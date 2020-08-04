В Україні за добу зафіксували понад 1000 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіла 1061 особа: з них 73 дитини та 66 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано-Франківській області – 127 та Києві – 108.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Кіровоградській та Херсонській областях.

За добу померли 26 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1764 летальних випадки.

При цьому за добу одужали 737 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 40 613 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 74 тисячі 219 осіб: в тому числі 5236 дітей та 8865 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2848 випадків; з них 55 летальних; 2122 пацієнти одужали;

2848 випадків; з них 55 летальних; 2122 пацієнти одужали; Волинська область — 4008 випадків; 86 людей померли; 2858 одужали;

4008 випадків; 86 людей померли; 2858 одужали; Дніпропетровська область — 1459 випадків; з них 30 летальних; 1116 пацієнтів одужали;

1459 випадків; з них 30 летальних; 1116 пацієнтів одужали; Донецька область — 903 випадки; з них 12 летальних; 661 пацієнт одужав;

903 випадки; з них 12 летальних; 661 пацієнт одужав; Житомирська область — 1967 випадків; 38 людей померли, 1494 одужали;

1967 випадків; 38 людей померли, 1494 одужали; Закарпатська область — 5384 випадки; 206 людей померли, 2130 одужали;

5384 випадки; 206 людей померли, 2130 одужали; Запорізька область — 851 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав;

851 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав; Івано-Франківська область — 5041 випадок; 143 особи померли, 1776 одужали;

5041 випадок; 143 особи померли, 1776 одужали; Кіровоградська область — 711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали;

711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали; Київ — 8662 випадки; 138 осіб померли, 3044 одужали;

8662 випадки; 138 осіб померли, 3044 одужали; Київська область — 3877 випадків; 65 людей померли, 2766 одужали;

3877 випадків; 65 людей померли, 2766 одужали; Львівська область — 10 067 випадків; 273 людини померли, 2506 одужали;

10 067 випадків; 273 людини померли, 2506 одужали; Луганська область — 130 випадків; з них 1 летальний; 104 пацієнти одужали;

130 випадків; з них 1 летальний; 104 пацієнти одужали; Миколаївська область — 648 випадків; з них 14 летальних; 462 пацієнти одужали;

648 випадків; з них 14 летальних; 462 пацієнти одужали; Одеська область — 3545 випадків; з них 49 летальні; 1354 пацієнти одужали;

3545 випадків; з них 49 летальні; 1354 пацієнти одужали; Полтавська область — 466 випадків; 15 осіб померли, 337 одужали;

466 випадків; 15 осіб померли, 337 одужали; Рівненська область — 6355 випадків; 99 людей померли, 4900 одужали;

6355 випадків; 99 людей померли, 4900 одужали; Сумська область — 560 випадків; з них 8 летальних; 373 пацієнти одужали;

560 випадків; з них 8 летальних; 373 пацієнти одужали; Тернопільська область — 3121 випадок; 39 людей померли, 1839 одужали;

3121 випадок; 39 людей померли, 1839 одужали; Харківська область — 4093 випадки; 134 людини померли, 2286 одужали;

4093 випадки; 134 людини померли, 2286 одужали; Херсонська область — 230 випадків; з них 3 летальних; 209 пацієнтів одужали;

230 випадків; з них 3 летальних; 209 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1200 випадків; з них 25 летальних; 949 пацієнтів одужали;

1200 випадків; з них 25 летальних; 949 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 6229 випадків; 219 людей померли, 4805 одужали;

6229 випадків; 219 людей померли, 4805 одужали; Черкаська область — 955 випадків; 37 людей померли, 730 одужали;

955 випадків; 37 людей померли, 730 одужали; Чернігівська область —909 випадків; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 серпня становить 31 842. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (290,7), Закарпатській (243,3) та Івано-Франківській (228,7) областях.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

За добу досліджено 14 140 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 081 146 ПЛР-досліджень.

В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.

Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.