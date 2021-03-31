Станом на 31 березня в Україні підтверджено понад 11 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну кількість смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 11 226 людей. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 5 558 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 407 людей, що є рекордним добовим показником смертності від початку епідемії в Україні.

За весь час епідемії померли 32 825 людей.

Одужали за добу 6 405 людей. За весь час коронавірус подолали 1 млн 313 тис. 481 людина.

Всього в Україні було виявлено 1 674 168 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 139 224 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 120 тис. 102 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 100 випадків за добу; всього виявлено 162 291 випадок – 3405 людей померли, 105 605 одужали;

• Вінницька область – 439 випадків за добу; всього зафіксовано 57 101 випадок – 1059 людей померли, 35 058 одужали;

• Волинська область – 254 випадки за добу; всього підтверджено 46 674 випадки – 768 людей померли, 40 552 одужали;

• Дніпропетровська область – 209 випадків за добу; всього діагностовано 91 122 випадки – 2357 людей померли, 74 436 одужали;

• Донецька область – 705 випадків за добу; за час епідемії виявлено 59 206 випадків – 1269 людей померли, 47 347 одужали;

• Житомирська область – 434 випадки за добу; за весь час зафіксовано 71 032 випадки – 1202 пацієнта померли, 51 438 одужали;

• Закарпатська область – 370 випадків за добу; всього підтверджено 54 045 випадків – 1306 людей померли, 40 720 одужали;

• Запорізька область – 737 випадків за добу; всього діагностовано 78 386 випадків – 1415 людей померли, 69 207 одужали;

• Івано-Франківська область – 225 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 79 225 випадків – 1699 людей померли, 62 236 одужали;

• Київська область – 430 випадків за добу; за весь час підтверджено 95 323 випадки – 1612 пацієнтів померли, 77 512 одужали;

• Кіровоградська область – 118 випадків за добу; всього діагностовано 13 162 випадки – 467 людей померли, 9059 одужали;

• Луганська область – 213 випадків за добу; всього виявлено 17 460 випадків – 522 пацієнта померли, 14 958 одужали;

• Львівська область – 833 випадки за добу; всього зафіксовано 103 670 випадків – 2629 людей померли, 79 111 одужали;

• Миколаївська область – 247 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 51 924 випадки – 1062 пацієнта померли, 41 892 одужали;

• Одеська область – 1 012 випадків за добу; за весь час діагностовано 107 566 випадків – 1776 людей померли, 83 037 одужали;

• Полтавська область – 293 випадки за добу; всього виявлено 55 021 випадок – 1153 пацієнта померли, 46 321 одужав;

• Рівненська область – 591 випадок за добу; всього зафіксовано 57 724 випадки – 747 людей померли, 50 901 одужали;

• Сумська область – 487 випадків за добу; всього підтверджено 58 193 випадки – 812 пацієнтів померли, 49 583 одужали;

• Тернопільська область – 202 випадки за добу; всього діагностовано 54 080 випадків – 762 пацієнта померли, 44 874 одужали;

• Харківська область – 906 випадків за добу; за весь час виявлено 103 804 випадки – 1962 пацієнта померли, 84 783 одужали;

• Херсонська область – 146 випадків за добу; за весь час зафіксовано 24 258 випадків – 704 пацієнта померли, 21 306 одужали;

• Хмельницька область – 664 випадки за добу; всього підтверджено 63 780 випадків – 1156 людей померли, 50 632 одужали;

• Черкаська область – 374 випадки за добу; всього діагностовано 57 393 випадки – 759 людей померли, 49 607 одужали;

• Чернівецька область – 211 випадків за добу; всього виявлено 69 844 випадки – 1360 людей померли, 49 629 одужали;

• Чернігівська область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 41 884 випадки – 862 пацієнта померли, 33 677 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 30 березня в Україні було щеплено 18 668 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 231 566 людей. З них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 30 березня:

• м. Київ – 1 720 щеплень;

• Вінницька область – 860 щеплень;

• Волинська область – 640 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 510 щеплень;

• Донецька область – 420 щеплень;

• Житомирська область – 970 щеплень;

• Закарпатська область – 630 щеплень;

• Запорізька область – 900 щеплень;

• Івано-Франківська область – 878 щеплень;

• Київська область – 820 щеплень;

• Кіровоградська область – 520 щеплень;

• Луганська область – 450 щеплень;

• Львівська область – 1 160 щеплень;

• Миколаївська область – 850 щеплень;

• Одеська область – 530 щеплень;

• Полтавська область – 1 050 щеплень;

• Рівненська область – 630 щеплень;

• Сумська область – 680 щеплень;

• Тернопільська область – 560 щеплень;

• Харківська область – 550 щеплень;

• Херсонська область – 200 щеплень;

• Хмельницька область – 590 щеплень;

• Черкаська область – 970 щеплень;

• Чернівецька область – 220 щеплень;

• Чернігівська область – 360 щеплень.

Щеплення здійснювались 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення.

Станом на 30 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 378 242 людини.