Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1453 особи: з них 103 дитини та 93 медики.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131, Рівненській області – 100.
За добу померли 33 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1852 летальних випадки.
При цьому за добу одужала 531 особа. З початку спалаху коронавірус подолали вже 43 055 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 78 тисяч 261 особа: в тому числі 5490 дітей та 9078 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2932 випадки; з них 58 летальних; 2190 пацієнтів одужали;
- Волинська область —4162 випадки; 90 людей померли; 3126 одужали;
- Дніпропетровська область —1508 випадків; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали;
- Донецька область —945 випадків; з них 13 летальних; 724 пацієнти одужали;
- Житомирська область —2064 випадки; 40 людей померли, 1518 одужали;
- Закарпатська область —5615 випадків; 216 людей померли, 2341 одужала;
- Запорізька область —895 випадків; з них 21 летальний; 640 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область — 5426 випадків; 150 осіб померли, 1988 одужали;
- Кіровоградська область —714 випадків; з них 38 летальних; 648 пацієнтів одужали;
- Київ —9178 випадків; 142 особи померли, 3163 одужали;
- Київська область —4058 випадків; 67 людей померли, 2902 одужали;
- Львівська область —10 572 випадки; 294 людини померли, 2822 одужали;
- Луганська область —146 випадків; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —682 випадки; з них 15 летальних; 477 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3904 випадки; з них 65 летальні; 1391 пацієнт одужав;
- Полтавська область —489 випадків; 15 осіб померли, 345 одужали;
- Рівненська область —6638 випадків; 103 людини померли, 5139 одужали;
- Сумська область —636 випадків; з них 9 летальних; 391 пацієнт одужав;
- Тернопільська область —3212 випадків; 41 людина померла, 1989 одужали;
- Харківська область —4527 випадків; 138 людей померли, 2399 одужали;
- Херсонська область —255 випадків; з них 3 летальних; 213 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1286 випадків; з них 25 летальних; 1001 пацієнт одужав;
- Чернівецька область —6477 випадків; 222 людини померли, 5077 одужали;
- Черкаська область —975 випадків; 37 людей померли, 760 одужали;
- Чернігівська область —965 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.
В Україні станом на 7 серпня виявлено 33 354 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
Протягом доби досліджено 18 410 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 135 051 ПЛР-дослідження.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.