Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 4348 осіб: з них 199 дітей, а також 226 медпрацівників.
Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (487), Києві (355), Полтавській області (305), Хмельницькій області (295), Одеській області (292), Дніпропетровській області (235), Сумській області (223), Львівській області (200), Тернопільській області (189), Київській області (181), Чернівецькій області (158).
За добу в Україні підтверджено 90 летальних випадків. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 4520 осіб.
Водночас одужали за добу 2149 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 103 401 пацієнт.
За весь час епідемії в Україні захворіли 234 584 особи. З них 15 040 дітей, а також 16 613 медиків.
За минулу добу було проведено 44 977 тестувань на коронавірус (з них 25 126 – методом ПЛР).
Всього проведено 2 млн 423 тис. 31 ПЛР-тестування.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 6930 випадків; 124 людини померли, 4248 одужали;
• Волинська область – 8880 випадків; 179 осіб померли, 5422 одужали;
• Дніпропетровська область – 7372 випадки; 125 осіб померли, 3566 одужали;
• Донецька область – 4561 випадок; в тому числі 58 летальних; 1135 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 7070 випадків; 128 осіб померли, 4006 одужали;
• Закарпатська область – 10 317 випадків; 313 осіб померли, 5368 одужали;
• Запорізька область – 4746 випадків; в тому числі 74 летальних; 1545 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 14 451 випадок; 338 осіб померли, 6940 одужали;
• Кіровоградська область – 1194 випадки; в тому числі 62 летальних; 907 пацієнтів одужали;
• м. Київ – 25 091 випадок; 436 осіб померли, 8545 одужали;
• Київська область – 10 099 випадків; 202 людини померли, 6016 одужали;
• Львівська область – 21 494 випадки; 589 осіб померли, 8002 одужали;
• Луганська область – 1333 випадки; в тому числі 18 летальних; 621 пацієнт одужав;
• Миколаївська область – 3894 випадки; в тому числі 90 летальних; 1209 пацієнтів одужали;
• Одеська область – 15 021 випадок; 226 осіб померли, 2558 одужали;
• Полтавська область – 3270 випадків; в тому числі 50 летальних; 1284 пацієнти одужали;
• Рівненська область – 13 374 випадки; 177 осіб померли, 10 617 одужали;
• Сумська область – 5676 випадків; 85 осіб померли, 2003 одужали;
• Тернопільська область – 14 610 випадків; 186 осіб померли, 9590 одужали;
• Харківська область – 21 451 випадок; 377 осіб померли, 4589 одужали;
• Херсонська область – 1544 випадки; в тому числі 29 летальних; 679 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 7263 випадки; 139 осіб померли, 3123 одужали;
• Чернівецька область – 15 444 випадки; 373 людини померли, 8360 одужали;
• Черкаська область – 4687 випадків; в тому числі 60 летальних; 2056 пацієнтів одужали;
• Чернігівська область – 4812 випадків; 82 людини померли, 1012 одужали.
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