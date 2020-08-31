В Україні станом на 31 серпня зафіксовано понад 2100 нових випадків коронавірусу COVID-19. Випадки інфікування підтверджені у всіх регіонах нашої країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2141 особа: в тому числі 112 дітей та 82 медика.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (277), Одеській області (189), Харківській області (187), Івано-Франківській області (165), Чернівецькій області (158), Львівській області (154), Тернопільській області (149).

За добу померли ще 30 осіб. З початку спалаху в Україні внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 2557 осіб. Одужали за добу 380 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 57 тис. 114 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано вже 121 тис. 215 випадків коронавірусу. Захворіли, в тому числі, 7973 дитини та 11 тис. 261 медик.

За минулу добу було здійснено 18 тисяч 162 тестування: з них 14 тисяч 109 методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 550 тис. 280 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3993 випадки; з них 83 летальних; 2778 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 5471 випадок; 119 осіб померли, 3877 одужали;

• Дніпропетровська область – 2349 випадків; з них 47 летальних; 1200 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 1418 випадків; в тому числі 21 летальний; 871 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 3302 випадки; 65 осіб померли, 1859 одужали;

• Закарпатська область – 7516 випадків; 262 людини померли, 3324 одужали;

• Запорізька область – 1596 випадків; з них 25 летальних; 918 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 9179 випадків; 215 осіб померли, 3340 одужали;

• Кіровоградська область – 814 випадків; 45 осіб померли, 691 одужала;

• місто Київ – 13 370 випадків; 208 осіб померли, 4339 одужали;

• Київська область – 5669 випадків; 96 осіб померли, 3613 одужали;

• Львівська область – 14 510 випадків; 394 людини померли, 4350 одужали;

• Луганська область – 315 випадків; в тому числі 2 летальних; 187 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 1252 випадки; з них 28 летальних; 581 пацієнт одужав;

• Одеська область – 7283 випадки; 102 людини померли, 1787 одужали;

• Полтавська область – 789 випадків; з них 20 летальних; 500 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 9182 випадки; 130 осіб померли, 6536 одужали;

• Сумська область – 1470 випадків; з них 24 летальних; 663 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 6014 випадків; 71 людина померла, 3049 одужали;

• Харківська область – 9076 випадків; 204 людини померли, 3261 одужала;

• Херсонська область – 396 випадків; в тому числі 12 летальних; 269 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 2481 випадок; 45 осіб померли, 1363 одужали;

• Чернівецька область – 10 303 випадки; 279 осіб померли, 6230 одужали;

• Черкаська область – 1573 випадки; 38 людей померли, 964 одужали;

• Чернігівська область – 1894 випадки; з них 22 летальних; 564 пацієнта одужали.