Станом на 5 листопада в Україні знову зафіксовано рекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 9850 осіб: в тому числі 369 дітей та 514 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Протягом доби померли 193 пацієнта. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7924 людини. Одужали за добу 8378 пацієнтів, що є рекордним показником. За весь час коронавірус подолали 184 782 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні зафіксували 430 467 випадків зараження коронавірусом.

За добу було проведено 75 598 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).

У цілому було проведено 3 470 669 ПЛР-тестів.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 41 373 випадки; 827 людей померли, 13 769 одужали;

• Вінницька область – 11 644 випадки; 204 людини померли, 6756 одужали;

• Волинська область – 14 889 випадків; 293 людини померли, 8815 одужали;

• Дніпропетровська область – 16 600 випадків; 439 осіб померли, 6843 одужали;

• Донецька область – 12 873 випадки; в тому числі 162 летальних; 2798 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 16 598 випадків; 290 осіб померли, 9051 одужали;

• Закарпатська область – 15 849 випадків; 397 осіб померли, 7202 одужали;

• Запорізька область – 11 750 випадків; в тому числі 128 летальних; 2569 одужали;

• Івано-Франківська область – 22 521 випадок; 457 пацієнтів померли, 11 125 одужали;

• Київська область – 18 329 випадків; 444 людини померли, 8608 одужали;

• Кіровоградська область – 2813 випадків; в тому числі 96 летальних; 1422 пацієнти одужали;

• Луганська область – 4104 випадки; в тому числі 99 летальних; 1703 пацієнти одужали;

• Львівська область – 32 069 випадків; 939 осіб померли, 16 195 одужали;

• Миколаївська область – 9306 випадків; 184 людини померли, 2593 одужали;

• Одеська область – 26 838 випадків; 402 пацієнти померли, 6149 одужали;

• Полтавська область – 11 079 випадків; 214 осіб померли, 4878 одужали;

• Рівненська область – 20 671 випадок; 270 осіб померли, 15 718 одужали;

• Сумська область – 13 196 випадків; 211 осіб померли, 5311 одужали;

• Тернопільська область – 21 499 випадків; 282 людини померли, 17 008 одужали;

• Харківська область – 40 330 випадків; 551 пацієнт помер, 7719 одужали;

• Херсонська область – 4852 випадки; в тому числі 101 летальний; 2013 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 17 989 випадків; 251 пацієнт помер, 8204 одужали;

• Черкаська область – 10 085 випадків; 110 осіб померли, 5585 одужали;

• Чернівецька область – 23 708 випадків; 485 людей померли, 10 928 одужали;

• Чернігівська область – 9502 випадки; з них 88 летальних; 1820 пацієнтів одужали.