В Україні четвертий день поспіль фіксують антирекорд виявлених хворих на COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1489 осіб: з них 91 дитина та 72 медики.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 200, Одеській області – 165, Львівській області – 154, Харківській області – 134, Івано-Франківській області – 126, Рівненській області – 109.

За добу померли 27 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1879 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 600 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 43 655 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 79 тисяч 750 осіб.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2955 випадків; з них 60 летальних; 2216 пацієнтів одужали;

2955 випадків; з них 60 летальних; 2216 пацієнтів одужали; Волинська область — 4226 випадків; 90 людей померли; 3155 одужали;

4226 випадків; 90 людей померли; 3155 одужали; Дніпропетровська область — 1525 випадків; з них 33 летальних; 1132 пацієнти одужали;

1525 випадків; з них 33 летальних; 1132 пацієнти одужали; Донецька область — 965 випадків; з них 13 летальних; 744 пацієнти одужали;

965 випадків; з них 13 летальних; 744 пацієнти одужали; Житомирська область — 2101 випадок; 41 людина померла, 1524 одужали;

2101 випадок; 41 людина померла, 1524 одужали; Закарпатська область — 5697 випадків; 218 людей померли, 2399 одужали;

5697 випадків; 218 людей померли, 2399 одужали; Запорізька область — 919 випадків; з них 21 летальний; 650 пацієнтів одужали;

919 випадків; з них 21 летальний; 650 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область — 5552 випадки; 153 особи померли, 2048 одужали;

5552 випадки; 153 особи померли, 2048 одужали; Кіровоградська область — 718 випадків; з них 39 летальних; 649 пацієнтів одужали;

718 випадків; з них 39 летальних; 649 пацієнтів одужали; Київ — 9378 випадків; 145 осіб померли, 3205 одужали;

9378 випадків; 145 осіб померли, 3205 одужали; Київська область — 4128 випадків; 68 людей померли, 2920 одужали;

4128 випадків; 68 людей померли, 2920 одужали; Львівська область — 10 726 випадків; 299 людей померли, 2906 одужали;

10 726 випадків; 299 людей померли, 2906 одужали; Луганська область — 152 випадки; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали;

152 випадки; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали; Миколаївська область — 696 випадків; з них 15 летальних; 483 пацієнти одужали;

696 випадків; з них 15 летальних; 483 пацієнти одужали; Одеська область — 4069 випадків; з них 66 летальні; 1394 пацієнти одужали;

4069 випадків; з них 66 летальні; 1394 пацієнти одужали; Полтавська область — 491 випадок; 15 осіб померли, 351 одужала;

491 випадок; 15 осіб померли, 351 одужала; Рівненська область — 6747 випадків; 103 людини померли, 5218 одужали;

6747 випадків; 103 людини померли, 5218 одужали; Сумська область — 653 випадки; з них 9 летальних; 399 пацієнтів одужали;

653 випадки; з них 9 летальних; 399 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 3257 випадків; 41 людина померла, 2043 одужали;

3257 випадків; 41 людина померла, 2043 одужали; Харківська область — 4661 випадок; 141 людина померла, 2423 одужали;

4661 випадок; 141 людина померла, 2423 одужали; Херсонська область — 259 випадків; з них 4 летальних; 213 пацієнтів одужали;

259 випадків; з них 4 летальних; 213 пацієнтів одужали; Хмельницька область — 1323 випадки; з них 25 летальних; 1012 пацієнтів одужали;

1323 випадки; з них 25 летальних; 1012 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 6565 випадків; 224 людини померли, 5126 одужали;

6565 випадків; 224 людини померли, 5126 одужали; Черкаська область — 996 випадків; 37 людей померли, 766 одужали;

996 випадків; 37 людей померли, 766 одужали; Чернігівська область —991 випадок; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.