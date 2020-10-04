Станом на 4 жовтня в Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час епідемії в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 397 летальних, 100 107 пацієнтів одужали.