, 27 607 одужали;

• Рівненська область – 40 672 випадки; 515 осіб померли, 36 581 одужали;

• Сумська область – 40 305 випадків; 524 людини померли, 33 908 одужали;

• Тернопільська область – 33 789 випадків; 455 осіб померли, 30 024 одужали;

• Харківська область – 68 807 випадків; 1082 людини померли, 55 948 одужали;

• Херсонська область – 17 497 випадків; 422 пацієнта померли, 8725 одужали;

• Хмельницька область – 38 833 випадки; 670 осіб померли, 32 676 одужали;

• Черкаська область – 38 696 випадків; 377 людей померли, 21 975 одужали;

• Чернівецька область – 39 815 випадків; 775 осіб померли, 28 459 одужали;

• Чернігівська область – 29 633 випадки; 440 осіб померли, 16 326 одужали.