Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 4348 осіб: з них 199 дітей, а також 226 медпрацівників.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (487), Києві (355), Полтавській області (305), Хмельницькій області (295), Одеській області (292), Дніпропетровській області (235), Сумській області (223), Львівській області (200), Тернопільській області (189), Київській області (181), Чернівецькій області (158).

За добу в Україні підтверджено 90 летальних випадків. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 4520 осіб.

Водночас одужали за добу 2149 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 103 401 пацієнт.