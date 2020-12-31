Станом на 31 грудня в Україні підтверджено майже 9,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 9 699 людей: з них 341 дитина і 439 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Протягом доби померли 209 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 533 людини. Одужали за добу 11 803 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 709 993 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 1 055 047 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 58 547 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 38 932, а методом ІФА – 19 615).

За весь час було проведено 5 млн 585 тис. 615 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 111 471 випадок; 1919 осіб померли, 39 374 одужали;

• Вінницька область – 22 500 випадків; 395 людей померли, 15 237 одужали;

• Волинська область – 33 016 випадків; 515 осіб померли, 28 605 одужали;

• Дніпропетровська область – 58 561 випадок; 1409 людей померли, 44 906 одужали;

• Донецька область – 36 391 випадок; 704 пацієнта померли, 27 642 одужали;

• Житомирська область – 39 202 випадки; 655 осіб померли, 31 998 одужали;

• Закарпатська область – 28 200 випадків; 637 осіб померли, 23 526 одужали;

• Запорізька область – 54 088 випадків; 594 людини померли, 20 530 одужали;

• Івано-Франківська область – 43 190 випадків; 805 людей померли, 29 083 одужали;

• Київська область – 59 204 випадки; 966 осіб померли, 34 965 одужали;

• Кіровоградська область – 8448 випадків; 253 пацієнта померли, 4191 одужали;

• Луганська область – 10 508 випадків; 293 людини померли, 7519 одужали;

• Львівська область – 61 268 випадків; 1771 пацієнт помер, 46 381 одужав;

• Миколаївська область – 30 900 випадків; 508 осіб померли, 14 208 одужали;

• Одеська область – 71 125 випадків; 1055 людей померли, 45 016 одужали;

• Полтавська область – 36 079 випадків; 744 людини померли, 28 021 одужали;

• Рівненська область – 40 990 випадків; 516 осіб померли, 36 712 одужали;

• Сумська область – 40 642 випадки; 527 осіб померли, 34 186 одужали;

• Тернопільська область – 34 023 випадки; 460 осіб померли, 30 151 одужали;

• Харківська область – 69 377 випадків; 1092 людини померли, 56 551 одужали;

• Херсонська область – 17 752 випадки; 431 пацієнт помер, 9273 одужали;

• Хмельницька область – 39 187 випадків; 674 пацієнта померли, 33 429 одужали;

• Черкаська область – 39 011 випадків; 384 людини померли, 22 741 одужали;

• Чернівецька область – 40 017 випадків; 784 людини померли, 28 840 одужали;

• Чернігівська область – 29 897 випадків; 442 пацієнта померли, 16 908 одужали.