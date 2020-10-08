Станом на 8 жовтня кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні вперше перевищила позначку в 5 тисяч за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5397 осіб, що є рекордним показником.

Найбільшу кількість випадків за добу виявили: в Харківській області (576), Києві (422), Одеській області (367), Сумській області (312), Дніпропетровській області (306), Донецькій області (294), Рівненській області (266), Хмельницькій області (259), Тернопільській області (242), Житомирській області (236), Черкаській області (236), Львівській області (227), Київській області (199), Полтавській області (188), Чернівецькій області (168).

За добу померли ще 93 людини. Всього за час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4690 осіб. Одужали за добу 2263 пацієнта. Всього коронавірус в Україні подолали 108 233 пацієнта.

З початку епідемії в нашій країні коронавірус діагностували у 244 734 осіб (з них 15 511 дітей, а також 17 109 медиків).

За минулу добу було зроблено 57 331 тестування на коронавірус (з них 34 295 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 7197 випадків; 126 осіб померли, 4366 одужали;

• Волинська область – 9199 випадків; 190 осіб померли, 5538 одужали;

• Дніпропетровська область – 7994 випадки; 142 людини померли, 3686 одужали;

• Донецька область – 5118 випадків; в тому числі 66 летальних; 1157 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 7457 випадків; 131 людина померла, 4385 одужали;

• Закарпатська область – 10 473 випадки; 315 осіб померли, 5515 одужали;

• Запорізька область – 5007 випадків; в тому числі 80 летальних; 1594 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 14 693 випадки; 346 осіб померли, 7280 одужали;

• Кіровоградська область – 1234 випадки; в тому числі 62 летальних; 933 пацієнта одужали;

• м. Київ – 25 896 випадків; 453 людини померли, 9116 одужали;

• Київська область – 10 490 випадків; 213 осіб померли, 6220 одужали;

• Львівська область – 21 923 випадки; 600 осіб померли, 8396 одужали;

• Луганська область – 1480 випадків; в тому числі 19 летальних; 676 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 4154 випадки; в тому числі 99 летальних; 1253 пацієнта одужали;

• Одеська область – 15 704 випадки; 239 осіб померли, 2561 одужали;

• Полтавська область – 3685 випадків; в тому числі 58 летальних; 1383 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 13 798 випадків; 180 осіб померли, 11 007 одужали;

• Сумська область – 6197 випадків; в тому числі 88 летальних; 2134 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 14 979 випадків; 187 осіб померли, 10 369 одужали;

• Харківська область – 22 712 випадків; 396 осіб померли, 4709 одужали;

• Херсонська область – 1636 випадків; в тому числі 30 летальних; 741 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 7732 випадки; 144 людини померли, 3479 одужали;

• Чернівецька область – 15 757 випадків; 379 осіб померли, 8526 одужали;

• Черкаська область – 5153 випадки; в тому числі 60 летальних; 2083 пацієнта одужали;

• Чернігівська область – 5066 випадків; 87 осіб померли, 1126 одужали.