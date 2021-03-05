Станом на 5 березня в Україні другу добу поспіль підтверджено понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Одужали за добу в 2,5 рази менше громадян.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 10 155 людей: зокрема захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 3355 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Протягом доби померли 172 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 26 763 людини. Одужали за добу 4149 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 191 тис. 022 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 384 917 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 062 тис. 386 ПЦР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 910 випадків за добу; всього виявлено 140 916 випадків – 2735 людей померли, 96 149 одужали;

• Вінницька область – 816 випадків за добу; всього зафіксовано 39 883 випадки – 701 пацієнт помер, 28 439 одужали;

• Волинська область – 277 випадків за добу; за весь час підтверджено 40 936 випадків – 654 пацієнти померли, 37 444 вилікувалися;

• Дніпропетровська область – 497 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 75 176 випадків – 1023 пацієнта померли, 68 958 одужали;

• Донецька область – 334 випадки за добу; всього виявлено 48 312 випадків – 1076 людей померли, 44 692 одужали;

• Житомирська область – 695 випадків за добу; всього зафіксовано 53 549 випадків – 867 людей померли, 45 093 вилікувалися;

• Закарпатська область – 748 випадків за добу; всього підтверджено 42 839 випадків – 968 людей померли, 31 663 одужали;

• Запорізька область – 163 випадки за добу; за час епідемії виявлено 70 410 випадків – 1197 людей померли, 65 815 одужали;

• Івано-Франківська область – 737 випадків за добу; за весь час діагностовано 67 761 випадок – 1228 людей померли, 50 600 одужали;

• Київська область – 690 випадків за добу; всього виявлено 77 668 випадків – 1279 людей померли, 70 089 одужали;

• Кіровоградська область – 69 випадків за добу; за весь час зафіксовано 10 904 випадки – 381 пацієнт помер, 8159 одужали;

• Луганська область – 50 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 15 169 випадків – 473 пацієнти померли, 14 061 одужав;

• Львівська область – 646 випадків за добу; всього виявлено 81 221 випадок – 2317 людей померли, 70 416 одужали;

• Миколаївська область – 209 випадків за добу; всього зафіксовано 43 148 випадків – 805 людей померли, 37 564 вилікувалися;

• Одеська область – 372 випадки за добу; всього діагностовано 87 582 випадки – 1463 пацієнти померли, 79 664 одужали;

• Полтавська область – 172 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 46 926 випадків – 995 людей померли, 42 828 одужали;

• Рівненська область – 198 випадків за добу; за весь час виявлено 49 682 випадки – 633 людини померли, 47 150 одужали;

• Сумська область – 238 випадків за добу; всього зафіксовано 49 390 випадків – 689 людей померли, 46 455 одужали;

• Тернопільська область – 394 випадки за добу; всього діагностовано 43 617 випадків – 615 людей померли, 39 210 одужали;

• Харківська область – 566 випадків за добу; всього виявлено 85 605 випадків – 1630 людей померли, 77 581 одужали;

• Херсонська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 21 877 випадків – 651 пацієнт помер, 20 392 одужали;

• Хмельницька область – 418 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 332 випадки – 908 пацієнтів померли, 45 286 одужали;

• Черкаська область – 204 випадки за добу; всього діагностовано 49 374 випадки – 649 людей померли, 46 150 одужали;

• Чернівецька область – 561 випадок за добу; за весь час зафіксовано 57 315 випадків – 1060 людей померли, 45 718 одужали;

• Чернігівська область – 137 випадків за добу; всього виявлено 36 325 випадків – 766 людей померли, 31 446 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 4 березня в Україні було щеплено 2 913 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 12 481 людину.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 4 березня:

• Вінницька область – 210 щеплень;

• Волинська область – 60 щеплень;

• Дніпропетровська область – 280 щеплень;

• Донецька область – 270 щеплень;

• Житомирська область – 70 щеплень;

• Закарпатська область – 80 щеплень;

• Запорізька область – 50 щеплень;

• Івано-Франківська область – 99 щеплень;

• Київська область – 160 щеплень;

• Кіровоградська область – 90 щеплень;

• Луганська область – 147 щеплень;

• Львівська область – 80 щеплень;

• м. Київ – 80 щеплень;

• Миколаївська область – 210 щеплень;

• Одеська область – 140 щеплень;

• Полтавська область – 70 щеплень;

• Рівненська область – 70 щеплень;

• Сумська область – 70 щеплень;

• Тернопільська область – 230 щеплень;

• Харківська область – 100 щеплень;

• Херсонська область – 70 щеплень;

• Хмельницька область – 110 щеплень;

• Чернівецька область – 70 щеплень;

• Чернігівська область – 17 щеплень;

• Черкаська область – 80 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплень – у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення).