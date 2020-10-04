Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 716 випадків;
- Волинська область — 8 591 випадок;
- Дніпропетровська область — 6 931 випадок;
- Донецька область — 4 187 випадків;
- Житомирська область — 6 749 випадків;
- Закарпатська область — 10 168 випадків;
- Запорізька область — 4 507 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 232 випадки;
- Кіровоградська область — 1 179 випадків;
- м. Київ — 24 450 випадків;
- Київська область — 9 752 випадки;
- Львівська область — 21 194 випадки;
- Луганська область — 1 288 випадків;
- Миколаївська область — 3 650 випадків;
- Одеська область — 14 539 випадків;
- Полтавська область — 2 812 випадків;
- Рівненська область — 13 107 випадків;
- Сумська область — 5 171 випадок;
- Тернопільська область — 14 295 випадків;
- Харківська область — 20 518 випадків;
- Херсонська область — 1 427 випадків;
- Хмельницька область — 6 801 випадок;
- Чернівецька область — 15 123 випадки;
- Черкаська область — 4 480 випадків;
- Чернігівська область — 4 595 випадків.
- Станом на 3 жовтня в Україні зафіксовано 4661 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд за кількістю випадків на добу.