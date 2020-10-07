Станом на середу, 7 жовтня, в Україні підтверджено рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус COVID-19 і найбільшу з початку епідемії кількість одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 4753 людини, що є рекордним показником з початку спалаху в нашій країні. З них 219 дітей і 251 медпрацівник.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (685), Києві (383), Одеській області (316), Дніпропетровській області (316), Донецькій області (263), Черкаській області (230), Полтавській області (227), Хмельницькій області (210), Сумській області (209), Львівській області (202), Київській області (192), Рівненській області (158), Волинській області (157), Житомирській області (151), Чернівецькій області (145).

При цьому за минулу добу також одужала рекордна кількість пацієнтів – 2569. У цілому коронавірус вже подолали 105 970 людей.

Упродовж минулої доби було зафіксовано ще 77 летальних випадків. У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 4597 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 239 337 осіб (з них 15 259 дітей і 16 864 медика).

За минулу добу було зроблено 59 189 тестувань на коронавірус (з них 32 376 методом ПЛР). Це рекордна кількість ПЛР-тестувань з початку епідемії.

Всього проведено 2 455 407 ПЛР-тестувань.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 7074 випадки; 124 людини померли, 4290 одужали;

• Волинська область – 9037 випадків; 184 людини померли, 5507 одужали;

• Дніпропетровська область – 7688 випадків; 133 людини померли, 3584 одужали;

• Донецька область – 4824 випадки; з них 58 летальних; 1142 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 7221 випадок; 130 осіб померли, 4201 одужали;

• Закарпатська область – 10 373 випадки; 313 осіб померли, 5453 одужали;

• Запорізька область – 4862 випадки; з них 74 летальних; 1545 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 14 562 випадки; 342 людини померли, 7120 одужали;

• Кіровоградська область – 1215 випадків; з них 62 летальних; 926 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 25 474 випадки; 442 людини померли, 8894 одужали;

• Київська область – 10 291 випадок; 209 осіб померли, 6076 одужали;

• Львівська область – 21 696 випадків; 593 людини померли, 8213 одужали;

• Луганська область – 1394 випадки; з них 19 летальних; 676 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 4025 випадків; з них 96 летальних; 1214 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 15 337 випадків; 236 осіб померли, 2561 одужали;

• Полтавська область – 3497 випадків; з них 54 летальних; 1317 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 13 532 випадки; 177 осіб померли, 10 844 одужали;

• Сумська область – 5885 випадків; 87 осіб померли, 2067 одужали;

• Тернопільська область – 14 737 випадків; 187 осіб померли, 9995 одужали;

• Харківська область – 22 136 випадків; 387 осіб померли, 4669 одужали;

• Херсонська область – 1591 випадок; з них 29 летальних; 703 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 7473 випадки; 140 осіб померли, 3380 одужали;

• Чернівецька область – 15 589 випадків; 375 осіб померли, 8436 одужали;

• Черкаська область – 4917 випадків; з них 60 летальних; 2060 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 4907 випадків; 86 осіб померли, 1097 одужали.