Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіла 1061 особа: з них 73 дитини та 66 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано-Франківській області – 127 та Києві – 108.
Нових випадків COVID-19 не виявили у Кіровоградській та Херсонській областях.
За добу померли 26 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1764 летальних випадки.
При цьому за добу одужали 737 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 40 613 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 74 тисячі 219 осіб: в тому числі 5236 дітей та 8865 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2848 випадків; з них 55 летальних; 2122 пацієнти одужали;
- Волинська область —4008 випадків; 86 людей померли; 2858 одужали;
- Дніпропетровська область —1459 випадків; з них 30 летальних; 1116 пацієнтів одужали;
- Донецька область —903 випадки; з них 12 летальних; 661 пацієнт одужав;
- Житомирська область —1967 випадків; 38 людей померли, 1494 одужали;
- Закарпатська область —5384 випадки; 206 людей померли, 2130 одужали;
- Запорізька область —851 випадок; з них 21 летальний; 621 пацієнт одужав;
- Івано-Франківська область — 5041 випадок; 143 особи померли, 1776 одужали;
- Кіровоградська область —711 випадків; з них 36 летальних; 643 пацієнти одужали;
- Київ —8662 випадки; 138 осіб померли, 3044 одужали;
- Київська область —3877 випадків; 65 людей померли, 2766 одужали;
- Львівська область —10 067 випадків; 273 людини померли, 2506 одужали;
- Луганська область —130 випадків; з них 1 летальний; 104 пацієнти одужали;
- Миколаївська область —648 випадків; з них 14 летальних; 462 пацієнти одужали;
- Одеська область —3545 випадків; з них 49 летальні; 1354 пацієнти одужали;
- Полтавська область —466 випадків; 15 осіб померли, 337 одужали;
- Рівненська область —6355 випадків; 99 людей померли, 4900 одужали;
- Сумська область —560 випадків; з них 8 летальних; 373 пацієнти одужали;
- Тернопільська область —3121 випадок; 39 людей померли, 1839 одужали;
- Харківська область —4093 випадки; 134 людини померли, 2286 одужали;
- Херсонська область —230 випадків; з них 3 летальних; 209 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1200 випадків; з них 25 летальних; 949 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —6229 випадків; 219 людей померли, 4805 одужали;
- Черкаська область —955 випадків; 37 людей померли, 730 одужали;
- Чернігівська область —909 випадків; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 4 серпня становить 31 842. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (290,7), Закарпатській (243,3) та Івано-Франківській (228,7) областях.
Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
За добу досліджено 14 140 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 081 146 ПЛР-досліджень.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.