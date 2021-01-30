Станом на 30 січня в Україні підтверджено понад 4,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4 685 людей: зокрема, захворіли 200 дітей і 336 медиків.

До лікарень госпіталізували 1 906 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (412), Львівській областях (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Протягом доби померли 149 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 628 людей. Одужали за добу 11 317 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 014 тис. 658 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 216 278 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 781 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 232 тис. 960 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 341 випадок за добу; всього виявлено 128 174 випадки – 2349 людей померли, 67 851 одужали;

• Вінницька область – 241 випадок за добу; всього виявлено 26 955 випадків – 503 людини померли, 22 768 одужали;

• Волинська область – 146 випадків за добу; за весь час зафіксовано 36 747 випадків – 578 осіб померли, 34 107 одужали;

• Дніпропетровська область – 335 випадків за добу; всього підтверджено 67 524 випадки – 1806 людей померли, 60 004 одужали;

• Донецька область – 170 випадків за добу; всього діагностовано 43 927 випадків – 902 пацієнта померли, 39 377 одужали;

• Житомирська область – 158 випадків за добу; за час епідемії виявлено 44 328 випадків – 742 пацієнта померли, 41 055 одужали;

• Закарпатська область – 245 випадків за добу; всього підтверджено 31 527 випадків – 714 осіб померли, 27 796 одужали;

• Запорізька область – 220 випадків за добу; всього виявлено 65 582 випадки – 829 осіб померли, 52 908 одужали;

• Івано-Франківська область – 412 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 48 269 випадків – 935 осіб померли, 42 712 одужали;

• Київська область – 325 випадків за добу; всього виявлено 69 032 випадки – 1132 пацієнта померли, 56 670 одужали;

• Кіровоградська область – 36 випадків за добу; всього виявлено 9782 випадки – 323 людини померли, 6874 одужали;

• Луганська область – 108 випадків за добу; за весь час підтверджено 13 893 випадки – 396 осіб померли, 11 644 одужали;

• Львівська область – 356 випадків за добу; всього зафіксовано 71 041 випадок – 2073 людини померли, 60 814 одужали;

• Миколаївська область – 84 випадки за добу; всього виявлено 38 792 випадки – 666 осіб померли, 26 695 одужали;

• Одеська область – 174 випадки за добу; всього підтверджено 81 221 випадок – 1313 людей померли, 71 778 одужали;

• Полтавська область – 104 випадки за добу; за час епідемії виявлено 43 093 випадки – 883 людини померли, 39 258 одужали;

• Рівненська область – 116 випадків за добу; за весь час зафіксовано 45 823 випадки – 569 осіб померли, 42 838 одужали;

• Сумська область – 77 випадків за добу; всього виявлено 45 тисяч 737 випадків – 617 осіб померли, 42 340 одужали;

• Тернопільська область – 124 випадки за добу; всього підтверджено 37 699 випадків – 526 осіб померли, 34 841 одужали;

• Харківська область – 280 випадків за добу; всього зафіксовано 77 750 випадків – 1362 пацієнта померли, 68 946 одужали;

• Херсонська область – 52 випадки за добу; всього виявлено 20 673 випадки – 575 осіб померли, 17 381 одужали;

• Хмельницька область – 123 випадки за добу; всього підтверджено 43 941 випадок – 784 людини померли, 40 579 одужали;

• Черкаська область – 155 випадків за добу; за весь час виявлено 45 631 випадок – 547 осіб померли, 40 371 одужали;

• Чернівецька область – 186 випадків за добу; за час епідемії виявлено 45 399 випадків – 868 осіб померли, 38 602 одужали;

• Чернігівська область – 117 випадків за добу; всього виявлено 33 738 випадків – 636 пацієнтів померли, 26 449 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.