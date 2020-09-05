Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Міністерства охорони здоров’я.
Так, станом на 9:00 5 вересня в Україні вже 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали.
За минулу добу померли 50 осіб, а одужали – 1 036.
Максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області (380) та Києві (315).
Крім того, понад 100 випадків підтвердили у Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) та Закарпатській (100) областях.
На сьогодні в лікарнях перебуває з підтвердженим діагнозом COVID-19 7 467 хворих, тоді як на середину липня таких було 3 500.
Заповненість ліжок хворими з підтвердженим діагнозом та підозрою на COVID-19 у Чернівецькій області складає 69 %, Одеській – 65 %, Івано-Франківській – 61 %, у Тернопільській – 56 %, Сумській – 53 %, Хмельницькій – 52 %, Львівській – 50 %.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 324 випадки;
- Волинська область — 5 791 випадок;
- Дніпропетровська область — 2 625 випадків;
- Донецька область — 1 591 випадок;
- Житомирська область — 3 622 випадки;
- Закарпатська область — 7 988 випадків;
- Запорізька область — 1 848 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 011 випадків;
- Кіровоградська область — 846 випадків;
- м. Київ — 14 792 випадки;
- Київська область — 6 105 випадків;
- Львівська область — 15 507 випадків;
- Луганська область — 415 випадків;
- Миколаївська область — 1 504 випадки;
- Одеська область — 8 260 випадків;
- Полтавська область — 916 випадків;
- Рівненська область — 9 634 випадки;
- Сумська область — 1 769 випадків;
- Тернопільська область — 7 067 випадків;
- Харківська область — 10 692 випадки;
- Херсонська область — 464 випадки;
- Хмельницька область — 2 979 випадків;
- Чернівецька область — 10 958 випадків;
- Черкаська область — 1 849 випадків;
- Чернігівська область — 2 230 випадків.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.