Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 4 685 людей: зокрема, захворіли 200 дітей і 336 медиків.
До лікарень госпіталізували 1 906 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (412), Львівській областях (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Протягом доби померли 149 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 628 людей.
Одужали за добу 11 317 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 014 тис. 658 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 216 278 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 41 781 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).
За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 232 тис. 960 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 341 випадок за добу; всього виявлено 128 174 випадки – 2349 людей померли, 67 851 одужали;
• Вінницька область – 241 випадок за добу; всього виявлено 26 955 випадків – 503 людини померли, 22 768 одужали;
• Волинська область – 146 випадків за добу; за весь час зафіксовано 36 747 випадків – 578 осіб померли, 34 107 одужали;
• Дніпропетровська область – 335 випадків за добу; всього підтверджено 67 524 випадки – 1806 людей померли, 60 004 одужали;
• Донецька область – 170 випадків за добу; всього діагностовано 43 927 випадків – 902 пацієнта померли, 39 377 одужали;
• Житомирська область – 158 випадків за добу; за час епідемії виявлено 44 328 випадків – 742 пацієнта померли, 41 055 одужали;
• Закарпатська область – 245 випадків за добу; всього підтверджено 31 527 випадків – 714 осіб померли, 27 796 одужали;
• Запорізька область – 220 випадків за добу; всього виявлено 65 582 випадки – 829 осіб померли, 52 908 одужали;
• Івано-Франківська область – 412 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 48 269 випадків – 935 осіб померли, 42 712 одужали;
• Київська область – 325 випадків за добу; всього виявлено 69 032 випадки – 1132 пацієнта померли, 56 670 одужали;
• Кіровоградська область – 36 випадків за добу; всього виявлено 9782 випадки – 323 людини померли, 6874 одужали;
• Луганська область – 108 випадків за добу; за весь час підтверджено 13 893 випадки – 396 осіб померли, 11 644 одужали;
• Львівська область – 356 випадків за добу; всього зафіксовано 71 041 випадок – 2073 людини померли, 60 814 одужали;
• Миколаївська область – 84 випадки за добу; всього виявлено 38 792 випадки – 666 осіб померли, 26 695 одужали;
• Одеська область – 174 випадки за добу; всього підтверджено 81 221 випадок – 1313 людей померли, 71 778 одужали;
• Полтавська область – 104 випадки за добу; за час епідемії виявлено 43 093 випадки – 883 людини померли, 39 258 одужали;
• Рівненська область – 116 випадків за добу; за весь час зафіксовано 45 823 випадки – 569 осіб померли, 42 838 одужали;
• Сумська область – 77 випадків за добу; всього виявлено 45 тисяч 737 випадків – 617 осіб померли, 42 340 одужали;
• Тернопільська область – 124 випадки за добу; всього підтверджено 37 699 випадків – 526 осіб померли, 34 841 одужали;
• Харківська область – 280 випадків за добу; всього зафіксовано 77 750 випадків – 1362 пацієнта померли, 68 946 одужали;
• Херсонська область – 52 випадки за добу; всього виявлено 20 673 випадки – 575 осіб померли, 17 381 одужали;
• Хмельницька область – 123 випадки за добу; всього підтверджено 43 941 випадок – 784 людини померли, 40 579 одужали;
• Черкаська область – 155 випадків за добу; за весь час виявлено 45 631 випадок – 547 осіб померли, 40 371 одужали;
• Чернівецька область – 186 випадків за добу; за час епідемії виявлено 45 399 випадків – 868 осіб померли, 38 602 одужали;
• Чернігівська область – 117 випадків за добу; всього виявлено 33 738 випадків – 636 пацієнтів померли, 26 449 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.