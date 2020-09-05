Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9:00 5 вересня в Україні вже 133 787 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали.

За минулу добу померли 50 осіб, а одужали – 1 036.

Максимальну кількість нових випадків зараження коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області (380) та Києві (315).

Крім того, понад 100 випадків підтвердили у Тернопільській (226), Одеській (222), Львівській (195), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (166), Хмельницькій (131) та Закарпатській (100) областях.

На сьогодні в лікарнях перебуває з підтвердженим діагнозом COVID-19 7 467 хворих, тоді як на середину липня таких було 3 500.

Заповненість ліжок хворими з підтвердженим діагнозом та підозрою на COVID-19 у Чернівецькій області складає 69 %, Одеській – 65 %, Івано-Франківській – 61 %, у Тернопільській – 56 %, Сумській – 53 %, Хмельницькій – 52 %, Львівській – 50 %.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 324 випадки;

Волинська область — 5 791 випадок;

Дніпропетровська область — 2 625 випадків;

Донецька область — 1 591 випадок;

Житомирська область — 3 622 випадки;

Закарпатська область — 7 988 випадків;

Запорізька область — 1 848 випадків;

Івано-Франківська область — 10 011 випадків;

Кіровоградська область — 846 випадків;

м. Київ — 14 792 випадки;

Київська область — 6 105 випадків;

Львівська область — 15 507 випадків;

Луганська область — 415 випадків;

Миколаївська область — 1 504 випадки;

Одеська область — 8 260 випадків;

Полтавська область — 916 випадків;

Рівненська область — 9 634 випадки;

Сумська область — 1 769 випадків;

Тернопільська область — 7 067 випадків;

Харківська область — 10 692 випадки;

Херсонська область — 464 випадки;

Хмельницька область — 2 979 випадків;

Чернівецька область — 10 958 випадків;

Черкаська область — 1 849 випадків;

Чернігівська область — 2 230 випадків.