Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1090 осіб: з них 77 дітей та 78 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 111 та Києві – 110.
За добу померли 20 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1693 летальних випадки.
При цьому за добу одужали 598 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 38 752 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 69 тисяч 884 особи: в тому числі 4930 дітей та 8654 медики.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2736 випадків; з них 51 летальний; 2046 пацієнтів одужали;
- Волинська область —3783 випадки; 84 людини померли; 2756 одужали;
- Дніпропетровська область —1402 випадки; з них 27 летальних; 1094 пацієнти одужали;
- Донецька область —881 випадок; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали;
- Житомирська область —1850 випадків; 37 людей померли, 1477 одужали;
- Закарпатська область —5146 випадків; 192 людини померли, 2044 одужали;
- Запорізька область —790 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область —4557 випадків; 138 осіб померли, 1643 одужали;
- Кіровоградська область —703 випадки; з них 36 летальних; 632 пацієнти одужали;
- Київ —8241 випадок; 132 особи померли, 2941 одужала;
- Київська область —3716 випадки; 63 людини померли, 2660 одужали;
- Львівська область —9526 випадків; 260 людей померли, 2314 одужали;
- Луганська область —126 випадків; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали;
- Миколаївська область —590 випадків; з них 14 летальних; 445 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3214 випадків; з них 45 летальні; 1288 пацієнтів одужали;
- Полтавська область —440 випадків; 15 осіб померли, 329 одужали;
- Рівненська область —6024 випадки; 93 людини померли, 4688 одужали;
- Сумська область —485 випадків; з них 8 летальних; 339 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —2976 випадків; 39 людей померли, 1770 одужали;
- Харківська область —3711 випадків; 127 людей померли, 2152 одужали;
- Херсонська область —227 випадків; з них 3 летальних; 202 пацієнти одужали;
- Хмельницька область —1138 випадків; з них 24 летальних; 925 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —5875 випадків; 216 людей померли, 4430 одужали;
- Черкаська область —924 випадки; 37 людей померли, 713 одужали;
- Чернігівська область —823 випадки; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 31 липня становить 29 439. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (276) Закарпатській (232) та Івано-Франківській (203) областях.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,7%) областях.
За добу досліджено 15 427 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 029 220 ПЛР-дослідженнь.
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