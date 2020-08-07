В Україні третій день поспіль фіксують добовий антирекорд виявлених хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1453 особи: з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131, Рівненській області – 100.

За добу померли 33 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1852 летальних випадки.

При цьому за добу одужала 531 особа. З початку спалаху коронавірус подолали вже 43 055 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 78 тисяч 261 особа: в тому числі 5490 дітей та 9078 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2932 випадки; з них 58 летальних; 2190 пацієнтів одужали;

2932 випадки; з них 58 летальних; 2190 пацієнтів одужали; Волинська область — 4162 випадки; 90 людей померли; 3126 одужали;

4162 випадки; 90 людей померли; 3126 одужали; Дніпропетровська область — 1508 випадків; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали;

1508 випадків; з них 31 летальний; 1132 пацієнти одужали; Донецька область — 945 випадків; з них 13 летальних; 724 пацієнти одужали;

945 випадків; з них 13 летальних; 724 пацієнти одужали; Житомирська область — 2064 випадки; 40 людей померли, 1518 одужали;

2064 випадки; 40 людей померли, 1518 одужали; Закарпатська область — 5615 випадків; 216 людей померли, 2341 одужала;

5615 випадків; 216 людей померли, 2341 одужала; Запорізька область — 895 випадків; з них 21 летальний; 640 пацієнтів одужали;

895 випадків; з них 21 летальний; 640 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 5426 випадків; 150 осіб померли, 1988 одужали;

5426 випадків; 150 осіб померли, 1988 одужали; Кіровоградська область — 714 випадків; з них 38 летальних; 648 пацієнтів одужали;

714 випадків; з них 38 летальних; 648 пацієнтів одужали; Київ — 9178 випадків; 142 особи померли, 3163 одужали;

9178 випадків; 142 особи померли, 3163 одужали; Київська область — 4058 випадків; 67 людей померли, 2902 одужали;

4058 випадків; 67 людей померли, 2902 одужали; Львівська область — 10 572 випадки; 294 людини померли, 2822 одужали;

10 572 випадки; 294 людини померли, 2822 одужали; Луганська область — 146 випадків; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали;

146 випадків; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 682 випадки; з них 15 летальних; 477 пацієнтів одужали;

682 випадки; з них 15 летальних; 477 пацієнтів одужали; Одеська область — 3904 випадки; з них 65 летальні; 1391 пацієнт одужав;

3904 випадки; з них 65 летальні; 1391 пацієнт одужав; Полтавська область — 489 випадків; 15 осіб померли, 345 одужали;

489 випадків; 15 осіб померли, 345 одужали; Рівненська область — 6638 випадків; 103 людини померли, 5139 одужали;

6638 випадків; 103 людини померли, 5139 одужали; Сумська область — 636 випадків; з них 9 летальних; 391 пацієнт одужав;

636 випадків; з них 9 летальних; 391 пацієнт одужав; Тернопільська область — 3212 випадків; 41 людина померла, 1989 одужали;

3212 випадків; 41 людина померла, 1989 одужали; Харківська область — 4527 випадків; 138 людей померли, 2399 одужали;

4527 випадків; 138 людей померли, 2399 одужали; Херсонська область — 255 випадків; з них 3 летальних; 213 пацієнтів одужали;

255 випадків; з них 3 летальних; 213 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1286 випадків; з них 25 летальних; 1001 пацієнт одужав;

1286 випадків; з них 25 летальних; 1001 пацієнт одужав; Чернівецька область — 6477 випадків; 222 людини померли, 5077 одужали;

6477 випадків; 222 людини померли, 5077 одужали; Черкаська область — 975 випадків; 37 людей померли, 760 одужали;

975 випадків; 37 людей померли, 760 одужали; Чернігівська область —965 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.

В Україні станом на 7 серпня виявлено 33 354 активних хворих на COVID-19. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (297,4), Закарпатській (244,1) та Івано-Франківській (240,8) областях.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Протягом доби досліджено 18 410 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 135 051 ПЛР-дослідження.