Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1318 осіб: з них 69 дітей та 67 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Луганській області.
За добу померла 31 особа. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1819 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 997 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 42 524 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 76 тисяч 808 осіб: в тому числі 5387 дітей та 8985 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2898 випадків; з них 57 летальних; 2169 пацієнтів одужали;
- Волинська область —4108 випадків; 89 людей померли; 3093 одужали;
- Дніпропетровська область —1492 випадки; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали;
- Донецька область —941 випадок; з них 13 летальних; 714 пацієнтів одужали;
- Житомирська область —2036 випадків; 40 людей померли, 1504 одужали;
- Закарпатська область —5539 випадків; 212 людей померли, 2298 одужали;
- Запорізька область —890 випадків; з них 21 летальний; 634 пацієнти одужали;
- Івано-Франківська область — 5295 випадків; 148 осіб померли, 1930 одужали;
- Кіровоградська область —713 випадків; з них 36 летальних; 647 пацієнтів одужали;
- Київ —8992 випадки; 143 особи померли, 3137 одужали;
- Київська область —3980 випадків; 67 людей померли, 2880 одужали;
- Львівська область —10 420 випадків; 283 людини померли, 2735 одужали;
- Луганська область —135 випадків; з них 1 летальний; 113 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —666 випадків; з них 14 летальних; 471 пацієнт одужав;
- Одеська область —3748 випадків; з них 62 летальні; 1390 пацієнтів одужали;
- Полтавська область —477 випадків; 15 осіб померли, 343 одужали;
- Рівненська область —6538 випадків; 101 людина померла, 5095 одужали;
- Сумська область —594 випадки; з них 8 летальних; 381 пацієнт одужав;
- Тернопільська область —3177 випадків; 40 людей померли, 1937 одужали;
- Харківська область —4381 випадок; 136 людей померли, 2383 одужали;
- Херсонська область —242 випадки; з них 3 летальних; 211 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1257 випадків; з них 25 летальних; 990 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —6383 випадки; 220 людей померли, 5026 одужали;
- Черкаська область —969 випадків; 37 людей померли, 747 одужали;
- Чернігівська область —937 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.
В Україні станом на 6 серпня виявлено 32 465 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (295,5), Закарпатській (241) та Івано-Франківській (235,6) областях.
Летальність по країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
Протягом доби досліджено 17 976 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.