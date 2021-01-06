Станом на 6 січня в Україні підтверджено понад 6,9 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 6 911 людей: з них 203 дитини і 406 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

За добу померли 228 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 19 357 осіб. Одужали за добу 14 490 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 761 898 пацієнтів.

Всього в Україні підтверджено 1 090 496 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 52 968 тестувань на коронавірус (з них 34 938 – методом ПЛР і 18 030 – методом ІФА).

За весь час було проведено 5 млн 680 тис. 116 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 931 випадок за добу; всього захворіли 115 300 осіб – 2022 померли, 41 572 одужали;

• Вінницька область – 158 випадків за добу; за весь час захворіли 23 155 осіб – 411 померли, 16 077 одужали;

• Волинська область – 135 випадків за добу; з початку епідемії захворіли 33 709 осіб – 528 померли, 30 138 одужали;

• Дніпропетровська область – 225 випадків за добу; всього зафіксовано 60 476 випадків – 1512 людей померли, 46 538 одужали;

• Донецька область – 259 випадків за добу; всього захворіли 38 088 осіб – 712 пацієнтів померли, 29 957 одужали;

• Житомирська область – 88 випадків за добу; за весь час захворіли 40 263 особи – 675 померли, 33 503 одужали;

• Закарпатська область – 76 випадків за добу; з початку епідемії підтверджено 28 676 випадків зараження – 648 пацієнтів померли, 24 748 одужали;

• Запорізька область – 622 випадки за добу; за весь час підтверджено 56 586 випадків захворювання – 649 пацієнтів померли, 24 546 одужали;

• Івано-Франківська область – 120 випадків за добу; всього зафіксовано 43 873 випадки – 822 людини померли, 33 533 одужали;

• Київська область – 596 випадків за добу; всього підтверджено 61 704 випадки – 1000 пацієнтів померли, 39 242 одужали;

• Кіровоградська область – 65 випадків за добу; з початку епідемії підтверджено 8663 випадки зараження – 266 осіб померли, 4659 одужали;

• Луганська область – 187 випадків за добу; всього зафіксовано 11 240 випадків – 325 осіб померли, 8214 одужали;

• Львівська область – 324 випадки за добу; за весь час виявлено 63 610 випадків зараження – 1841 пацієнт помер, 48 901 одужали;

• Миколаївська область – 120 випадків за добу; за весь час підтверджено 32 680 випадків – 541 пацієнт помер, 15 022 одужали;

• Одеська область – 668 випадків за добу; всього зафіксовано 73 950 випадків – 1107 людей померли, 49 183 одужали;

• Полтавська область – 309 випадків за добу; всього підтверджено 37 884 випадки – 782 людини померли, 30 083 одужали;

• Рівненська область – 243 випадки за добу; всього зафіксовано 42 012 випадків – 527 осіб померли, 38 105 одужали;

• Сумська область – 115 випадків за добу; всього підтверджено 41 710 випадків – 543 людини померли, 35 787 одужали;

• Тернопільська область – 161 випадок за добу; всього виявлено 34 620 випадків зараження – 476 людей померли, 31 110 одужали;

• Харківська область – 557 випадків за добу; всього зафіксовано 71 213 випадків – 1144 людини померли, 58 535 одужали;

• Херсонська область – 117 випадків за добу; всього підтверджено 18 435 випадків – 462 пацієнта померли, 11 066 одужали;

• Хмельницька область – 316 випадків за добу; з початку епідемії виявлено 40 328 випадків зараження – 699 осіб померли, 35 296 одужали;

• Черкаська область – 345 випадків за добу; всього зафіксовано 40 746 випадків – 412 пацієнтів померли, 26 756 одужали;

• Чернівецька область – 139 випадків за добу; за весь час підтверджено 40 903 випадки – 794 людини померли, 30 567 одужали;

• Чернігівська область – 35 випадків за добу; за час епідемії виявлено 30 672 випадки зараження – 459 осіб померли, 18 760 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.