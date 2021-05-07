Станом на 7 травня в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 8 404 людей. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 3 080 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 379 людей. За весь час епідемії померли 45 830 людей. Одужали за добу 19 453 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 731 тис. 162 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 105 тис. 428 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 94 479 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 594 тис. 857 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 611 випадків за добу; всього виявлено 197 968 випадків – 4750 людей померли, 126 618 одужали;

• Вінницька область – 205 випадків за добу; всього зафіксовано 68 591 випадок – 1563 пацієнта померли, 53 516 одужали;

• Волинська область – 267 випадків за добу; всього підтверджено 58 241 випадок – 1034 пацієнта померли, 51 543 одужали;

• Дніпропетровська область – 622 випадки за добу; всього діагностовано 124 662 випадки – 3490 людей померли, 102 900 одужали;

• Донецька область – 571 випадок за добу; за час епідемії виявлено 82 565 випадків – 1840 людей померли, 67 077 одужали;

• Житомирська область – 228 випадків за добу; за весь час зафіксовано 85 153 випадки – 1639 людей померли, 70 163 одужали;

• Закарпатська область – 124 випадки за добу; всього підтверджено 60 376 випадків – 1540 людей померли, 55 546 одужали;

• Запорізька область – 494 випадки за добу; всього діагностовано 97 738 випадків – 2015 людей померли, 81 243 одужали;

• Івано-Франківська область – 146 випадків за добу; всього виявлено 84 341 випадок – 1982 пацієнта померли, 78 915 одужали;

• Київська область – 366 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 119 980 випадків – 2458 людей померли, 104 067 одужали;

• Кіровоградська область – 67 випадків за добу; за весь час зафіксовано 18 818 випадків – 695 людей померли, 11 410 одужали;

• Луганська область – 232 випадки за добу; всього діагностовано 24 220 випадків – 772 пацієнта померли, 19 561 одужав;

• Львівська область – 256 випадків за добу; всього виявлено 130 836 випадків – 3345 людей померли, 107 135 одужали;

• Миколаївська область – 257 випадків за добу; всього зафіксовано 64 376 випадків – 1686 людей померли, 59 361 одужали;

• Одеська область – 344 випадки за добу; всього підтверджено 135 610 випадків – 2642 пацієнта померли, 104 706 одужали;

• Полтавська область – 387 випадків за добу; всього діагностовано 73 296 випадків – 1611 людей померли, 63 536 одужали;

• Рівненська область – 438 випадків за добу; за час епідемії виявлено 73 017 випадків – 1069 людей померли, 65 388 одужали;

• Сумська область – 337 випадків за добу; за весь час зафіксовано 73 911 випадків – 1166 людей померли, 65 914 одужали;

• Тернопільська область – 163 випадки за добу; всього підтверджено 67 015 випадків – 1099 людей померли, 59 529 одужали;

• Харківська область – 991 випадок за добу; всього діагностовано 139 398 випадків – 2865 людей померли, 113 383 одужали;

• Херсонська область – 215 випадків за добу; всього виявлено 31 938 випадків – 954 пацієнта померли, 26 014 одужали;

• Хмельницька область – 408 випадків за добу; всього зафіксовано 84 918 випадків – 1673 пацієнта померли, 72 844 одужали;

• Черкаська область – 415 випадків за добу; всього підтверджено 76 674 випадки – 1082 пацієнта померли, 62 689 одужали;

• Чернівецька область – 116 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 77 682 випадки – 1687 людей померли, 65 165 одужали;

• Чернігівська область – 144 випадки за добу; за весь час виявлено 54 104 випадки – 1173 пацієнта померли, 42 939 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 6 травня в Україні було щеплено 37 967 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 821 770 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 6 травня:

• м. Київ – 6 026 щеплень;

• Вінницька область – 1 858 щеплень;

• Волинська область – 698 щеплень;

• Дніпропетровська область – 4 358 щеплень;

• Донецька область – 1 265 щеплень;

• Житомирська область – 692 щеплення;

• Закарпатська область – 522 щеплення;

• Запорізька область – 1 713 щеплень;

• Івано-Франківська область – 783 щеплення;

• Київська область – 3 557 щеплень;

• Кіровоградська область – 645 щеплень;

• Луганська область – 668 щеплень;

• Львівська область – 2 789 щеплень;

• Миколаївська область – 1 217 щеплень;

• Одеська область – 1 444 щеплення;

• Полтавська область – 153 щеплення;

• Рівненська область – 1 039 щеплень;

• Сумська область – 1 203 щеплення;

• Тернопільська область – 704 щеплення;

• Харківська область – 317 щеплень;

• Херсонська область – 2 410 щеплень;

• Хмельницька область – 1 376 щеплень;

• Черкаська область – 1 134 щеплення;

• Чернівецька область – 452 щеплення;

• Чернігівська область – 944 щеплення.

Вакцинація здійснювалася 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Станом на 6 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 522 273 людини.