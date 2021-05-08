Станом на 8 травня в Україні підтверджено понад 8,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 8 710 людей. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 2 544 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 370 людей. За весь час епідемії померли 46 200 людей. Одужали за добу 19 408 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 750 тис. 570 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 114 тис. 138 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 87 641 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 633 тис. 983 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 753 випадки за добу; всього виявлено 198 721 випадок – 4787 людей померли, 127 886 одужали;

• Вінницька область – 225 випадків за добу; всього підтверджено 68 816 випадків – 1571 пацієнт помер, 54 126 одужали;

• Волинська область – 221 випадок за добу; всього зафіксовано 58 462 випадки – 1038 людей померли, 52 084 одужали;

• Дніпропетровська область – 668 випадків за добу; всього діагностовано 125 330 випадків – 3523 людини померли, 103 563 одужали;

• Донецька область – 569 випадків за добу; за час епідемії виявлено 83 134 випадки – 1879 людей померли, 68 055 одужали;

• Житомирська область – 269 випадків за добу; всього зафіксовано 85 422 випадки – 1647 людей померли, 71 154 одужали;

• Закарпатська область – 121 випадок за добу; за весь час підтверджено 60 497 випадків – 1541 пацієнт помер, 55 979 одужали;

• Запорізька область – 424 випадки за добу; всього виявлено 98 162 випадки – 2030 людей померли, 82 895 одужали;

• Івано-Франківська область – 165 випадків за добу; всього зафіксовано 84 506 випадків – 1993 пацієнта померли, 79 301 одужали;

• Київська область – 370 випадків за добу; всього підтверджено 120 350 випадків – 2488 людей померли, 105 192 одужали;

• Кіровоградська область – 143 випадки за добу; всього діагностовано 18 961 випадок – 703 пацієнта померли, 11 650 одужали;

• Луганська область – 264 випадки за добу; за весь час виявлено 24 484 випадки – 783 пацієнта померли, 19 843 одужали;

• Львівська область – 478 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 131 314 випадків – 3367 людей померли, 108 653 одужали;

• Миколаївська область – 286 випадків за добу; всього підтверджено 764 662 випадки – 1696 людей померли, 59 654 одужали;

• Одеська область – 366 випадків за добу; всього діагностовано 135 976 випадків – 2667 людей померли, 105 905 одужали;

• Полтавська область – 317 випадків за добу; всього виявлено 73 613 випадків – 1625 людей померли, 63 976 одужали;

• Рівненська область – 475 випадків за добу; всього зафіксовано 73 492 випадки – 1076 людей померли, 66 225 одужали;

• Сумська область – 352 випадки за добу; всього підтверджено 74 263 випадки – 1175 людей померли, 66 752 одужали;

• Тернопільська область – 264 випадки за добу; всього діагностовано 67 279 випадків – 1103 пацієнта померли, 59 969 одужали;

• Харківська область – 623 випадки за добу; за час епідемії виявлено 140 021 випадок – 2885 людей померли, 114 369 одужали;

• Херсонська область – 227 випадків за добу; за весь час зафіксовано 32 165 випадків – 964 пацієнта померли, 26 319 одужали;

• Хмельницька область – 378 випадків за добу; всього підтверджено 85 296 випадків – 1685 людей померли, 74 214 одужали;

• Черкаська область – 314 випадків за добу; всього діагностовано 76 988 випадків – 1104 пацієнта померли, 63 189 одужали;

• Чернівецька область – 105 випадків за добу; всього виявлено 77 787 випадків – 1689 людей померли, 65 780 одужали;

• Чернігівська область – 333 випадки за добу; всього зафіксовано 54 437 випадків – 1181 пацієнт помер, 43 837 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.