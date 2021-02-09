Станом на 9 лютого в Україні підтверджено понад 2,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2656 людей: зокрема, захворіли 157 дітей і 229 медиків.

До лікарень госпіталізовано ще 865 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276) областях, м. Київ (243), Чернівецькій (194) і Запорізькій (164) областях.

Протягом доби померли 127 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 23 771 осіб. Одужали за добу 8 865 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 084 тис. 608 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 249 646 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 30 901 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 419 тис. 781 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 243 випадки за добу; всього виявлено 130 567 випадків – 2458 людеей померли, 81 389 одужали;

• Вінницька область – 47 випадків за добу; всього зафіксовано 28 517 випадків – 547 осіб померли, 24 380 одужали;

• Волинська область – 58 випадків за добу; всього підтверджено 37 559 випадків – 598 осіб померли, 35 091 одужали;

• Дніпропетровська область – 71 випадок за добу; за весь час виявлено 69 256 випадків – 1873 людини померли, 63 432 одужали;

• Донецька область – 59 випадків за добу; за час епідемії виявлено 45 027 випадків – 995 осіб померли, 41 543 одужали;

• Житомирська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 45 609 випадків – 769 осіб померли, 42 280 одужали;

• Закарпатська область – 276 випадків за добу; за весь час діагностовано 33 398 випадків – 770 осіб померли, 28 565 одужали;

• Запорізька область – 164 випадки за добу; всього зафіксовано 67 276 випадків – 908 осіб померли, 61 452 одужали;

• Івано-Франківська область – 525 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 52 141 випадок – 1005 осіб померли, 44 204 одужали;

• Київська область – 90 випадків за добу; всього виявлено 70 728 випадків – 1163 пацієнта померли, 61 026 одужали;

• Кіровоградська область – 20 випадків за добу; всього зафіксовано 9984 випадки – 342 пацієнта померли, 7405 одужали;

• Луганська область – 49 випадків за добу; всього підтверджено 14 303 випадки – 413 осіб померли, 12 455 одужали;

• Львівська область – 97 випадків за добу; за весь час виявлено 73 046 випадків – 2145 людей померли, 64 462 одужали;

• Миколаївська область – 57 випадків за добу; всього зафіксовано 39 811 випадків – 720 осіб померли, 30 047 одужали;

• Одеська область – 90 випадків за добу; всього виявлено 82 629 випадків – 1348 осіб померли, 74 730 одужали;

• Полтавська область – 72 випадки за добу; за весь час виявлено 44 072 випадки – 924 людини померли, 40 764 одужали;

• Рівненська область – 86 випадків за добу; всього зафіксовано 46 734 випадки – 590 осіб померли, 44 260 одужали;

• Сумська область – 26 випадків за добу; за весь час виявлено 46 538 випадків – 632 пацієнта померли, 43 934 одужали;

• Тернопільська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 38 835 випадків – 554 людини померли, 36 442 одужали;

• Харківська область – 124 випадки за добу; всього виявлено 79 403 випадки – 1440 людей померли, 72 735 одужали;

• Херсонська область – 52 випадки за добу; за весь час підтверджено 21 079 випадків – 599 осіб померли, 19 055 одужали;

• Хмельницька область – 31 випадок за добу; всього виявлено 44 908 випадків – 814 осіб померли, 41 733 одужали;

• Черкаська область – 150 випадків за добу; всього підтверджено 46 645 випадків – 580 осіб померли, 42 697 одужали;

• Чернівецька область – 194 випадки за добу; за весь час зафіксовано 47 192 випадки – 902 пацієнта померли, 41 536 одужали;

• Чернігівська область – 7 випадків за добу; всього підтверджено 34 389 випадків – 682 пацієнта померли, 28 991 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.