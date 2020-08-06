В Україні другий день поспіль фіксують добовий антирекорд виявлених випадків інфікування COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1318 осіб: з них 69 дітей та 67 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Луганській області.

За добу померла 31 особа. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1819 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 997 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 42 524 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 76 тисяч 808 осіб: в тому числі 5387 дітей та 8985 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2898 випадків; з них 57 летальних; 2169 пацієнтів одужали;

2898 випадків; з них 57 летальних; 2169 пацієнтів одужали; Волинська область — 4108 випадків; 89 людей померли; 3093 одужали;

4108 випадків; 89 людей померли; 3093 одужали; Дніпропетровська область — 1492 випадки; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали;

1492 випадки; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали; Донецька область — 941 випадок; з них 13 летальних; 714 пацієнтів одужали;

941 випадок; з них 13 летальних; 714 пацієнтів одужали; Житомирська область — 2036 випадків; 40 людей померли, 1504 одужали;

2036 випадків; 40 людей померли, 1504 одужали; Закарпатська область — 5539 випадків; 212 людей померли, 2298 одужали;

5539 випадків; 212 людей померли, 2298 одужали; Запорізька область — 890 випадків; з них 21 летальний; 634 пацієнти одужали;

890 випадків; з них 21 летальний; 634 пацієнти одужали; Івано-Франківська область — 5295 випадків; 148 осіб померли, 1930 одужали;

5295 випадків; 148 осіб померли, 1930 одужали; Кіровоградська область — 713 випадків; з них 36 летальних; 647 пацієнтів одужали;

713 випадків; з них 36 летальних; 647 пацієнтів одужали; Київ — 8992 випадки; 143 особи померли, 3137 одужали;

8992 випадки; 143 особи померли, 3137 одужали; Київська область — 3980 випадків; 67 людей померли, 2880 одужали;

3980 випадків; 67 людей померли, 2880 одужали; Львівська область — 10 420 випадків; 283 людини померли, 2735 одужали;

10 420 випадків; 283 людини померли, 2735 одужали; Луганська область — 135 випадків; з них 1 летальний; 113 пацієнтів одужали;

135 випадків; з них 1 летальний; 113 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 666 випадків; з них 14 летальних; 471 пацієнт одужав;

666 випадків; з них 14 летальних; 471 пацієнт одужав; Одеська область — 3748 випадків; з них 62 летальні; 1390 пацієнтів одужали;

3748 випадків; з них 62 летальні; 1390 пацієнтів одужали; Полтавська область — 477 випадків; 15 осіб померли, 343 одужали;

477 випадків; 15 осіб померли, 343 одужали; Рівненська область — 6538 випадків; 101 людина померла, 5095 одужали;

6538 випадків; 101 людина померла, 5095 одужали; Сумська область — 594 випадки; з них 8 летальних; 381 пацієнт одужав;

594 випадки; з них 8 летальних; 381 пацієнт одужав; Тернопільська область — 3177 випадків; 40 людей померли, 1937 одужали;

3177 випадків; 40 людей померли, 1937 одужали; Харківська область — 4381 випадок; 136 людей померли, 2383 одужали;

4381 випадок; 136 людей померли, 2383 одужали; Херсонська область — 242 випадки; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали;

242 випадки; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1257 випадків; з них 25 летальних; 990 пацієнтів одужали;

1257 випадків; з них 25 летальних; 990 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 6383 випадки; 220 людей померли, 5026 одужали;

6383 випадки; 220 людей померли, 5026 одужали; Черкаська область — 969 випадків; 37 людей померли, 747 одужали;

969 випадків; 37 людей померли, 747 одужали; Чернігівська область —937 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.

В Україні станом на 6 серпня виявлено 32 465 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (295,5), Закарпатській (241) та Івано-Франківській (235,6) областях.

Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Протягом доби досліджено 17 976 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.

В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.

Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.