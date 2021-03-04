Станом на 4 березня в Україні підтверджено понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та більш ніж удвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 10 057 людей: зокрема захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 3271 людину.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Протягом доби померли 194 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 26 591 людина. Одужали за добу 4837 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 186 тис. 873 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 374 762 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 83 086 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 021 тис. 993 ПЦР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 868 випадків за добу; всього виявлено 140 006 випадків – 2718 людей померли, 95 695 одужали;

• Вінницька область – 827 випадків за добу; всього зафіксовано 39 067 випадків – 688 людей померли, 28 285 одужали;

• Волинська область – 258 випадків за добу; всього підтверджено 40 659 випадків – 652 пацієнта померли, 37 346 вилікувалися;

• Дніпропетровська область – 384 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 74 679 випадків – 2015 людей померли, 68 828 вилікувалися;

• Донецька область – 280 випадків за добу; всього виявлено 47 978 випадків – 1076 людей померли, 44 617 одужали;

• Житомирська область – 888 випадків за добу; за весь час зафіксовано 52 854 випадки – 861 пацієнт помер, 44 940 одужали;

• Закарпатська область – 679 випадків за добу; всього підтверджено 42 091 випадок – 956 пацієнтів померли, 31 547 вилікувалися;

• Запорізька область – 180 випадків за добу; всього виявлено 70 247 випадків – 1184 людини померли, 65 684 вилікувалися;

• Івано-Франківська область – 776 випадків за добу; за весь час діагностовано 67 024 випадки – 1212 пацієнтів померли, 50 269 одужали;

• Київська область – 423 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 76 978 випадків – 1276 людей померли, 69 869 одужали;

• Кіровоградська область – 93 випадки за добу; всього виявлено 10 835 випадків – 379 людей померли, 8099 одужали;

• Луганська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 15 119 випадків – 470 людей померли, 13 995 вилікувалися;

• Львівська область – 590 випадків за добу; всього підтверджено 80 575 випадків – 2308 пацієнтів померли, 70 057 одужали;

• Миколаївська область – 197 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 42 939 випадків – 802 пацієнта померли, 36 910 одужали;

• Одеська область – 483 випадки за добу; всього виявлено 87 210 випадків – 1460 людей померли, 79 567 одужали;

• Полтавська область – 253 випадки за добу; всього зафіксовано 46 754 випадки – 991 пацієнт помер, 42 708 одужали;

• Рівненська область – 202 випадки за добу; за весь час діагностовано 49 484 випадки – 631 пацієнт помер, 47 051 одужали;

• Сумська область – 297 випадків за добу; всього зафіксовано 49 152 випадки – 680 людей померли, 46 388 одужали;

• Тернопільська область – 457 випадків за добу; всього підтверджено 43 223 випадки – 612 пацієнтів померли, 39 075 вилікувалися;

• Харківська область – 442 випадки за добу; за весь час виявлено 85 039 випадків – 1619 людей померли, 77 486 одужали;

• Херсонська область – 36 випадків за добу; всього зафіксовано 21 823 випадки – 649 пацієнтів померли, 20 361 одужали;

• Хмельницька область – 357 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 48 914 випадків – 902 пацієнта померли, 45 078 вилікувалися;

• Черкаська область – 241 випадок за добу; всього виявлено 49 170 випадків – 642 пацієнта померли, 46 054 одужали;

• Чернівецька область – 626 випадків за добу; всього зафіксовано 56 754 випадки – 1046 людей померли, 45 585 одужали;

• Чернігівська область – 167 випадків за добу; всього підтверджено 36 188 випадків – 762 пацієнта померли, 31 379 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 3 березня в Україні було щеплено 2680 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 9568 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 3 березня:

• Вінницька область – 60 щеплень;

• Волинська область – 90 щеплень;

• Дніпропетровська область – 350 щеплень;

• Донецька область – 220 щеплень;

• Житомирська область – 50 щеплень;

• Закарпатська область – 30 щеплень;

• Запорізька область – 50 щеплень;

• Івано-Франківська область – 54 щеплень;

• Київська область — 310 щеплень;

• Кіровоградська область – 80 щеплень;

• Луганська область – 80 щеплень;

• Львівська область – 60 щеплень;

• м. Київ – 90 щеплень;

• Миколаївська область – 120 щеплень;

• Одеська область – 100 щеплень;

• Полтавська область – 70 щеплень;

• Рівненська область – 200 щеплень;

• Сумська область – 40 щеплень;

• Тернопільська область – 228 щеплень;

• Харківська область – 60 щеплень;

• Херсонська область – 50 щеплень;

• Хмельницька область – 88 щеплень;

• Черкаська область – 60 щеплень;

• Чернівецька область – 40 щеплень;

• Чернігівська область – 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії —у Донецькій області (840 щеплень).