Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 10 155 людей: зокрема захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 3355 людей.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Протягом доби померли 172 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 26 763 людини.
Одужали за добу 4149 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 191 тис. 022 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 1 384 917 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 062 тис. 386 ПЦР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 910 випадків за добу; всього виявлено 140 916 випадків – 2735 людей померли, 96 149 одужали;
• Вінницька область – 816 випадків за добу; всього зафіксовано 39 883 випадки – 701 пацієнт помер, 28 439 одужали;
• Волинська область – 277 випадків за добу; за весь час підтверджено 40 936 випадків – 654 пацієнти померли, 37 444 вилікувалися;
• Дніпропетровська область – 497 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 75 176 випадків – 1023 пацієнта померли, 68 958 одужали;
• Донецька область – 334 випадки за добу; всього виявлено 48 312 випадків – 1076 людей померли, 44 692 одужали;
• Житомирська область – 695 випадків за добу; всього зафіксовано 53 549 випадків – 867 людей померли, 45 093 вилікувалися;
• Закарпатська область – 748 випадків за добу; всього підтверджено 42 839 випадків – 968 людей померли, 31 663 одужали;
• Запорізька область – 163 випадки за добу; за час епідемії виявлено 70 410 випадків – 1197 людей померли, 65 815 одужали;
• Івано-Франківська область – 737 випадків за добу; за весь час діагностовано 67 761 випадок – 1228 людей померли, 50 600 одужали;
• Київська область – 690 випадків за добу; всього виявлено 77 668 випадків – 1279 людей померли, 70 089 одужали;
• Кіровоградська область – 69 випадків за добу; за весь час зафіксовано 10 904 випадки – 381 пацієнт помер, 8159 одужали;
• Луганська область – 50 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 15 169 випадків – 473 пацієнти померли, 14 061 одужав;
• Львівська область – 646 випадків за добу; всього виявлено 81 221 випадок – 2317 людей померли, 70 416 одужали;
• Миколаївська область – 209 випадків за добу; всього зафіксовано 43 148 випадків – 805 людей померли, 37 564 вилікувалися;
• Одеська область – 372 випадки за добу; всього діагностовано 87 582 випадки – 1463 пацієнти померли, 79 664 одужали;
• Полтавська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 46 926 випадків – 995 людей померли, 42 828 одужали;
• Рівненська область – 198 випадків за добу; за весь час виявлено 49 682 випадки – 633 людини померли, 47 150 одужали;
• Сумська область – 238 випадків за добу; всього зафіксовано 49 390 випадків – 689 людей померли, 46 455 одужали;
• Тернопільська область – 394 випадки за добу; всього діагностовано 43 617 випадків – 615 людей померли, 39 210 одужали;
• Харківська область – 566 випадків за добу; всього виявлено 85 605 випадків – 1630 людей померли, 77 581 одужали;
• Херсонська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 21 877 випадків – 651 пацієнт помер, 20 392 одужали;
• Хмельницька область – 418 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 332 випадки – 908 пацієнтів померли, 45 286 одужали;
• Черкаська область – 204 випадки за добу; всього діагностовано 49 374 випадки – 649 людей померли, 46 150 одужали;
• Чернівецька область – 561 випадок за добу; за весь час зафіксовано 57 315 випадків – 1060 людей померли, 45 718 одужали;
• Чернігівська область – 137 випадків за добу; всього виявлено 36 325 випадків – 766 людей померли, 31 446 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 4 березня в Україні було щеплено 2 913 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 12 481 людину.
Кількість щеплень, проведених у регіонах 4 березня:
• Вінницька область – 210 щеплень;
• Волинська область – 60 щеплень;
• Дніпропетровська область – 280 щеплень;
• Донецька область – 270 щеплень;
• Житомирська область – 70 щеплень;
• Закарпатська область – 80 щеплень;
• Запорізька область – 50 щеплень;
• Івано-Франківська область – 99 щеплень;
• Київська область – 160 щеплень;
• Кіровоградська область – 90 щеплень;
• Луганська область – 147 щеплень;
• Львівська область – 80 щеплень;
• м. Київ – 80 щеплень;
• Миколаївська область – 210 щеплень;
• Одеська область – 140 щеплень;
• Полтавська область – 70 щеплень;
• Рівненська область – 70 щеплень;
• Сумська область – 70 щеплень;
• Тернопільська область – 230 щеплень;
• Харківська область – 100 щеплень;
• Херсонська область – 70 щеплень;
• Хмельницька область – 110 щеплень;
• Чернівецька область – 70 щеплень;
• Чернігівська область – 17 щеплень;
• Черкаська область – 80 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплень – у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення).
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.