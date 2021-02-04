Станом на 4 лютого в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5082 людей: зокрема, захворіли 258 дітей і 220 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1893 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Хмельницькій (429), Івано-Франківській областях (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Протягом доби померли ще 140 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 23 229 осіб. Одужали за добу 9 933 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 055 тис. 406 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 232 246 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 42 112 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 324 тис. 775 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 342 випадки за добу; всього виявлено 129 506 випадків – 2404 людини померли, 75 972 одужали;

• Вінницька область – 235 випадків за добу; всього виявлено 27 645 випадків – 526 людей померли, 23 602 одужали;

• Волинська область – 112 випадків за добу; всього підтверджено 37 182 випадки – 587 осіб померли, 34 546 одужали;

• Дніпропетровська область – 223 випадки за добу; за весь час зафіксовано 68 238 випадків – 1843 людини померли, 62 513 одужали;

• Донецька область – 159 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 44 481 випадок – 975 осіб померли, 40 465 одужали;

• Житомирська область – 282 випадки за добу; всього виявлено 44 993 випадки – 758 осіб померли, 41 734 одужали;

• Закарпатська область – 299 випадків за добу; за весь час виявлено 32 390 випадків – 739 осіб померли, 28 137 одужали;

• Запорізька область – 253 випадки за добу; всього зафіксовано 66 406 випадків – 839 осіб померли, 57 713 одужали;

• Івано-Франківська область – 354 випадки за добу; всього підтверджено 49 833 випадки – 965 осіб померли, 43 321 одужали;

• Київська область – 189 випадків за добу; за весь час виявлено 69 798 випадків – 1149 людей померли, 58 867 одужали;

• Кіровоградська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 9886 випадків – 331 пацієнт помер, 7274 одужали;

• Луганська область – 77 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 14 114 випадків – 404 людини померли, 12 170 одужали;

• Львівська область – 308 випадків за добу; всього виявлено 71 936 випадків – 2112 пацієнтів померли, 62 832 одужали;

• Миколаївська область – 97 випадків за добу; за весь час підтверджено 39 279 випадків – 698 осіб померли, 28 747 одужали;

• Одеська область – 163 випадки за добу; всього зафіксовано 81 933 випадки – 1339 осіб померли, 73 846 одужали;

• Полтавська область – 160 випадків за добу; за час епідемії виявлено 43 647 випадків – 900 осіб померли, 39 954 одужали;

• Рівненська область – 173 випадки за добу; всього виявлено 46 256 випадків – 582 пацієнта померли, 43 791 одужали;

• Сумська область – 133 випадки за добу; всього підтверджено 46 146 випадків – 627 осіб померли, 43 352 одужали;

• Тернопільська область – 222 випадки за добу; за весь час зафіксовано 38 299 випадків – 541 пацієнт помер, 35 739 одужали;

• Харківська область – 299 випадків за добу; всього виявлено 78 665 випадків – 1404 пацієнта померли, 71 146 одужали;

• Херсонська область – 55 випадків за добу; за весь час підтверджено 20 844 випадки – 589 осіб померли, 18 591 одужали;

• Хмельницька область – 429 випадків за добу; всього виявлено 44 393 випадки – 799 осіб померли, 41 188 одужали;

• Черкаська область – 182 випадки за добу; всього підтверджено 46 167 випадків – 565 осіб померли, 41 545 одужали;

• Чернівецька область – 177 випадків за добу; за весь час виявлено 46 142 випадки – 887 осіб померли, 40 310 одужали;

• Чернігівська область – 134 випадки за добу; всього виявлено 34 067 випадків – 666 пацієнтів померли, 28 051 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.