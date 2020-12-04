Станом на 4 грудня в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 15 131 людина: з них 649 дітей і 681 медик.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

Протягом доби померли 235 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 13 195 осіб. Одужали за добу 13 383 пацієнта. З початку епідемії коронавірус подолали 397 809 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 787 891 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 74 880 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 48 028, а методом ІФА – 26 852).

За весь час було проведено 4 млн 702 тис. 234 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 76 750 випадків; 1395 осіб померли, 24 585 одужали;

• Вінницька область – 18 271 випадок; 308 пацієнтів померли, 10 319 одужали;

• Волинська область – 25 465 випадків; 446 осіб померли, 18 221 одужали;

• Дніпропетровська область – 42 224 випадки; 981 пацієнт помер, 24 120 одужали;

• Донецька область – 24 595 випадків; 460 людей померли, 15 246 одужали;

• Житомирська область – 31 183 випадки; 524 людини померли, 21 411 одужали;

• Закарпатська область – 24 067 випадків; 548 людей померли, 15 022 одужали;

• Запорізька область – 34 721 випадок; 337 осіб померли, 5972 одужали;

• Івано-Франківська область – 38 588 випадків; 673 пацієнта померли, 14 523 одужали;

• Київська область – 41 415 випадків; 727 осіб померли, 14 648 одужали;

• Кіровоградська область – 5888 випадків; 173 пацієнта померли, 2495 одужали;

• Луганська область – 6726 випадків; 182 пацієнта померли, 4862 одужали;

• Львівська область – 48 819 випадків; 1325 пацієнтів померли, 31 946 одужали;

• Миколаївська область – 20 358 випадків; 325 осіб померли, 7862 одужали;

• Одеська область – 49 131 випадок; 629 осіб померли, 13 208 одужали;

• Полтавська область – 24 532 випадки; 523 людини померли, 14 476 одужали;

• Рівненська область – 32 702 випадки; 404 людини померли 25 885 одужали;

• Сумська область – 32 080 випадків; 410 осіб померли, 14 331 одужали;

• Тернопільська область – 29 007 випадків; 390 осіб померли, 22 974 одужали;

• Харківська область – 58 030 випадків; 787 осіб померли, 36 601 одужали;

• Херсонська область – 11 398 випадків; 216 осіб померли, 5381 одужали;

• Хмельницька область – 31 412 випадків; 457 осіб померли, 19 992 одужали;

• Черкаська область – 25 492 випадки; 222 пацієнта померли, 10 424 одужали;

• Чернівецька область – 34 710 випадків; 662 людини померли, 16 640 одужали;

• Чернігівська область – 20 327 випадків; 91 пацієнт помер, 6665 одужали.