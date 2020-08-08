Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1489 осіб: з них 91 дитина та 72 медики.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 200, Одеській області – 165, Львівській області – 154, Харківській області – 134, Івано-Франківській області – 126, Рівненській області – 109.
За добу померли 27 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1879 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 600 осіб. З початку спалаху коронавірус подолали вже 43 655 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 79 тисяч 750 осіб.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2955 випадків; з них 60 летальних; 2216 пацієнтів одужали;
- Волинська область —4226 випадків; 90 людей померли; 3155 одужали;
- Дніпропетровська область —1525 випадків; з них 33 летальних; 1132 пацієнти одужали;
- Донецька область —965 випадків; з них 13 летальних; 744 пацієнти одужали;
- Житомирська область —2101 випадок; 41 людина померла, 1524 одужали;
- Закарпатська область —5697 випадків; 218 людей померли, 2399 одужали;
- Запорізька область —919 випадків; з них 21 летальний; 650 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область — 5552 випадки; 153 особи померли, 2048 одужали;
- Кіровоградська область —718 випадків; з них 39 летальних; 649 пацієнтів одужали;
- Київ —9378 випадків; 145 осіб померли, 3205 одужали;
- Київська область —4128 випадків; 68 людей померли, 2920 одужали;
- Львівська область —10 726 випадків; 299 людей померли, 2906 одужали;
- Луганська область —152 випадки; з них 1 летальний; 115 пацієнтів одужали;
- Миколаївська область —696 випадків; з них 15 летальних; 483 пацієнти одужали;
- Одеська область —4069 випадків; з них 66 летальні; 1394 пацієнти одужали;
- Полтавська область —491 випадок; 15 осіб померли, 351 одужала;
- Рівненська область —6747 випадків; 103 людини померли, 5218 одужали;
- Сумська область —653 випадки; з них 9 летальних; 399 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —3257 випадків; 41 людина померла, 2043 одужали;
- Харківська область —4661 випадок; 141 людина померла, 2423 одужали;
- Херсонська область —259 випадків; з них 4 летальних; 213 пацієнтів одужали;
- Хмельницька область —1323 випадки; з них 25 летальних; 1012 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —6565 випадків; 224 людини померли, 5126 одужали;
- Черкаська область —996 випадків; 37 людей померли, 766 одужали;
- Чернігівська область —991 випадок; з них 18 летальних; 564 пацієнти одужали.
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