Станом на 9 березня в Україні підтверджено понад 3,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3261 людини: зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 1837 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м. Київ (201).

Протягом доби померли 76 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 204 людини. Одужали за добу 975 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 199 тис. 229 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 410 061 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 18 207 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 154 тис. 442 ПЦР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 201 випадок за добу; всього виявлено 142 517 випадків – 2792 пацієнта померли, 96 330 одужали;

• Вінницька область – 460 випадків за добу; всього зафіксовано 42 222 випадки – 736 людей померли, 28 831 одужали;

• Волинська область – 62 випадки за добу; всього підтверджено 41 405 випадків – 657 людей померли, 37 659 одужали;

• Дніпропетровська область – 151 випадок за добу; за весь час діагностовано 76 389 випадків – 2033 людини померли, 69 190 одужали;

• Донецька область – 23 випадки за добу; від початку епідемії виявлено 48 837 випадків – 1076 людей померли, 44 787 одужали;

• Житомирська область – 71 випадок за добу; всього зафіксовано 55 686 випадків – 890 людей померли, 45 420 одужали;

• Закарпатська область – 195 випадків за добу; всього підтверджено 44 509 випадків – 1012 пацієнтів померли, 32 629 одужали;

• Запорізька область – 13 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 70 751 випадок – 1216 людей померли, 65 997 одужали;

• Івано-Франківська область – 433 випадки за добу; всього виявлено 69 921 випадок – 1292 пацієнта померли, 51 262 одужали;

• Київська область – 162 випадки за добу; за весь час зафіксовано 79 142 випадки – 1292 пацієнта померли, 70 568 одужали;

• Кіровоградська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 11 006 випадків – 389 людей померли, 8227 одужали;

• Луганська область – 14 випадків за добу; за весь час діагностовано 15 246 випадків – 478 людей померли, 14 120 одужали;

• Львівська область – 351 випадок за добу; всього виявлено 83 211 випадків – 2329 людей померли, 71 290 одужали;

• Миколаївська область – 151 випадок за добу; всього зафіксовано 44 040 випадків – 824 пацієнта померли, 38 375 одужали;

• Одеська область – 63 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 88 674 випадки – 1471 пацієнт помер, 79 882 одужали;

• Полтавська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 47 259 випадків – 1004 пацієнта померли, 42 935 одужали;

• Рівненська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 50 084 випадки – 639 людей померли, 47 382 одужали;

• Сумська область – 69 випадків за добу; всього виявлено 49 919 випадків – 698 людей померли, 46 552 одужали;

• Тернопільська область – 97 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 44 563 випадки – 628 людей померли, 39 711 одужали;

• Харківська область – 196 випадків за добу; за весь час діагностовано 86 869 випадків – 1652 пацієнта померли, 78 048 одужали;

• Херсонська область – 2 випадки за добу; всього виявлено 22 010 випадків – 654 пацієнта померли, 20 458 одужали;

• Хмельницька область – 8 випадків за добу; всього зафіксовано 50 243 випадки – 921 пацієнт помер, 45 555 одужали;

• Черкаська область – 28 випадків за добу; за весь час підтверджено 49 725 випадків – 655 людей померли, 46 247 одужали;

• Чернівецька область – 409 випадків за добу; всього діагностовано 59 134 випадки – 1097 людей померли, 46 274 одужали;

• Чернігівська область – 37 випадків за добу; за час епідемії виявлено 36 699 випадків – 769 людей померли, 31 500 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 8 березня в Україні було щеплено 1171 людину. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 19 118 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 8 березня:

• Вінницька область – 10 щеплень;

• Волинська область – 30 щеплень;

• Дніпропетровська область – 40 щеплень;

• Донецька область – 294 щеплень;

• Закарпатська область – 30 щеплень;

• Запорізька область – 10 щеплень;

• Івано-Франківська область – 187 щеплень;

• Київська область – 120 щеплень;

• Луганська область – 110 щеплень;

• Львівська область – 30 щеплень;

• Полтавська область – 70 щеплень;

• Тернопільська область – 60 щеплень;

• Харківська область – 40 щеплень;

• Херсонська область – 20 щеплень;

• Хмельницька область – 20 щеплень;

• Чернівецька область – 50 щеплень;

• Чернігівська область – 50 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Донецькій області (294). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень – у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).