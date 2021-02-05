Станом на 5 лютого в Україні підтверджено майже 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4923 людей: зокрема, захворіли 230 дітей і 222 медика.

До лікарень госпіталізували ще 1885 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій областях (334), м. Київ (321) і Дніпропетровській (287) областях.

Протягом доби померли ще 158 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 23 387 осіб. Одужали за добу 8 185 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 063 тис. 591 пацієнт.

Всього в Україні було виявлено 1 237 169 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 137 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 350 тис. 442 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 321 випадок за добу; всього виявлено 129 827 випадків – 2414 людей померли, 77 813 одужали;

• Вінницька область – 271 випадок за добу; всього виявлено 27 916 випадків – 527 осіб померли, 23 790 одужали;

• Волинська область – 127 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 37 309 випадків – 588 осіб померли, 34 623 одужали;

• Дніпропетровська область – 287 випадків за добу; за весь час підтверджено 68 525 випадків – 1 853 людини померли, 62 810 одужали;

• Донецька область – 146 випадків за добу; всього зафіксовано 44 627 випадків – 985 осіб померли, 40 772 одужали;

• Житомирська область – 162 випадки за добу; всього виявлено 45 155 випадків – 760 осіб померли, 41 851 одужали;

• Закарпатська область – 209 випадків за добу; всього підтверджено 32 599 випадків – 747 людей померли, 28 215 одужали;

• Запорізька область – 334 випадки за добу; за час епідемії виявлено 66 740 випадків – 882 пацієнта померли, 58 578 одужали;

• Івано-Франківська область – 433 випадки за добу; всього зафіксовано 50 266 випадків – 971 пацієнт помер, 43 459 одужали;

• Київська область – 272 випадки за добу; всього підтверджено 70 070 випадків – 1152 пацієнта померли, 59 344 одужали;

• Кіровоградська область – 25 випадків за добу; за весь час діагностовано 9911 випадків – 334 людини померли, 7305 одужали;

• Луганська область – 39 випадків за добу; всього виявлено 14 153 випадки – 404 людини померли, 12 259 одужали;

• Львівська область – 406 випадків за добу; всього виявлено 72 342 випадки – 2122 пацієнта померли, 63 411 одужали;

• Миколаївська область – 160 випадків за добу; всього зафіксовано 39 439 випадків – 707 осіб померли, 29 276 одужали;

• Одеська область – 157 випадків за добу; всього підтверджено 82 090 випадків – 1341 пацієнт помер, 74 084 одужали;

• Полтавська область – 173 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 43 820 випадків – 910 осіб померли, 40 155 одужали;

• Рівненська область – 163 випадки за добу; всього виявлено 46 419 випадків – 582 пацієнта померли, 43 880 одужали;

• Сумська область – 81 випадок за добу; всього зафіксовано 46 227 випадків – 627 осіб померли, 43 498 одужали;

• Тернопільська область – 174 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 38 473 випадки – 542 пацієнта померли, 35 955 одужали;

• Харківська область – 190 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 855 випадків – 1407 осіб померли, 71 501 одужали;

• Херсонська область – 47 випадків за добу; всього виявлено 20 891 випадок – 592 пацієнта померли, 18 716 одужали;

• Хмельницька область – 231 випадок за добу; всього підтверджено 44 624 випадки – 802 пацієнта померли, 41 309 одужали;

• Черкаська область – 144 випадки за добу; за весь час виявлено 46 311 випадків – 573 людини померли, 42 138 одужали;

• Чернівецька область – 270 випадків за добу; всього виявлено 46 412 випадків – 890 осіб померли, 40 660 одужали;

• Чернігівська область – 101 випадок за добу; всього виявлено 34 168 випадків – 675 осіб померли 28 189 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.