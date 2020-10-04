Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 716 випадків;
  • Волинська область — 8 591 випадок;
  • Дніпропетровська область — 6 931 випадок;
  • Донецька область — 4 187 випадків;
  • Житомирська область — 6 749 випадків;
  • Закарпатська область — 10 168 випадків;
  • Запорізька область — 4 507 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 232 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 179 випадків;
  • м. Київ — 24 450 випадків;
  • Київська область — 9 752 випадки;
  • Львівська область — 21 194 випадки;
  • Луганська область — 1 288 випадків;
  • Миколаївська область — 3 650 випадків;
  • Одеська область — 14 539 випадків;
  • Полтавська область — 2 812 випадків;
  • Рівненська область — 13 107 випадків;
  • Сумська область — 5 171 випадок;
  • Тернопільська область — 14 295 випадків;
  • Харківська область — 20 518 випадків;
  • Херсонська область — 1 427 випадків;
  • Хмельницька область — 6 801 випадок;
  • Чернівецька область — 15 123 випадки;
  • Черкаська область — 4 480 випадків;
  • Чернігівська область — 4 595 випадків.