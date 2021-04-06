Станом на 6 квітня в Україні підтверджено понад 13 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на три тисячі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 13 276 людей. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 545 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській області (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 430 людей. За весь час епідемії в Україні померли 35 017 людей. Одужали за добу 10 240 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 362 тис. 379 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 769 тис. 164 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 91 978 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 397 тис. 586 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 432 випадки за добу; всього виявлено 169 100 випадків – 3656 людей померли, 108 256 одужали;

• Вінницька область – 446 випадків за добу; всього зафіксовано 60 453 випадки – 1176 людей померли, 38 148 одужали;

• Волинська область – 317 випадків за добу; всього підтверджено 48 915 випадків – 816 людей померли, 41 566 одужали;

• Дніпропетровська область – 844 випадки за добу; за весь час діагностовано 97 697 випадків – 2499 людей померли, 77 369 одужали;

• Донецька область – 523 випадки за добу; за час епідемії виявлено 62 736 випадків – 1332 пацієнта померли, 50 003 одужали;

• Житомирська область – 213 випадків за добу; всього зафіксовано 74 952 випадки – 1290 людей померли, 54 291 одужали;

• Закарпатська область – 389 випадків за добу; всього підтверджено 56 319 випадків – 1390 людей померли, 43 364 одужали;

• Запорізька область – 611 випадків за добу; всього діагностовано 81 754 випадки – 1493 пацієнта померли, 70 062 одужали;

• Івано-Франківська область – 85 випадків за добу; за час епідемії виявлено 80 840 випадків – 1777 людей померли, 66 509 одужали;

• Київська область – 889 випадків за добу; за весь час зафіксовано 101 119 випадків – 1724 пацієнта померли, 80 192 одужали;

• Кіровоградська область – 99 випадків за добу; всього підтверджено 14 053 випадки – 494 пацієнта померли, 9328 одужали;

• Луганська область – 217 випадків за добу; всього діагностовано 18 418 випадків – 562 пацієнта померли, 15 406 одужали;

• Львівська область – 1 105 випадків за добу; всього виявлено 111 108 випадків – 2741 пацієнт помер, 82 123 одужали;

• Миколаївська область – 369 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 54 220 випадків – 1185 людей померли, 42 813 одужали;

• Одеська область – 1 436 випадків за добу; за весь час підтверджено 115 171 випадок – 1944 пацієнта померли, 84 565 одужали;

• Полтавська область – 730 випадків за добу; всього діагностовано 58 453 випадки – 1225 людей померли, 48 248 одужали;

• Рівненська область – 503 випадки за добу; всього виявлено 60 799 випадків – 798 людей померли, 52 313 одужали;

• Сумська область – 205 випадків за добу; всього зафіксовано 61 972 випадки – 865 людей померли, 51 503 одужали;

• Тернопільська область – 511 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 57 661 випадок – 851 пацієнт помер, 46 748 одужали;

• Харківська область – 878 випадків за добу; за весь час діагностовано 110 809 випадків – 2080 людей померли, 87 936 одужали;

• Херсонська область – 111 випадків за добу; всього виявлено 25 495 випадків – 727 людей померли, 21 652 одужали;

• Хмельницька область – 352 випадки за добу; всього зафіксовано 69 268 випадків – 1247 людей померли, 53 248 одужали;

• Черкаська область – 599 випадків за добу; всього підтверджено 61 115 випадків – 791 пацієнт помер, 51 069 одужали;

• Чернівецька область – 361 випадок за добу; всього діагностовано 72 031 випадок – 1440 людей померли, 51 106 одужали;

• Чернігівська область – 51 випадок за добу; за час епідемії виявлено 44 706 випадків – 914 пацієнтів померли, 34 561 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 5 квітня в Україні було щеплено 12 856 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 304 680 людей. З них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 5 квітня:

• м. Київ – 1 710 щеплень;

• Вінницька область – 750 щеплень;

• Волинська область – 420 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 010 щеплень;

• Донецька область – 580 щеплень;

• Житомирська область – 470 щеплень;

• Закарпатська область – 240 щеплень;

• Запорізька область – 710 щеплень;

• Івано-Франківська область – 667 щеплень;

• Київська область – 0 щеплень;

• Кіровоградська область – 470 щеплень;

• Луганська область – 420 щеплень;

• Львівська область – 660 щеплень;

• Миколаївська область – 430 щеплень;

• Одеська область – 500 щеплень;

• Полтавська область – 720 щеплень;

• Рівненська область – 429 щеплень;

• Сумська область – 360 щеплень;

• Тернопільська область – 440 щеплень;

• Харківська область – 660 щеплень;

• Херсонська область – 10 щеплень;

• Хмельницька область – 410 щеплень;

• Черкаська область – 420 щеплень;

• Чернівецька область – 270 щеплень;

• Чернігівська область – 100 щеплень.

Вакцинацію здійснювали 132 мобільні бригади з імунізації та 619 пунктів щеплення.

Станом на 5 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 413 561 людина.