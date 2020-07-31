В Україні третій день поспіль фіксують понад 1000 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані , опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1090 осіб: з них 77 дітей та 78 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 111 та Києві – 110.

За добу померли 20 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1693 летальних випадки.

При цьому за добу одужали 598 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 38 752 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 69 тисяч 884 особи: в тому числі 4930 дітей та 8654 медики.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2736 випадків; з них 51 летальний; 2046 пацієнтів одужали;

2736 випадків; з них 51 летальний; 2046 пацієнтів одужали; Волинська область — 3783 випадки; 84 людини померли; 2756 одужали;

3783 випадки; 84 людини померли; 2756 одужали; Дніпропетровська область — 1402 випадки; з них 27 летальних; 1094 пацієнти одужали;

1402 випадки; з них 27 летальних; 1094 пацієнти одужали; Донецька область — 881 випадок; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали;

881 випадок; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали; Житомирська область — 1850 випадків; 37 людей померли, 1477 одужали;

1850 випадків; 37 людей померли, 1477 одужали; Закарпатська область — 5146 випадків; 192 людини померли, 2044 одужали;

5146 випадків; 192 людини померли, 2044 одужали; Запорізька область — 790 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали;

790 випадків; з них 21 летальний; 597 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 4557 випадків; 138 осіб померли, 1643 одужали;

4557 випадків; 138 осіб померли, 1643 одужали; Кіровоградська область — 703 випадки; з них 36 летальних; 632 пацієнти одужали;

703 випадки; з них 36 летальних; 632 пацієнти одужали; Київ — 8241 випадок; 132 особи померли, 2941 одужала;

8241 випадок; 132 особи померли, 2941 одужала; Київська область — 3716 випадки; 63 людини померли, 2660 одужали;

3716 випадки; 63 людини померли, 2660 одужали; Львівська область — 9526 випадків; 260 людей померли, 2314 одужали;

9526 випадків; 260 людей померли, 2314 одужали; Луганська область — 126 випадків; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали;

126 випадків; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали; Миколаївська область — 590 випадків; з них 14 летальних; 445 пацієнтів одужали;

590 випадків; з них 14 летальних; 445 пацієнтів одужали; Одеська область — 3214 випадків; з них 45 летальні; 1288 пацієнтів одужали;

3214 випадків; з них 45 летальні; 1288 пацієнтів одужали; Полтавська область — 440 випадків; 15 осіб померли, 329 одужали;

440 випадків; 15 осіб померли, 329 одужали; Рівненська область — 6024 випадки; 93 людини померли, 4688 одужали;

6024 випадки; 93 людини померли, 4688 одужали; Сумська область — 485 випадків; з них 8 летальних; 339 пацієнтів одужали;

485 випадків; з них 8 летальних; 339 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 2976 випадків; 39 людей померли, 1770 одужали;

2976 випадків; 39 людей померли, 1770 одужали; Харківська область — 3711 випадків; 127 людей померли, 2152 одужали;

3711 випадків; 127 людей померли, 2152 одужали; Херсонська область — 227 випадків; з них 3 летальних; 202 пацієнти одужали;

227 випадків; з них 3 летальних; 202 пацієнти одужали; Хмельницька область — 1138 випадків; з них 24 летальних; 925 пацієнтів одужали;

1138 випадків; з них 24 летальних; 925 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 5875 випадків; 216 людей померли, 4430 одужали;

5875 випадків; 216 людей померли, 4430 одужали; Черкаська область — 924 випадки; 37 людей померли, 713 одужали;

924 випадки; 37 людей померли, 713 одужали; Чернігівська область —823 випадки; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 31 липня становить 29 439. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (276) Закарпатській (232) та Івано-Франківській (203) областях.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,7%) областях.

За добу досліджено 15 427 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 029 220 ПЛР-дослідженнь.