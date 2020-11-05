Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 9850 осіб: в тому числі 369 дітей та 514 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Протягом доби померли 193 пацієнта. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7924 людини.
Одужали за добу 8378 пацієнтів, що є рекордним показником. За весь час коронавірус подолали 184 782 пацієнта.
За весь час епідемії в Україні зафіксували 430 467 випадків зараження коронавірусом.
За добу було проведено 75 598 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).
У цілому було проведено 3 470 669 ПЛР-тестів.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 41 373 випадки; 827 людей померли, 13 769 одужали;
• Вінницька область – 11 644 випадки; 204 людини померли, 6756 одужали;
• Волинська область – 14 889 випадків; 293 людини померли, 8815 одужали;
• Дніпропетровська область – 16 600 випадків; 439 осіб померли, 6843 одужали;
• Донецька область – 12 873 випадки; в тому числі 162 летальних; 2798 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 16 598 випадків; 290 осіб померли, 9051 одужали;
• Закарпатська область – 15 849 випадків; 397 осіб померли, 7202 одужали;
• Запорізька область – 11 750 випадків; в тому числі 128 летальних; 2569 одужали;
• Івано-Франківська область – 22 521 випадок; 457 пацієнтів померли, 11 125 одужали;
• Київська область – 18 329 випадків; 444 людини померли, 8608 одужали;
• Кіровоградська область – 2813 випадків; в тому числі 96 летальних; 1422 пацієнти одужали;
• Луганська область – 4104 випадки; в тому числі 99 летальних; 1703 пацієнти одужали;
• Львівська область – 32 069 випадків; 939 осіб померли, 16 195 одужали;
• Миколаївська область – 9306 випадків; 184 людини померли, 2593 одужали;
• Одеська область – 26 838 випадків; 402 пацієнти померли, 6149 одужали;
• Полтавська область – 11 079 випадків; 214 осіб померли, 4878 одужали;
• Рівненська область – 20 671 випадок; 270 осіб померли, 15 718 одужали;
• Сумська область – 13 196 випадків; 211 осіб померли, 5311 одужали;
• Тернопільська область – 21 499 випадків; 282 людини померли, 17 008 одужали;
• Харківська область – 40 330 випадків; 551 пацієнт помер, 7719 одужали;
• Херсонська область – 4852 випадки; в тому числі 101 летальний; 2013 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 17 989 випадків; 251 пацієнт помер, 8204 одужали;
• Черкаська область – 10 085 випадків; 110 осіб померли, 5585 одужали;
• Чернівецька область – 23 708 випадків; 485 людей померли, 10 928 одужали;
• Чернігівська область – 9502 випадки; з них 88 летальних; 1820 пацієнтів одужали.
- Міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме Уряду посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID-19 (зокрема, заборонити басейни, концерти, розваги в ТРЦ). Суб’єктам господарювання рекомендують ввести окремий час для обслуговування людей старше 60 років: з 10:00 до 12:00.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов допускав введення карантину “вихідного дня” через ситуацію з коронавірусом COVID-19 у нашій країні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.